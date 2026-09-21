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Netflix'in Yeni Türk Dizisi Daha İlk Haftasında Zirveye Yerleşti: 75 Ülkede İlk 10'a Girdi!

Netflix'in Yeni Türk Dizisi Daha İlk Haftasında Zirveye Yerleşti: 75 Ülkede İlk 10'a Girdi!

Elçin Sangu Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2026 - 08:39 Son Güncelleme: 21.09.2026 - 08:41
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Netflix'in yeni Türk yapımı Seni Tanıyorum, ekranlara geldiği ilk haftadan itibaren dünya genelinde konuşuluyor. Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı dizi, kısa sürede platformun küresel izlenme listelerine damgasını vurdu. Diziyi bu denli çarpıcı kılan ise sadece 75 ülkede ilk 10'a girmesi değil, tam yedi ülkede bambaşka bir sıraya yerleşmesi oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Seni Tanıyorum, Elçin Sangu ile Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı yeni bir Netflix draması.

Seni Tanıyorum, Elçin Sangu ile Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı yeni bir Netflix draması.

Seni Tanıyorum, Netflix'in Türkiye'den hazırladığı en yeni psikolojik drama yapımlarından biri olarak 17 Eylül 2026'da yayına girdi. Yönetmen koltuğunda Mert Baykal otururken, dizinin senaryosu Tuğba Doğan imzası taşıyor. Hikayenin merkezinde, doğum sonrası ara verdiği ressamlık kariyerine geri dönmek isteyen Funda (Elçin Sangu) var. Uzun bir arayışın ardından bebeğine bakacak Nazlı'yı (Melis Sezen) bulan Funda, önce rahatlasa da genç bakıcının sakladığı sırlar giderek daha fazla soru işaretine yol açıyor. Üçlü arasında -kadroda ayrıca Ozan Dolunay da yer alıyor- güven, tutku ve sadakatin sınandığı gergin bir psikolojik mücadele başlıyor.

Dizinin başarısında kadronun tanıdıklığı da büyük rol oynuyor. Elçin Sangu, 2011'de Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle ekranlara adım attıktan sonra Kiralık Aşk'taki Defne karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edindi; Kurt Seyit ve Şura ile İyi Günde Kötü Günde gibi yapımlarda da rol aldı. Melis Sezen ise Sadakatsiz'deki Derin karakteriyle büyük çıkışını yakaladıktan sonra Gülcemal ve Deha dizileriyle kariyerine devam etti. İki ismin bir arada oynadığı Seni Tanıyorum, bu tanıdık isimleri gerilim dolu yeni bir hikayede buluşturuyor.

Dizi, yayınlandığı ilk haftada Netflix'in küresel Top 10 listesinde 75 ülkede yer buldu.

Dizi, yayınlandığı ilk haftada Netflix'in küresel Top 10 listesinde 75 ülkede yer buldu.

Seni Tanıyorum, yayınlandığı ilk haftada Netflix'in küresel izlenme sıralamalarında hızla yükseldi. Dizi, toplam 75 ülkede platformun Top 10 listesine girmeyi başararak dünya genelinde üçüncü sıraya yerleşti. Başarı sadece listeye girmekle sınırlı kalmadı: Türkiye, Fas, Dominik Cumhuriyeti, Gürcistan, Suudi Arabistan, Uruguay ve Venezuela'da dizi doğrudan bir numaraya oturdu. Yedi farklı ülkede birden zirveye yerleşen bir yapımın bu denli kısa sürede bu tabloyu yakalaması, Seni Tanıyorum'u 2026'nın dikkat çeken Türk yapımlarından biri hâline getirdi. Bu başarı, Türk dizilerinin son dönemde streaming platformlarında yakaladığı uluslararası ilginin de yeni bir örneği oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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