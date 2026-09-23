Sevgili Oğlak, ilişkisi olan Oğlaklar bugün partnerine karşı nadiren gösterdiği bir kırılganlığı açığa çıkarabilir; Ay'ın Balık'a geçmesiyle gelen bu yumuşama seni her zamankinden daha içten kılıyor. Bu içtenlik, partnerinin sana karşı daha da bağlanmasını sağlayacak.

Bekar Oğlaklar ise bugün duygularını saklamak yerine açıkça ifade etmenin daha rahatlatıcı olduğunu keşfedebilir; bu açıklık yeni bir yakınlığın kapısını aralayabilir. Bu açıklık, yeni bir yakınlığın kapısını bugün senin için aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…