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Gözaltına Alınan Oyuncu Melis Sezen’in İfadesi ve Aylık Geliri Ortaya Çıktı

Gözaltına Alınan Oyuncu Melis Sezen’in İfadesi ve Aylık Geliri Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 07:34
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Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimleren ünlü oyuncu Melis Sezen'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Aylık kazancını açıklayan ve hayatında hiç yasaklı madde kullanmadığını vurgulayan Melis Sezen, hakkındaki iddiaları 'itibar suikastı' olarak nitelendirerek masumiyetini kanıtlamak için kan ve kıl testi vermeye hazır olduğunu söyledi.

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Yürütülen yasaklı madde soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan oyuncu Melis Sezen, emniyetteki sorgusunda hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille yalanladı.

Yürütülen yasaklı madde soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan oyuncu Melis Sezen, emniyetteki sorgusunda hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille yalanladı.

Gazeteci Burak Doğan'ın ulaştığı ifade tutanaklarına göre ünlü isim, hayatının hiçbir döneminde yasaklı madde kullanmadığını, bu tarz eylemleri de asla onaylamadığını dile getirdi. Suçlamaların şahsına yönelik bir karalama kampanyası olduğunu savunan Sezen, masumiyetini kanıtlamak adına her türlü tıbbi incelemeye açık olduğunu belirterek, yapılacak olası bir testin sonucunun negatif çıkacağından son derece emin olduğunu vurguladı.

Sorgusu sırasında maddi durumu ve yaşam standartlarına ilişkin de bilgiler veren oyuncu, mesleğinden aylık ortalama 400 bin lira gelir elde ettiğini açıkladı.

Sorgusu sırasında maddi durumu ve yaşam standartlarına ilişkin de bilgiler veren oyuncu, mesleğinden aylık ortalama 400 bin lira gelir elde ettiğini açıkladı.

Yasaklı madde satıcılarıyla veya bu suç ağıyla bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerle hiçbir şekilde irtibatının, aracılık faaliyetinin ya da para trafiğinin bulunmadığının altını çizdi. Soruşturma kapsamında cep telefonunu da kendi rızasıyla incelemeye açan Sezen, cihazında özel olarak şifrelenmiş, gizli bir uygulamanın bulunmadığını belirterek ana ekran şifresini güvenlik güçleriyle paylaştı.

İddiaların aksine oldukça sakin ve izole bir yaşam sürdüğünü belirten ünlü oyuncu, gece hayatının neredeyse hiç olmadığını, bu sebeple yasaklı madde tüketilen ortamlara girmediğini anlattı. Zamanının büyük bir kısmını dizi setlerinde ve uzun yıllardır birlikte yaşadığı annesi ile kardeşiyle evinde geçirdiğini söyleyen Sezen, güçlü aile bağlarına dikkat çekti. Herhangi bir suça karışmadığı ve masum olduğu gerekçesiyle yasalardaki etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı reddeden oyuncunun bu duruşu, soruşturma dosyasına yansıyan en dikkat çekici detaylardan biri oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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