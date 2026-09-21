Gözaltına Alınan Oyuncu Melis Sezen’in İfadesi ve Aylık Geliri Ortaya Çıktı
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Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimleren ünlü oyuncu Melis Sezen'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Aylık kazancını açıklayan ve hayatında hiç yasaklı madde kullanmadığını vurgulayan Melis Sezen, hakkındaki iddiaları 'itibar suikastı' olarak nitelendirerek masumiyetini kanıtlamak için kan ve kıl testi vermeye hazır olduğunu söyledi.
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Yürütülen yasaklı madde soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan oyuncu Melis Sezen, emniyetteki sorgusunda hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille yalanladı.
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Sorgusu sırasında maddi durumu ve yaşam standartlarına ilişkin de bilgiler veren oyuncu, mesleğinden aylık ortalama 400 bin lira gelir elde ettiğini açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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