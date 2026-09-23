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Daha Sezon Yeni Başladı: ATV'nin Fenomen Dizisi İçin Final Kararı Alındı!

Daha Sezon Yeni Başladı: ATV'nin Fenomen Dizisi İçin Final Kararı Alındı!

A.B.İ.
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2026 - 19:47
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Geçtiğimiz sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak başlayan A.B.İ.'de taşlar bir türlü yerine oturmadı. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'yla başlayan hikaye, Saraçoğlu'nun vedasının ardından ikinci sezonda neredeyse baştan aşağı değiştirildi. Yeni sezonun en büyük hamlesi ise İmirzalıoğlu'nun Karadayı'daki unutulmaz partneri Bergüzar Korel'i yıllar sonra yeniden yanına getirmek oldu. İkilinin buluşması beklentiyi iyice yükseltirken A.B.İ.'den beklenmedik bir haber geldi. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi için final kararı alındı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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A.B.İ. daha ekrana gelmeden sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olmuştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra dizi setlerine dönmesi yetmezmiş gibi partneri de Afra Saraçoğlu'ydu!

A.B.İ. daha ekrana gelmeden sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olmuştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra dizi setlerine dönmesi yetmezmiş gibi partneri de Afra Saraçoğlu'ydu!

A.B.İ.'nin daha oyuncu kadrosu açıklandığında yarattığı heyecanı hatırlarsınız. Kenan İmirzalıoğlu uzun bir aranın ardından televizyon dizilerine dönüyor, karşısına da son yılların en popüler oyuncularından Afra Saraçoğlu geliyordu.

OGM Pictures imzalı dizi 13 Ocak 2026'da yayın hayatına başladı. Kenan İmirzalıoğlu'nu geçmişini geride bırakıp İzmir'de kendisine yeni bir hayat kuran başarılı cerrah Doğan Hancıoğlu, Afra Saraçoğlu'nu ise avukat Çağla Öncü olarak izlemeye başladık. Dizi ilk sezonunda reytinglerde de güçlü bir karşılık buldu. Fakat sezon sonuna doğru A.B.İ.'nin bütün dengesini değiştirecek bir gelişme yaşandı.

Afra Saraçoğlu'nun diziye veda edeceği ortaya çıktı. Saraçoğlu'nun canlandırdığı Çağla, 17. bölümde vurularak hikayeden çıkarıldı. Oyuncu da vedasının ardından karakterinin hikayesinin tamamlandığını ve projeden memnun ayrıldığını açıklamıştı. A.B.İ. ise 18. bölümüyle ilk sezonuna nokta koydu.

Yani ikinci sezona giderken ortada epey büyük bir soru vardı: Afra Saraçoğlu'nun ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri kim olacaktı?

Meğer değişiklik yalnızca partnerle sınırlı kalmayacakmış.

İkinci sezon için A.B.İ.'de neredeyse her şey sil baştan yapıldı. Ardından öyle bir başrol hamlesi geldi ki beklenti yeniden yükseldi!

İkinci sezon için A.B.İ.'de neredeyse her şey sil baştan yapıldı. Ardından öyle bir başrol hamlesi geldi ki beklenti yeniden yükseldi!

Afra Saraçoğlu'nun vedasının ardından dizinin ikinci sezonunda hikayenin daha aksiyon ağırlıklı bir yere taşınacağı ortaya çıktı. Bununla beraber kamera arkasında da ciddi değişiklikler yaşandı. İlk sezonun ardından senaryo tarafında değişikliğe gidildi, yönetmen Cem Karcı projeden ayrıldı ve yeni sezonun yönetmen koltuğuna Yağız Alp Akaydın oturdu. Hikayede yaşanan zaman atlamasıyla beraber bazı karakterlere de veda edildi.

Kısacası A.B.İ. ikinci sezona küçük birkaç dokunuşla değil, neredeyse yepyeni bir dizi gibi hazırlanmaya başladı. Fakat en büyük sürpriz elbette yeni kadın başroldü. Önce Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partnerinin kim olacağına dair birçok isim konuşuldu. Ardından beklenen açıklama geldi: Bergüzar Korel A.B.İ.'ye katıldı!

Böylece Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel, Karadayı'nın ardından 11 yıl sonra yeniden partner oldu. Korel, dizide Doğan'ın geçmişinden gelen Leyla karakteriyle hikayeye dahil edildi. Sezon finalinde yalnızca ayaklarını gördüğümüz gizemli kadının da Leyla olduğu ortaya çıktı. Üstelik yalnızca Bergüzar Korel gelmedi. İkinci sezon öncesi kadro yeni oyuncularla genişletildi ve A.B.İ. adeta yeniden kuruldu.

Karadayı'da çok sevilen Kenan İmirzalıoğlu-Bergüzar Korel ikilisini yıllar sonra yeniden yan yana getirmek de haliyle yeni sezonun en büyük kozu oldu. Fakat görünen o ki yapılan bütün bu değişiklikler A.B.İ.'nin ekran macerasını uzatmaya yetmedi.

Çünkü Birsen Altuntaş'ın son dakika haberine göre A.B.İ. için final kararı alındı!

Çünkü Birsen Altuntaş'ın son dakika haberine göre A.B.İ. için final kararı alındı!

İkinci sezona Bergüzar Korel hamlesi, değişen hikayesi ve yenilenen kadrosuyla giren A.B.İ.'den beklenmedik haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre OGM Pictures'ın atv için çektiği dizinin geleceğiyle ilgili karar, 22 Eylül Salı akşamı alınan reytinglerin ardından verildi. A.B.İ., ikinci sezonun 5. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Aslında dizinin geleceğiyle ilgili soru işaretleri ikinci sezonun ilk haftalarından itibaren başlamıştı. Afra Saraçoğlu'nun ayrılmasının ardından Bergüzar Korel'in gelişi büyük ses getirse de yeni sezon reytingleri ilk sezonun gerisinde kalmış ve final iddiaları gündeme gelmişti.

İşin ilginç tarafı, 22 Eylül sonuçlarında dizi bir önceki haftaya kıyasla Total, AB ve ABC1'in üçünde de yükseliş göstermişti. Buna rağmen Birsen Altuntaş'ın aktardığı son bilgiye göre final kararı değişmedi. Böylece Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra televizyona dönüşüyle başlayan; Afra Saraçoğlu'nun vedasıyla yön değiştiren ve ikinci sezonda Bergüzar Korel'le yapılan büyük Karadayı buluşmasıyla yeniden heyecan yaratan A.B.İ.'nin macerası beklenenden çok daha erken sona erecek.

Açıkçası ikinci sezon için bu kadar büyük değişiklik yapıldıktan sonra 5. bölümde gelen final kararı biraz ters köşe oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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