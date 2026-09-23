Elçin Sangu ve Melis Sezen'li Seni Tanıyorum Rekor Kırdı! Netflix'te En İyi Açılış Yapan Türk Dizisi Oldu

Paylaşılan açılış haftası verilerine göre Seni Tanıyorum, 4,6 milyon izlenmeye ulaştı. Böylece görselde karşılaştırılan Türk yapımları arasında listenin ilk sırasında yer aldı. Listede Seni Tanıyorum'u 3,6 milyon izlenmeyle Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ilk sezonu takip ediyor. Zeytin Ağacı'nın ilk sezonu ile Pera Palas'ta Gece Yarısı 2,6 milyon; Kübra'nın ilk sezonu 2,2 milyon; Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonu ise 2,1 milyon açılış haftası izlenmesine sahip görünüyor. Listenin devamında Aşkı Hatırla 1,9 milyon, Şahmaran'ın ikinci sezonu ise 1,2 milyon izlenmeyle yer alıyor. Böylece Seni Tanıyorum, paylaşılan karşılaştırmada en yakın yapımın 1 milyon izlenme önünde bir açılış gerçekleştirmiş oldu.