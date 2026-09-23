Elçin Sangu ve Melis Sezen'li Seni Tanıyorum Rekor Kırdı! Netflix'te En İyi Açılış Yapan Türk Dizisi Oldu
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Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ı buluşturan Seni Tanıyorum, ilk haftasındaki izlenme performansıyla dikkat çekti. Paylaşılan verilere göre dizi 4,6 milyon izlenmeye ulaşarak Netflix'teki Türk dizileri arasında en yüksek açılışı gerçekleştirdi.
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Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı Seni Tanıyorum, ilk haftasındaki izlenme rakamıyla dikkat çekti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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