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Tosun Paşa'nın Çekimlerinde Hayatını Kaybetmişti: Akil Öztuna'nın Kızını Öğrenince Şaşıracaksınız!

Tosun Paşa'nın Çekimlerinde Hayatını Kaybetmişti: Akil Öztuna'nın Kızını Öğrenince Şaşıracaksınız!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2026 - 21:13
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Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı yıllardır tekrar tekrar izlediğimiz Yeşilçam klasiklerinden. İki filmde de karşımıza çıkan Akil Öztuna'nın hayat hikayesinde ise pek çok kişinin bilmediği acı bir detay saklı. 

Tosun Paşa çekimleri sırasında yaşadığı talihsiz kazanın ardından hayatını kaybeden usta oyuncunun ailesinden de sanat dünyasına adım atan bir isim çıktı. Üstelik Öztuna'nın kızı, babasının izinden giderek yıllarca tiyatro sahnelerinde ve sinema filmlerinde rol aldı. 

Kim olduğunu öğrenince yüzü size de oldukça tanıdık gelecek!

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Yeşilçam'ın bazı karakterleri vardır, ismini hatırlamasak bile yüzünü gördüğümüz anda çocukluğumuza ışınlanırız. Akil Öztuna da tam olarak onlardan biri!

Yeşilçam'ın bazı karakterleri vardır, ismini hatırlamasak bile yüzünü gördüğümüz anda çocukluğumuza ışınlanırız. Akil Öztuna da tam olarak onlardan biri!

Hababam Sınıfı'nı defalarca izleyenler kendisini Akil Hoca olarak hemen hatırlayacaktır. Öztuna, serinin unutulmaz öğretmenlerinden birine hayat vermiş, Hababam'ın birbirinden haylaz öğrencileriyle uğraşan felsefe öğretmeni olarak hafızalarımıza kazınmıştı. Ama kendisini gördüğümüz tek Yeşilçam klasiği Hababam Sınıfı değildi.

1976 yapımı Tosun Paşa'da bu kez Tellioğulları ailesinin reisi Tellioğlu Akil olarak karşımıza çıkmıştı. Kemal Sunal'dan Şener Şen'e, Adile Naşit'ten Müjde Ar'a uzanan efsane kadronun içerisinde yer alan Öztuna, filmin bugün bile hatırlanan yüzlerinden biriydi. Tosun Paşa'yı yıllardır her televizyona geldiğinde yeniden izliyoruz, repliklerini ezbere biliyoruz.

Fakat filmin kamera arkasında yaşanan ve Akil Öztuna'nın hayatına mal olan trajik olayı bilmeyenlerin sayısı hala oldukça fazla. Üstelik dikkatli izleyicilerin belki de yıllardır fark ettiği bir detayın sebebi de tam olarak bu olaydı.

Akil Öztuna, Tosun Paşa'nın çekimleri devam ederken sette geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından hayatını kaybetti.

Akil Öztuna, Tosun Paşa'nın çekimleri devam ederken sette geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından hayatını kaybetti.

Kaynakta aktarılan bilgiye göre Öztuna, çekimler sırasında deveden düştü. Yaşanan kazanın ardından hastaneye kaldırılan oyuncu, geçirdiği iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Üstelik o dönemde Tosun Paşa ile Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri aynı dönemde devam ediyordu.

Bu yüzden Tosun Paşa'yı dikkatli izleyenlerin yıllardır merak etmiş olabileceği bir durum da açıklığa kavuşuyor. Filmin başlarında Tellioğulları'nın reisi olarak gördüğümüz Tellioğlu Akil, ilerleyen sahnelerde bir anda ortadan kayboluyor. Karakter için ayrıca yazılmış bir veda sahnesi yok, hikaye içerisinde uzun uzun nereye gittiği de anlatılmıyor. Sebebi ne yazık ki senaryoyla ilgili değildi.

Akil Öztuna'nın çekimler sırasında yaşadığı kaza ve ardından gelen vefatı nedeniyle karakter filmin geri kalanında yer alamadı. Bugün hala kahkahalarla izlediğimiz Tosun Paşa'nın kamera arkasında böylesine acı bir hikaye sakladığını öğrenmek insanın filme bakışını biraz değiştiriyor doğrusu.

Fakat Akil Öztuna'yla ilgili yıllar sonra yeniden gündeme gelen tek şaşırtıcı detay bu değil. Çünkü usta oyuncunun kızı da babasının izinden gitmiş!

Akil Öztuna'nın kızı da yıllarını tiyatroya ve oyunculuğa vermiş bir isim: Aytaç Öztuna!

Akil Öztuna'nın kızı da yıllarını tiyatroya ve oyunculuğa vermiş bir isim: Aytaç Öztuna!

1950 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aytaç Öztuna, babası gibi oyunculuğu seçmiş ve sanat hayatına tiyatroyla başlamış. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nda sahnelenen Maksim Gorki'nin Ayaktakımı Arasında oyunuyla tiyatroya adım atan Öztuna, oyunculuğun yanı sıra dans eğitimi de aldı.

Ardından Genar Tiyatrosu, Türk Yazarları Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Devekuşu Kabare ve Sadri Alışık Tiyatrosu gibi pek çok toplulukta yıllarca sahneye çıktı. Yani anlayacağınız, babasının ardından yolu yine sahneden geçmiş.

Aytaç Öztuna'yı yalnızca tiyatrodan tanımıyoruz. 1986 yapımı Güzelim filminde Tarık Tarcan, Serpil Çakmaklı ve Necati Bilgiç'le kamera karşısına geçti. Bir yıl sonra Şerif Gören'in yönettiği Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç filminde Kadir İnanır, Sibel Turnagöl, Erdal Özyağcılar ve Serra Yılmaz'la aynı kadroda yer aldı. 2011'de Kadife Büyük Ana filminde başrol oynayan Öztuna, 2014 yapımı Rüzgarla Bir filminde de Zühre karakterine hayat verdi.

Bir tarafta yıllardır her tekrarında izlediğimiz Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sı ve Tosun Paşa'nın Tellioğlu Akil'i, diğer tarafta yıllarca tiyatro sahnelerinde ve filmlerde karşımıza çıkan kızı... Yeşilçam'ın aile bağlarından bugünlük şaşırma payımıza da bu düştü!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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