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Oğlak Burcu right-white
Eylül 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.08.2026 - 18:01
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Gökyüzü Eylül ayında bir hayli hareketli! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları Eylül ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Eylül ayı nasıl geçecek? Bu ay Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlaklar ve Yükselen Oğlaklar; Ağustos ayındaki o krizli, finansal ve psikolojik yüklerle dolu dönüşüm sürecini geride bıraktınız. Eylül ayı, doğanız gereği çok sevdiğiniz o planlı, disiplinli ve somut adımlarla dolu vizyoner dönemi başlatıyor! Ayın ilk yarısında Toprak elementinden kardeşiniz Başak burcunda gerçekleşecek Yeniay; eğitim, hukuki süreçler, yurt dışı bağlantıları, seyahatler ve uzun vadeli hayat felsefeniz alanında pırıl pırıl bir sayfa açıyor. Hayallerinizi sadece bir düşünce olarak bırakmayıp, detaylı bir stratejiyle eyleme dönüştürme vakti. Yarım kalan bir eğitimi tamamlamak, akademik veya mesleki projelerinizi titizlikle organize etmek ve hayatınızın yeni rotasını çizmek için gökyüzü sizi tam kapasite destekliyor.

23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçişi ve Sonbahar Ekinoksu ile birlikte odağınız doğrudan haritanızın zirvesine, yani kariyerinize ve toplum önündeki duruşunuza kayıyor. İş hayatınızda benmerkezci tavırlardan ziyade 'biz' bilinciyle hareket etmek, üstlerinizle adil ve diplomatik ilişkiler kurmak size büyük kapılar açacak. Ortaklı projelerde adaleti sağlamak, iş sözleşmelerini dengeye oturtmak ve profesyonel çevrenizde zarafetinizle saygınlık kazanmak oldukça kolaylaşacak. Bu dönemde sergileyeceğiniz yapıcı ve uzlaşmacı tutum, kariyer basamaklarını çok daha sağlam ve vizyoner bir şekilde tırmanmanızı sağlayacak.

Ayın sonuna doğru 26 Eylül’de Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay ise eviniz, aileniz, kökleriniz ve yerleşim alanınızda güçlü bir tamamlanma ve karar anı yaratacak! Kariyerinizdeki bu yükselişle birlikte; aile içi dinamiklerde, evinizle ilgili bir mülk/taşınma konusunda ya da kişisel alanınızda ipleri elinize almak isteyeceksiniz. Kendi bireysel hedeflerinizi ve sınırlarınızı korumak adına cesur, net ve liderce kararlar alabilirsiniz. Süregelen bir ev/aile krizini sonlandırmak veya yaşam alanınızda radikal bir yeniliğe gitmek için gereken gücü kendinizde bulacaksınız. Eylül; profesyonel hayatınızda parladığınız, özel hayatınızda ise geleceğinizi cesaretle inşa ettiğiniz bir kilit taşı olacak!

 Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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