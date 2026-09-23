Marjinal Bebek İsimlerine Yenisi Eklendi: Rapçi Reckol'un Bebeğine Verdiği İsim Dikkat Çekti!

2000 yılında Bursa'da dünyaya gelen Recep Eker, bugün herkesin bildiği sahne adıyla Reckol, yeni nesil Türkçe rap'in son yıllarda öne çıkan isimlerinden biri. Üstelik müziğin yalnızca mikrofon tarafında değil. Prodüktörlük de yapan Reckol'un bu alandaki çalışmalarında 'İtadakimasu' ismini kullandığı biliniyor.

Kendisinin geniş kitlelerle tanışmasında ise Çakal'la yollarının kesişmesinin payı büyük. İkilinin beraber çıkardığı 'Glock', Reckol'un adını duyuran işlerden biri olurken ardından 'Perros Blancos' da geldi. Reckol daha sonra 'Sharingan', 'İstediğim Olucak', 'Benimle Gel', 'Altıpatlar' gibi parçalarla yoluna devam etti. Reckol ve Çakal'ın bir dönem müzikte yan yana anıldığı günleri de mutlaka hatırlarsınız. Özellikle 'Özlüce Trap Boys' döneminde beraber yaptıkları işler ikisinin de yeni nesil rap dinleyicisi arasında iyice tanınmasını sağlamıştı.

Sonrasında kariyerlerini ayrı ayrı sürdüren ikili farklı projelerle yollarına devam etti. Reckol da hem müziği hem zaman zaman magazin gündemine taşınan özel hayatıyla karşımıza çıkmaya devam etti. Derken geçtiğimiz dönemde kendisini bu kez sahnelerden değil, düğün haberleriyle konuşmaya başladık!