Marjinal Bebek İsimlerine Yenisi Eklendi: Rapçi Reckol'un Bebeğine Verdiği İsim Dikkat Çekti!
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Ünlüler dünyasında bebek haberleri kadar miniklere verilen isimler de konuşuluyor! Son yıllarda alışılmışın dışında isim tercih eden ünlülere bir yenisi daha eklendi.
Türkçe rap dünyasının sevilen isimlerinden Reckol, eşi Lilian ile ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çiftin dünyaya gelen erkek bebekleri için yaptığı isim tercihi ise klasiklerden epey uzak.
Marjinal bebek isimleri kervanına katılan Reckol ve eşinin oğullarına hangi ismi verdiğine gelin birlikte bakalım!
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Önce Reckol'u bir hatırlayalım! Gerçek adı Recep Eker olan genç rapçi, özellikle Çakal'la yaptığı çalışmalarla Türkçe rap dünyasında adını geniş kitlelere duyurmuştu.
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Reckol, Lilian Ateely ile Ürdün'ün başkenti Amman'da nikah masasına oturmuştu.
Son yıllarda ünlülerin çocuklarına verdiği alışılmışın dışındaki isimleri konuşmaya epey alıştık. Şimdi marjinal bebek isimleri kervanına Reckol da katıldı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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