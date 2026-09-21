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Sokak ve Cadde Yok: Dünyanın En Garip Kasabasında Öğrenciler Okula Tünelle Gidiyor

Sokak ve Cadde Yok: Dünyanın En Garip Kasabasında Öğrenciler Okula Tünelle Gidiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 08:55
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ABD’nin Alaska eyaletinde yer alan ve yaklaşık 300 kişilik nüfusa sahip Whittier kasabasında halkın neredeyse tamamı günlük hayatını tek bir devasa yapıda geçiriyor. Soğuk Savaş döneminde askeri kışla olarak inşa edilen 14 katlı Begich Towers isimli bina, kasabanın ana yerleşim alanı konumunda bulunuyor. Anchorage kentine yaklaşık 100 kilometre mesafedeki yerleşimde, bölge sakini ailelerin yanı sıra Belediye Başkanı Dave Dickason ve eşi Anna da bu binadaki konutlarda ikamet ediyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.npr.org/2015/01/18/378162...
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Tüm İhtiyaçlar Dışarı Çıkmadan Karşılanabiliyor

Tüm İhtiyaçlar Dışarı Çıkmadan Karşılanabiliyor

Yapının giriş katlarında marketten postaneye, polis merkezinden sağlık ocağına, noterden ibadethaneye kadar temel kamu hizmetleri ile sosyal imkanlar yer alıyor. Kasaba sakinleri, dondurucu hava koşullarına maruz kalmadan yalnızca asansörleri kullanarak tüm günlük ihtiyaçlarına kolaylıkla erişim sağlıyor. Yapılan düzenlemeler sayesinde yerleşke içerisinde kalan vatandaşlar haftalarca binadan dışarı adım atmadan rutin yaşamlarını sürdürebilme imkanı buluyor.

Karayolu Ulaşımı Gece Saatlerinde Tamamen Kesiliyor

Karayolu Ulaşımı Gece Saatlerinde Tamamen Kesiliyor

Kasabanın dış dünyayla olan yegane kara bağlantısını dağın içerisinden geçen yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki Anton Anderson Anma Tüneli sağlıyor. Hem trenlerin hem de motorlu taşıtların sırayla kullandığı bu tek şeritli tünel, güvenlik ve bakım gerekçesiyle gece saatlerinde trafiğe tamamen kapatılıyor. Karayolu erişiminin sabaha kadar kesilmesi başlangıçta acil durum endişesi yaratsa da zamanla kasaba kültürünün olağan bir parçası haline geliyor.

Öğrenciler Okula Yeraltı Tünelinden Geçiyor

Öğrenciler Okula Yeraltı Tünelinden Geçiyor

Whittier’da bulunan ve 3 ile 18 yaş arasındaki yaklaşık 50 öğrenciye eğitim sunan yerel okul binası, ana yapıya yeraltı tünelleriyle bağlanıyor. Çocuklar zorlu kış şartlarından etkilenmeden korunaklı yollardan sınıflarına ulaşabiliyor. Eğitmenler, öğrenci sayısının az olmasının her çocukla birebir ilgilenilmesine imkan tanıdığını vurguluyor.

Küçük Topluluk Yapısı Dayanışmayı Artırıyor

Küçük Topluluk Yapısı Dayanışmayı Artırıyor

Sosyal imkanların sınırlılığına karşın belediye yetkilileri ile bölge sakinleri, aynı çatı altında yaşamanın güçlü bir komşuluk bağı oluşturduğunu belirtiyor. Kasabada büyüdükten sonra geri dönen yerel halk, ihtiyaç duyulan temel olanakların tek bir noktada toplanmasını büyük bir kolaylık olarak değerlendiriyor. Sıradışı mimari ve yaşam biçimi, Whittier’ı her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin uğrak noktası haline getiriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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