Sevgili Oğlak, ilişkisi olan Oğlaklar küçük bir jestin bugün beklediğinden fazla anlam taşıyabileceğini, ufak bir ilgi gösterisinin bağını güçlendirdiğini fark edebilir; Ay'ın kendi burcundan çıkıp Kova'ya geçmesiyle gelen bu yumuşama partnerine de yansıyacak.

Bekar Oğlaklar ise sessizce beğendiği birinin sandığından daha yakın durabileceğini görebilir; bu yakınlığı fark etmek için bugün biraz daha dikkatli bakması yeterli.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…