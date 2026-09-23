article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Marjinal Bebek İsimlerine Yenisi Eklendi: Rapçi Reckol'un Bebeğine Verdiği İsim Dikkat Çekti!

Marjinal Bebek İsimlerine Yenisi Eklendi: Rapçi Reckol'un Bebeğine Verdiği İsim Dikkat Çekti!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2026 - 16:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ünlüler dünyasında bebek haberleri kadar miniklere verilen isimler de konuşuluyor! Son yıllarda alışılmışın dışında isim tercih eden ünlülere bir yenisi daha eklendi. 

Türkçe rap dünyasının sevilen isimlerinden Reckol, eşi Lilian ile ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çiftin dünyaya gelen erkek bebekleri için yaptığı isim tercihi ise klasiklerden epey uzak. 

Marjinal bebek isimleri kervanına katılan Reckol ve eşinin oğullarına hangi ismi verdiğine gelin birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce Reckol'u bir hatırlayalım! Gerçek adı Recep Eker olan genç rapçi, özellikle Çakal'la yaptığı çalışmalarla Türkçe rap dünyasında adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Önce Reckol'u bir hatırlayalım! Gerçek adı Recep Eker olan genç rapçi, özellikle Çakal'la yaptığı çalışmalarla Türkçe rap dünyasında adını geniş kitlelere duyurmuştu.

2000 yılında Bursa'da dünyaya gelen Recep Eker, bugün herkesin bildiği sahne adıyla Reckol, yeni nesil Türkçe rap'in son yıllarda öne çıkan isimlerinden biri. Üstelik müziğin yalnızca mikrofon tarafında değil. Prodüktörlük de yapan Reckol'un bu alandaki çalışmalarında 'İtadakimasu' ismini kullandığı biliniyor.

Kendisinin geniş kitlelerle tanışmasında ise Çakal'la yollarının kesişmesinin payı büyük. İkilinin beraber çıkardığı 'Glock', Reckol'un adını duyuran işlerden biri olurken ardından 'Perros Blancos' da geldi. Reckol daha sonra 'Sharingan', 'İstediğim Olucak', 'Benimle Gel', 'Altıpatlar' gibi parçalarla yoluna devam etti. Reckol ve Çakal'ın bir dönem müzikte yan yana anıldığı günleri de mutlaka hatırlarsınız. Özellikle 'Özlüce Trap Boys' döneminde beraber yaptıkları işler ikisinin de yeni nesil rap dinleyicisi arasında iyice tanınmasını sağlamıştı.

Sonrasında kariyerlerini ayrı ayrı sürdüren ikili farklı projelerle yollarına devam etti. Reckol da hem müziği hem zaman zaman magazin gündemine taşınan özel hayatıyla karşımıza çıkmaya devam etti. Derken geçtiğimiz dönemde kendisini bu kez sahnelerden değil, düğün haberleriyle konuşmaya başladık!

Reckol, Lilian Ateely ile Ürdün'ün başkenti Amman'da nikah masasına oturmuştu.

Reckol, Lilian Ateely ile Ürdün'ün başkenti Amman'da nikah masasına oturmuştu.

Özel hayatını müzik kariyeri kadar göz önünde yaşamayan Reckol'un Lilian Ateely ile ilişkisine dair çok fazla detay bilmiyoruz. Hatta çiftin tam olarak ne zaman ve nasıl tanıştığı da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında değil. Fakat ilişkilerini evlilikle taçlandırdıkları gün epey konuşulmuştu.

Reckol ve Lilian, Ürdün'ün başkenti Amman'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Reckol'un düğünde davulu eline aldığı görüntüler de kısa sürede sosyal medyaya düşmüştü. Lilian'ın ise sosyal medyada girişimci kimliğiyle öne çıktığı, moda ve cilt bakımı alanında kendi markalarıyla ilgilendiği biliniyor.

Çift evliliklerinin ardından özel hayatlarını yine çok fazla göz önünde yaşamadan devam ettirdi. Şimdiyse Reckol ve Lilian cephesinden çok daha tatlı bir haber geldi. İkili ilk kez anne-baba oldu! 

Reckol'un yeni doğan bebeğini kucağına alıp kulağına ezan okuduğu anlar da sosyal medyada paylaşıldı. Fakat bizim dikkatimizi çeken bir başka detay daha vardı...

Son yıllarda ünlülerin çocuklarına verdiği alışılmışın dışındaki isimleri konuşmaya epey alıştık. Şimdi marjinal bebek isimleri kervanına Reckol da katıldı!

Son yıllarda ünlülerin çocuklarına verdiği alışılmışın dışındaki isimleri konuşmaya epey alıştık. Şimdi marjinal bebek isimleri kervanına Reckol da katıldı!

Hatta bu konuyu daha önce uzun uzun konuşmuştuk! Öykü Karayel ve Can Bonomo oğullarına Roman, Müge Boz ve Caner Erdeniz kızlarına Vina, daha sonra dünyaya gelen oğullarına ise Rika adını vermişti.

Bir yanda kulağımıza ilk duyduğumuz anda yabancı gelen isimler, diğer yanda arkasında çiftler için özel anlamlar taşıyan tercihler... Ünlüler dünyasında klasik bebek isimlerinin yanına her geçen yıl yenileri ekleniyor. Reckol ve Lilian da bu konuda daha alışılmış bir isim tercih edenlerden olmadı. 

İlk kez anne-baba olan çiftin erkek bir bebeği dünyaya geldi. Ve oğullarına verdikleri isim; Zeyn oldu! 🍼

Böylece son dönemde duyduğumuz alışılmışın dışındaki ünlü bebek isimlerinin arasına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Reckol ve Lilian Eker'i tebrik ediyor, minik Zeyn'e de sağlıklı ve upuzun bir ömür diliyoruz! ❤️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
7
4
3
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın