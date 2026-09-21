Sokak ve Cadde Yok: Dünyanın En Garip Kasabasında Öğrenciler Okula Tünelle Gidiyor

Sosyal imkanların sınırlılığına karşın belediye yetkilileri ile bölge sakinleri, aynı çatı altında yaşamanın güçlü bir komşuluk bağı oluşturduğunu belirtiyor. Kasabada büyüdükten sonra geri dönen yerel halk, ihtiyaç duyulan temel olanakların tek bir noktada toplanmasını büyük bir kolaylık olarak değerlendiriyor. Sıradışı mimari ve yaşam biçimi, Whittier’ı her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak noktası haline getiriyor.