Tosun Paşa'nın Çekimlerinde Hayatını Kaybetmişti: Akil Öztuna'nın Kızını Öğrenince Şaşıracaksınız!

Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı yıllardır tekrar tekrar izlediğimiz Yeşilçam klasiklerinden. İki filmde de karşımıza çıkan Akil Öztuna'nın hayat hikayesinde ise pek çok kişinin bilmediği acı bir detay saklı.

Tosun Paşa çekimleri sırasında yaşadığı talihsiz kazanın ardından hayatını kaybeden usta oyuncunun ailesinden de sanat dünyasına adım atan bir isim çıktı. Üstelik Öztuna'nın kızı, babasının izinden giderek yıllarca tiyatro sahnelerinde ve sinema filmlerinde rol aldı.

Kim olduğunu öğrenince yüzü size de oldukça tanıdık gelecek!