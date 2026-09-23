Casper Excalibur G880'i Tüm Detaylarıyla İnceledik!
Casper Excalibur G880, 52.739 TL'den başlayan fiyatı ve NVIDIA RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleriyle fiyat/performans arayan oyuncuların ve öğrencilerin radarına giriyor; peki gerçekten kimlere göre?
Son Güncelleme: 22 Eylül 2026
Casper Excalibur G880, 13. Nesil Intel Core i7-13620H işlemcinin yanı sıra Intel Core 5 210H ve Intel Core 7 240H gibi Series 2 işlemci seçenekleri de bulunuyor. NVIDIA GeForce RTX 3050'den RTX 5070'e kadar uzanan ekran kartı seçenekleri, 165Hz yenileme hızlı 15.6 inç FHD ekranı ve 52.739 TL'den başlayan fiyatıyla fiyat/performans arayan oyuncular ile bütçesi 50 bin TL civarında olan öğrenciler için orta segmentte güçlü bir alternatif; 64GB'a kadar çıkan RAM desteği ve 2 M.2 NVMe slotuyla da ileride yükseltilerek uzun yıllar kullanılabilecek bir altyapı sunuyor.
Casper Excalibur G880 fiyat/performans açısından nasıl bir oyun bilgisayarı?
Casper Excalibur G880 orta ayarlarda nasıl bir oyun performansı sunuyor?
Casper Excalibur G880, orta ayar oyun performansını NVIDIA GeForce RTX 3050'den RTX 5070'e kadar 5 farklı ekran kartı seçeneğiyle karşılıyor; üst modellerdeki ekran kartları 115W güce kadar çıkan Dynamic Boost 2.0 desteğiyle geliyor. RTX 5070 seçeneğinde 798 AI TOPS'a kadar yapay zeka destekli performans sunan DLSS 4.0 teknolojisi, kare hızını yükseltirken görüntü kalitesini de koruyor, çünkü çözünürlük yükseltme işlemini yapay zeka üstleniyor.
|Ekran Kartı
|Bellek
|Fiyat Farkı (RTX3050'ye göre)
|NVIDIA GeForce RTX 3050
|6GB 96Bit GDDR6
|Temel seçenek
|NVIDIA GeForce RTX 4050
|6GB 96Bit GDDR6
|+7.266 TL
|NVIDIA GeForce RTX 5050
|8GB 128Bit GDDR7
|+14.531 TL
|NVIDIA GeForce RTX 5060
|8GB 128Bit GDDR7
|+19.041 TL
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|8GB 128Bit GDDR7
|+30.065 TL
Bu tabloya göre Excalibur G880'de bütçesi RTX 3050'nin biraz üstünde olan bir oyuncu +14.531 TL fark ödeyerek RTX 5050'ye, +19.041 TL fark ödeyerek de RTX 5060'a geçebiliyor; yani orta ayar performans için bütçe arttıkça ekran kartı seçeneği kademeli olarak yükseliyor.
Casper Excalibur G880'in bağlantı seçenekleri ve genişletilebilirliği öğrenciler için ne kadar yeterli?
Casper Excalibur G880, öğrenciyi kaç yıl idare eder?
Casper Excalibur G880'in kaç yıl yeteceği büyük ölçüde RAM ve depolama seçiminize bağlı; ürün 2 RAM slotuyla 64GB DDR5'e, 2 M.2 NVMe slotuyla da 2TB+2TB'a kadar genişleyebiliyor. Bu da G880'i satın aldıktan sonra da yükseltilebilir bir bilgisayar yapıyor, çünkü RAM veya depolama yetersiz geldiğinde cihazı değiştirmek yerine ek modül takmak yeterli olabiliyor.
|RAM Kapasitesi
|Fiyat Farkı (8GB'a göre)
|8GB DDR5 4800MHz
|Temel seçenek
|12GB DDR5 4800MHz
|+2.443 TL
|16GB DDR5 4800MHz
|+4.886 TL
|24GB DDR5 4800MHz
|+9.771 TL
|32GB DDR5 4800MHz
|+14.657 TL
|48GB DDR5 4800MHz
|+24.428 TL
|64GB DDR5 4800MHz
|+34.199 TL
8GB'tan 16GB'a geçişin sadece 4.886 TL fark ettiği Excalibur G880'de, öğrenciler için makul bir başlangıç noktası 16GB RAM olabilir; ihtiyaç arttıkça boş RAM slotu sayesinde belleği sonradan da yükseltmek mümkün.
Casper Excalibur G880 taşınabilirlik açısından öğrenci hayatına uyuyor mu?
Casper Excalibur G880'in soğutma sistemi ve tasarımı uzun vadeli kullanımı nasıl destekliyor?
Sıkça Sorulan Sorular
Casper Excalibur G880'in en uygun fiyatlı konfigürasyonu ne kadar? Casper Excalibur G880'in temel konfigürasyonu (i7-13620H, RTX 3050, 8GB RAM, 500GB SSD, FreeDOS) 52.739 TL'den başlıyor; bu, ürün sayfasındaki en düşük fiyatlı seçenek.
Casper Excalibur G880 hangi ekran kartı seçenekleriyle satılıyor? Excalibur G880, NVIDIA GeForce RTX 3050, RTX 4050, RTX 5050, RTX 5060 ve RTX 5070 olmak üzere 5 farklı ekran kartı seçeneğiyle satılıyor; RTX 3050'den RTX 5070'e geçiş fiyata 30.065 TL fark yansıtıyor.
Casper Excalibur G880'de RAM sonradan yükseltilebilir mi? Evet, Excalibur G880'de 2 RAM slotu bulunuyor ve DDR5 bellek desteği 64GB'a kadar çıkıyor; bu da G880'i ihtiyaca göre sonradan yükseltilebilir hale getiriyor.
Casper Excalibur G880 hangi işletim sistemiyle satılıyor? Temel konfigürasyon FreeDOS ile geliyor; Windows 11 Home Single Language 3.633 TL, Windows 11 Pro ise 10.022 TL fiyat farkıyla ekleniyor.
Casper Excalibur G880 kimler için uygun değil?
Casper Excalibur G880 kimler için uygun değil? Öncelikle 4K çözünürlükte veya en üst düzey ayarlarda oynamak isteyen, RTX 5080/5090 seviyesinde güç arayan oyuncular için değil; Casper'ın ürün gamında bu ihtiyaç daha üst segment modellerle karşılanıyor. Ekranında 250 NIT parlaklık olduğundan, çok parlak ortamlarda veya doğrudan güneş ışığı altında ekran kullanan kullanıcılar için de ideal olmayabilir. Temel konfigürasyon FreeDOS ile geldiğinden, kutudan çıkar çıkmaz Windows'lu bir bilgisayar isteyenlerin işletim sistemini özelleştirme sırasında ayrıca eklemesi gerekiyor.
Sonuç: Casper Excalibur G880 kimin için mantıklı bir tercih?
Sonuç olarak Casper Excalibur G880, 52.739 TL'den başlayan fiyatı, RTX 3050'den RTX 5070'e uzanan ekran kartı seçenekleri ve 64GB'a kadar yükseltilebilir RAM desteğiyle fiyat/performans arayan oyuncular ve bütçesini dikkatli planlayan öğrenciler için mantıklı bir tercih. Ders için de oyun için de kullanılabilecek 15.6 inç ekranı, Ethernet portu ve alüminyum alaşım kasasıyla G880, kampüs hayatına uygun, ihtiyaç halinde RAM ve depolamasıyla büyüyebilen bir oyun bilgisayarı olarak öne çıkıyor. Daha yüksek çözünürlük ve üst düzey ekran kartı gücü arayanlar için ise Casper'ın üst segment Excalibur modelleri devreye giriyor.
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