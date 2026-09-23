Casper Excalibur G880'i Tüm Detaylarıyla İnceledik!

Casper Excalibur G880, öğrenciyi kaç yıl idare eder?

Casper Excalibur G880'in kaç yıl yeteceği büyük ölçüde RAM ve depolama seçiminize bağlı; ürün 2 RAM slotuyla 64GB DDR5'e, 2 M.2 NVMe slotuyla da 2TB+2TB'a kadar genişleyebiliyor. Bu da G880'i satın aldıktan sonra da yükseltilebilir bir bilgisayar yapıyor, çünkü RAM veya depolama yetersiz geldiğinde cihazı değiştirmek yerine ek modül takmak yeterli olabiliyor.

RAM Kapasitesi Fiyat Farkı (8GB'a göre) 8GB DDR5 4800MHz Temel seçenek 12GB DDR5 4800MHz +2.443 TL 16GB DDR5 4800MHz +4.886 TL 24GB DDR5 4800MHz +9.771 TL 32GB DDR5 4800MHz +14.657 TL 48GB DDR5 4800MHz +24.428 TL 64GB DDR5 4800MHz +34.199 TL

8GB'tan 16GB'a geçişin sadece 4.886 TL fark ettiği Excalibur G880'de, öğrenciler için makul bir başlangıç noktası 16GB RAM olabilir; ihtiyaç arttıkça boş RAM slotu sayesinde belleği sonradan da yükseltmek mümkün.