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Oğlak Burcu right-white
Eylül 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.08.2026 - 18:01
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Eylül ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Oğlak ve yükselen Oğlak burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Eylül ayında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Ayın ilk yarısında Başak Yeniayı ile akademik çalışmalar, yurt dışı projeleri ve hukuki süreçlerde planlı adımlar atarak kariyeriniz için sağlam temeller oluşturacaksınız. 23 Eylül’de Güneş’in haritanızın tepe noktasına geçmesiyle iş hayatınızda adeta parlama döneminiz başlıyor; üstlerinizle uzlaşmacı ilişkiler kurup prestijli sözleşmelere imza atabilirsiniz. Ay sonundaki Dolunay ise emlak, gayrimenkul, taşınma ya da mülk alım-satım gibi konularda uzun süredir bekleyen bir finansal süreci tamamlamanızı sağlayacak.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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