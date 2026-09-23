Gigi Hadid Vogue World'de Dikilmesi 1680 Saat Süren Elbisesiyle Ortaya Çıktı!

Moda dünyasının en tanınan yüzlerinden biri olan Gigi Hadid, henüz çocuk yaşlarda modellikle tanışmış olsa da asıl çıkışını 2010'lu yıllarda yaptı. Kısa sürede Versace'den Chanel'e, Fendi'den Prada'ya kadar dünyanın en büyük modaevleriyle çalışan Hadid, Victoria's Secret podyumundan sayısız Vogue kapağına uzanan kariyeriyle günümüzün en popüler süpermodellerinden birine dönüştü.

Tabii Gigi'yi yıllardır yalnızca podyumdaki yürüyüşleriyle değil, üzerine giydiği birbirinden iddialı tasarımlarla da konuşuyoruz. Met Gala görünümleri, kırmızı halı tercihleri, defileler derken kendisini zaman zaman 'Bunu taşımak da Gigi Hadid'e düşerdi' dediğimiz kıyafetlerin içinde buluyoruz.

Son olarak Milano'da düzenlenen Vogue World'de podyuma çıkan Hadid yine oldukça gösterişli bir elbiseyle karşımıza çıktı. Fakat bu sefer olay yalnızca elbisenin nasıl göründüğü değildi.

Çünkü üzerindeki tasarım için harcanan süreyi öğrenenler bir miktar şaşırdı!