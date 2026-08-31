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Koç Burcu right-white
Eylül 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.08.2026 - 18:01
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Koç ve yükselen Koç burçlarının Eylül ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Eylül ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Başak Yeniayı’nın şifalı ve düzenleyici etkisiyle ayın ilk günlerinden itibaren bedenine ve ruhuna özen göstermeye başlıyorsun. Detoks, yeni bir beslenme düzeni ya da spor rutinine başlamak için son derece destekleyici bir dönemdesin. Sağlığınla ilgili aksattığın kontrolleri tamamlamak ve günlük stresini azaltacak pratik alışkanlıklar edinmek, ay sonundaki yüksek Dolunay enerjisini çok daha zinde karşılamanı sağlayacak.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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