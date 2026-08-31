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Koç Burcu right-white
Eylül 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.08.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Eylül ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Koç ve yükselen Koç burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Eylül ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Eylül ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Eylül’ün ikinci yarısından itibaren Güneş'in Terazi burcuna geçişiyle odağın tamamen ilişkilerine kayıyor. Süregelen bir birlikteliğin varsa partnerinle 'ben' ve 'biz' dengesini kurarak geleceğe yönelik adaletli, somut kararlar alabilirsiniz. Bekarsan, özellikle 26 Eylül Koç Dolunayı civarında hayatına girecek biri seni daha ciddi bir yola sevk edebilir; ancak bu kez fevri davranmak yerine karşı tarafı iyice tanıyarak ilerlemen en doğrusu olacak.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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