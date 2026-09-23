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Elçin Sangu ve Melis Sezen'li Seni Tanıyorum Rekor Kırdı! Netflix'te En İyi Açılış Yapan Türk Dizisi Oldu

Elçin Sangu ve Melis Sezen'li Seni Tanıyorum Rekor Kırdı! Netflix'te En İyi Açılış Yapan Türk Dizisi Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.09.2026 - 17:00 Son Güncelleme: 23.09.2026 - 17:01
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Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ı buluşturan Seni Tanıyorum, ilk haftasındaki izlenme performansıyla dikkat çekti. Paylaşılan verilere göre dizi 4,6 milyon izlenmeye ulaşarak Netflix'teki Türk dizileri arasında en yüksek açılışı gerçekleştirdi.

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Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı Seni Tanıyorum, ilk haftasındaki izlenme rakamıyla dikkat çekti.

Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı Seni Tanıyorum, ilk haftasındaki izlenme rakamıyla dikkat çekti.

Paylaşılan açılış haftası verilerine göre Seni Tanıyorum, 4,6 milyon izlenmeye ulaştı. Böylece görselde karşılaştırılan Türk yapımları arasında listenin ilk sırasında yer aldı. Listede Seni Tanıyorum'u 3,6 milyon izlenmeyle Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ilk sezonu takip ediyor. Zeytin Ağacı'nın ilk sezonu ile Pera Palas'ta Gece Yarısı 2,6 milyon; Kübra'nın ilk sezonu 2,2 milyon; Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonu ise 2,1 milyon açılış haftası izlenmesine sahip görünüyor. Listenin devamında Aşkı Hatırla 1,9 milyon, Şahmaran'ın ikinci sezonu ise 1,2 milyon izlenmeyle yer alıyor. Böylece Seni Tanıyorum, paylaşılan karşılaştırmada en yakın yapımın 1 milyon izlenme önünde bir açılış gerçekleştirmiş oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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