Daha Sezon Yeni Başladı: ATV'nin Fenomen Dizisi İçin Final Kararı Alındı!
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Geçtiğimiz sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak başlayan A.B.İ.'de taşlar bir türlü yerine oturmadı. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'yla başlayan hikaye, Saraçoğlu'nun vedasının ardından ikinci sezonda neredeyse baştan aşağı değiştirildi. Yeni sezonun en büyük hamlesi ise İmirzalıoğlu'nun Karadayı'daki unutulmaz partneri Bergüzar Korel'i yıllar sonra yeniden yanına getirmek oldu. İkilinin buluşması beklentiyi iyice yükseltirken A.B.İ.'den beklenmedik bir haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi için final kararı alındı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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A.B.İ. daha ekrana gelmeden sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olmuştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra dizi setlerine dönmesi yetmezmiş gibi partneri de Afra Saraçoğlu'ydu!
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İkinci sezon için A.B.İ.'de neredeyse her şey sil baştan yapıldı. Ardından öyle bir başrol hamlesi geldi ki beklenti yeniden yükseldi!
Çünkü Birsen Altuntaş'ın son dakika haberine göre A.B.İ. için final kararı alındı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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