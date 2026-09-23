Tosun Paşa'nın Çekimlerinde Hayatını Kaybetmişti: Akil Öztuna'nın Kızını Öğrenince Şaşıracaksınız!
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Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı yıllardır tekrar tekrar izlediğimiz Yeşilçam klasiklerinden. İki filmde de karşımıza çıkan Akil Öztuna'nın hayat hikayesinde ise pek çok kişinin bilmediği acı bir detay saklı.
Tosun Paşa çekimleri sırasında yaşadığı talihsiz kazanın ardından hayatını kaybeden usta oyuncunun ailesinden de sanat dünyasına adım atan bir isim çıktı. Üstelik Öztuna'nın kızı, babasının izinden giderek yıllarca tiyatro sahnelerinde ve sinema filmlerinde rol aldı.
Kim olduğunu öğrenince yüzü size de oldukça tanıdık gelecek!
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Yeşilçam'ın bazı karakterleri vardır, ismini hatırlamasak bile yüzünü gördüğümüz anda çocukluğumuza ışınlanırız. Akil Öztuna da tam olarak onlardan biri!
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Akil Öztuna, Tosun Paşa'nın çekimleri devam ederken sette geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından hayatını kaybetti.
Akil Öztuna'nın kızı da yıllarını tiyatroya ve oyunculuğa vermiş bir isim: Aytaç Öztuna!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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