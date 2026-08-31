Başak Yeniayı’nın şifalı ve düzenleyici etkisiyle ayın ilk günlerinden itibaren bedenine ve ruhuna özen göstermeye başlıyorsun. Detoks, yeni bir beslenme düzeni ya da spor rutinine başlamak için son derece destekleyici bir dönemdesin. Sağlığınla ilgili aksattığın kontrolleri tamamlamak ve günlük stresini azaltacak pratik alışkanlıklar edinmek, ay sonundaki yüksek Dolunay enerjisini çok daha zinde karşılamanı sağlayacak.