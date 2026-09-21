Sokak ve Cadde Yok: Dünyanın En Garip Kasabasında Öğrenciler Okula Tünelle Gidiyor
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Kaynak: https://www.npr.org/2015/01/18/378162...
ABD’nin Alaska eyaletinde yer alan ve yaklaşık 300 kişilik nüfusa sahip Whittier kasabasında halkın neredeyse tamamı günlük hayatını tek bir devasa yapıda geçiriyor. Soğuk Savaş döneminde askeri kışla olarak inşa edilen 14 katlı Begich Towers isimli bina, kasabanın ana yerleşim alanı konumunda bulunuyor. Anchorage kentine yaklaşık 100 kilometre mesafedeki yerleşimde, bölge sakini ailelerin yanı sıra Belediye Başkanı Dave Dickason ve eşi Anna da bu binadaki konutlarda ikamet ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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