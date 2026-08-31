Eylül’ün ikinci yarısından itibaren Güneş'in Terazi burcuna geçişiyle odağın tamamen ilişkilerine kayıyor. Süregelen bir birlikteliğin varsa partnerinle 'ben' ve 'biz' dengesini kurarak geleceğe yönelik adaletli, somut kararlar alabilirsiniz. Bekarsan, özellikle 26 Eylül Koç Dolunayı civarında hayatına girecek biri seni daha ciddi bir yola sevk edebilir; ancak bu kez fevri davranmak yerine karşı tarafı iyice tanıyarak ilerlemen en doğrusu olacak.