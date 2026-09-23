Gigi Hadid Vogue World'de Dikilmesi 1680 Saat Süren Elbisesiyle Ortaya Çıktı!
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Moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Gigi Hadid bu kez Vogue World Milano'daki elbisesiyle gündemde! Gecenin açılışını yapan Hadid'in üzerindeki Valentino tasarımının hikayesi görüntüsünden bile daha çok konuşuldu.
Geri dönüştürülmüş kumaşların tek tek bir araya getirildiği elbise için tam 1680 saat el işçiliği harcandı. Ortaya çıkan tasarım ise sosyal medyada görenleri ikiye böldü. Elbisenin detaylarını öğrenen X kullanıcıları da haliyle goygoy fırsatını kaçırmadı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Podyuma çıktığı anda bütün gözleri üzerine çekmek Gigi Hadid için pek de yeni bir şey değil!
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Gigi Hadid, 22 Eylül'de Milano'da düzenlenen Vogue World'ün açılışını yaptı. Bu yıl gecenin merkezinde ise "el emeği" vardı.
Önce hakkını verelim, elbisenin üzerindeki desenler hazır basılmış bir kumaştan ibaret değil.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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