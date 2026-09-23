Daha Sezon Yeni Başladı: ATV'nin Fenomen Dizisi İçin Final Kararı Alındı!

A.B.İ.'nin daha oyuncu kadrosu açıklandığında yarattığı heyecanı hatırlarsınız. Kenan İmirzalıoğlu uzun bir aranın ardından televizyon dizilerine dönüyor, karşısına da son yılların en popüler oyuncularından Afra Saraçoğlu geliyordu.

OGM Pictures imzalı dizi 13 Ocak 2026'da yayın hayatına başladı. Kenan İmirzalıoğlu'nu geçmişini geride bırakıp İzmir'de kendisine yeni bir hayat kuran başarılı cerrah Doğan Hancıoğlu, Afra Saraçoğlu'nu ise avukat Çağla Öncü olarak izlemeye başladık. Dizi ilk sezonunda reytinglerde de güçlü bir karşılık buldu. Fakat sezon sonuna doğru A.B.İ.'nin bütün dengesini değiştirecek bir gelişme yaşandı.

Afra Saraçoğlu'nun diziye veda edeceği ortaya çıktı. Saraçoğlu'nun canlandırdığı Çağla, 17. bölümde vurularak hikayeden çıkarıldı. Oyuncu da vedasının ardından karakterinin hikayesinin tamamlandığını ve projeden memnun ayrıldığını açıklamıştı. A.B.İ. ise 18. bölümüyle ilk sezonuna nokta koydu.

Yani ikinci sezona giderken ortada epey büyük bir soru vardı: Afra Saraçoğlu'nun ardından Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri kim olacaktı?

Meğer değişiklik yalnızca partnerle sınırlı kalmayacakmış.