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Gigi Hadid Vogue World'de Dikilmesi 1680 Saat Süren Elbisesiyle Ortaya Çıktı!

Gigi Hadid Vogue World'de Dikilmesi 1680 Saat Süren Elbisesiyle Ortaya Çıktı!

Magazin Gigi Hadid
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2026 - 19:25
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Moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Gigi Hadid bu kez Vogue World Milano'daki elbisesiyle gündemde! Gecenin açılışını yapan Hadid'in üzerindeki Valentino tasarımının hikayesi görüntüsünden bile daha çok konuşuldu. 

Geri dönüştürülmüş kumaşların tek tek bir araya getirildiği elbise için tam 1680 saat el işçiliği harcandı. Ortaya çıkan tasarım ise sosyal medyada görenleri ikiye böldü. Elbisenin detaylarını öğrenen X kullanıcıları da haliyle goygoy fırsatını kaçırmadı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Podyuma çıktığı anda bütün gözleri üzerine çekmek Gigi Hadid için pek de yeni bir şey değil!

Podyuma çıktığı anda bütün gözleri üzerine çekmek Gigi Hadid için pek de yeni bir şey değil!

Moda dünyasının en tanınan yüzlerinden biri olan Gigi Hadid, henüz çocuk yaşlarda modellikle tanışmış olsa da asıl çıkışını 2010'lu yıllarda yaptı. Kısa sürede Versace'den Chanel'e, Fendi'den Prada'ya kadar dünyanın en büyük modaevleriyle çalışan Hadid, Victoria's Secret podyumundan sayısız Vogue kapağına uzanan kariyeriyle günümüzün en popüler süpermodellerinden birine dönüştü.

Tabii Gigi'yi yıllardır yalnızca podyumdaki yürüyüşleriyle değil, üzerine giydiği birbirinden iddialı tasarımlarla da konuşuyoruz. Met Gala görünümleri, kırmızı halı tercihleri, defileler derken kendisini zaman zaman 'Bunu taşımak da Gigi Hadid'e düşerdi' dediğimiz kıyafetlerin içinde buluyoruz.

Son olarak Milano'da düzenlenen Vogue World'de podyuma çıkan Hadid yine oldukça gösterişli bir elbiseyle karşımıza çıktı. Fakat bu sefer olay yalnızca elbisenin nasıl göründüğü değildi.

Çünkü üzerindeki tasarım için harcanan süreyi öğrenenler bir miktar şaşırdı!

Gigi Hadid, 22 Eylül'de Milano'da düzenlenen Vogue World'ün açılışını yaptı. Bu yıl gecenin merkezinde ise "el emeği" vardı.

Gigi Hadid, 22 Eylül'de Milano'da düzenlenen Vogue World'ün açılışını yaptı. Bu yıl gecenin merkezinde ise "el emeği" vardı.

Vogue World bu yıl Milano'nun tarihi Galleria Vittorio Emanuele II'sinde düzenlendi. Etkinlik, teknolojinin hayatımızdaki yerinin giderek büyüdüğü bir dönemde İtalyan modasının zanaatkarlığını ve 'insan dokunuşunu' merkeze aldı. Gecenin açılışını yapma görevi ise Gigi Hadid'e düştü.

Hadid podyuma, Alessandro Michele imzalı oldukça gösterişli bir Valentino Haute Couture elbiseyle çıktı. Üstelik tasarım Gigi için yeni hazırlanmış bir parça değildi. Valentino'nun İlkbahar/Yaz 2025 Haute Couture koleksiyonuna ait olan elbise, Alessandro Michele'in markanın kreatif direktörü olarak tasarladığı ilk couture koleksiyonunun parçalarından biriydi ve Ocak 2025'te Paris'te tanıtılmıştı.

Vogue World'ün bu yıl el emeğine yaptığı vurgu düşünülünce Gigi'nin açılışta tam da bu tasarımla karşımıza çıkması da pek tesadüf değildi. Çünkü elbisenin arkasında inanılmaz bir işçilik vardı. Hazırlanması için tam 1680 saat el emeği harcanmıştı!

Hesaplayınca 70 güne denk geliyor ancak küçük bir parantez açalım: Burada tek bir kişinin 70 gün boyunca aralıksız dikiş dikmesinden değil, elbisenin tamamlanması için harcanan toplam 1680 saatlik el işçiliğinden bahsediyoruz.

Önce hakkını verelim, elbisenin üzerindeki desenler hazır basılmış bir kumaştan ibaret değil.

Önce hakkını verelim, elbisenin üzerindeki desenler hazır basılmış bir kumaştan ibaret değil.

Tasarımda geri dönüştürülmüş Venedik yorganları kullanılmış. Birbirinden farklı desenlere sahip parçalar tek tek bir araya getirilerek dev bir patchwork görünümü oluşturulmuş. Elbisenin hacimli balon kolları ve kocaman eteğine, fildişi organzeden hazırlanan kat kat fırfırlı yaka ve manşetler eşlik ediyor. Tasarımda Lewis Carroll'ın Alice dünyasına da gönderme var.

Yani o 1680 saatin arkasında gerçekten ciddi bir el emeği ve couture işçiliği yatıyor. Ama gelin görün ki sosyal medyaya 'Bu elbisenin hazırlanması tam 1680 saat sürdü' bilgisi düşünce herkes yalnızca emeğe odaklanamadı.

Elbiseye bir, 1680 saat bilgisine bir daha bakan X kullanıcılarının bir kısmı, tam olarak neyin bu kadar uzun sürdüğünü çözmeye çalışırken konuyu goygoya çevirmekte gecikmedi. Hatta yorumlardan biri işi bizim topraklara kadar getirip 'Cemil İpekçi bunu bir günde dikerdi' diyerek noktayı koydu!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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