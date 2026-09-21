Netflix'in Yeni Türk Dizisi Daha İlk Haftasında Zirveye Yerleşti: 75 Ülkede İlk 10'a Girdi!

Seni Tanıyorum, Netflix'in Türkiye'den hazırladığı en yeni psikolojik drama yapımlarından biri olarak 17 Eylül 2026'da yayına girdi. Yönetmen koltuğunda Mert Baykal otururken, dizinin senaryosu Tuğba Doğan imzası taşıyor. Hikayenin merkezinde, doğum sonrası ara verdiği ressamlık kariyerine geri dönmek isteyen Funda (Elçin Sangu) var. Uzun bir arayışın ardından bebeğine bakacak Nazlı'yı (Melis Sezen) bulan Funda, önce rahatlasa da genç bakıcının sakladığı sırlar giderek daha fazla soru işaretine yol açıyor. Üçlü arasında -kadroda ayrıca Ozan Dolunay da yer alıyor- güven, tutku ve sadakatin sınandığı gergin bir psikolojik mücadele başlıyor.

Dizinin başarısında kadronun tanıdıklığı da büyük rol oynuyor. Elçin Sangu, 2011'de Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle ekranlara adım attıktan sonra Kiralık Aşk'taki Defne karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edindi; Kurt Seyit ve Şura ile İyi Günde Kötü Günde gibi yapımlarda da rol aldı. Melis Sezen ise Sadakatsiz'deki Derin karakteriyle büyük çıkışını yakaladıktan sonra Gülcemal ve Deha dizileriyle kariyerine devam etti. İki ismin bir arada oynadığı Seni Tanıyorum, bu tanıdık isimleri gerilim dolu yeni bir hikayede buluşturuyor.