Netflix'in Yeni Türk Dizisi Daha İlk Haftasında Zirveye Yerleşti: 75 Ülkede İlk 10'a Girdi!
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Netflix'in yeni Türk yapımı Seni Tanıyorum, ekranlara geldiği ilk haftadan itibaren dünya genelinde konuşuluyor. Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı dizi, kısa sürede platformun küresel izlenme listelerine damgasını vurdu. Diziyi bu denli çarpıcı kılan ise sadece 75 ülkede ilk 10'a girmesi değil, tam yedi ülkede bambaşka bir sıraya yerleşmesi oldu.
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Seni Tanıyorum, Elçin Sangu ile Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı yeni bir Netflix draması.
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Dizi, yayınlandığı ilk haftada Netflix'in küresel Top 10 listesinde 75 ülkede yer buldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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