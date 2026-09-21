Gözaltına Alınan Oyuncu Melis Sezen’in İfadesi ve Aylık Geliri Ortaya Çıktı

Yasaklı madde satıcılarıyla veya bu suç ağıyla bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerle hiçbir şekilde irtibatının, aracılık faaliyetinin ya da para trafiğinin bulunmadığının altını çizdi. Soruşturma kapsamında cep telefonunu da kendi rızasıyla incelemeye açan Sezen, cihazında özel olarak şifrelenmiş, gizli bir uygulamanın bulunmadığını belirterek ana ekran şifresini güvenlik güçleriyle paylaştı.

İddiaların aksine oldukça sakin ve izole bir yaşam sürdüğünü belirten ünlü oyuncu, gece hayatının neredeyse hiç olmadığını, bu sebeple yasaklı madde tüketilen ortamlara girmediğini anlattı. Zamanının büyük bir kısmını dizi setlerinde ve uzun yıllardır birlikte yaşadığı annesi ile kardeşiyle evinde geçirdiğini söyleyen Sezen, güçlü aile bağlarına dikkat çekti. Herhangi bir suça karışmadığı ve masum olduğu gerekçesiyle yasalardaki etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı reddeden oyuncunun bu duruşu, soruşturma dosyasına yansıyan en dikkat çekici detaylardan biri oldu.