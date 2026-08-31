Eylül boyunca özel hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde dengeleri yeniden kuruyorsunuz. Güneş’in Terazi burcuna geçişiyle birlikte ilişkilerinize daha yapıcı, diplomatik ve adil bir pencereden bakmaya başlayacaksınız. Ayın sonuna doğru gerçekleşecek Koç Dolunayı ise doğrudan ev, aile ve yuva alanınızı etkileyecek; partnerinizle veya ailenizle olan ilişkilerinizde sınırlarınızı net bir şekilde çizebilir, süregelen bir ailevi anlaşmazlığı bitirebilir ya da evliliğinize/birlikteliğinize dair cesur ve köklü kararlar alabilirsiniz.