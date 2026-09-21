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Ne Yapsalar Ters Gidiyor: Astrolojinin En Şanssız 4 Burcu

Ne Yapsalar Ters Gidiyor: Astrolojinin En Şanssız 4 Burcu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 09:35
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Astrolojide her burcun kaderi aynı çizgide ilerlemiyor. Kimi burçlar için işler daha kolay yoluna girerken kimileri aynı hedefe ulaşmak için çok daha fazla çaba harcamak zorunda kalabiliyor. Tam her şey yoluna girdi derken ortaya çıkan aksilikler, son anda bozulan planlar ya da başkalarının kolayca elde ettiği bir şey için iki kat uğraşmak, bu burçların hayatında sık karşılaşılan bir tablo olabiliyor. Astrologlara göre bu durumun kökeninde şans değil, her burcun yönetici gezegeninin ve karakter yapısının hayata yansıma biçimi yatıyor. Peki en şanssız burçlar hangileri? Gelin detaylara geçelim…

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Astrolojide "Şanssızlık" Denilen Şey Aslında Ne?

Astrolojide "Şanssızlık" Denilen Şey Aslında Ne?

Astrologlara göre bir burcun şanslı ya da şanssız görünmesi daha çok yönetici gezegeninin karakterine ve element yapısına bağlı bir eğilim. Disiplinle anılan bir gezegenin etkisindeki burçlar isteklerine geç ama sağlam adımlarla ulaşabiliyor, duygusal derinliği yüksek burçlarda ise bir hayal kırıklığının izi çok daha uzun sürebiliyor. Yani ortada bir kader cilvesinden çok, her burcun kendine has mücadele tarzı var.

Başak

Başak

Başak burçlarının en büyük engeli çoğu zaman dışarıdan değil, kendi iç dünyasından geliyor. Her şeyin kusursuz ilerlemesini istemeleri, en küçük bir aksiliği bile olduğundan büyük bir soruna dönüştürebiliyor. Bir işe başlamadan önce ihtimalleri ince ince hesaplayan Başaklar, hayat planlarına uymadığında derin bir hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Başkalarının 'olur böyle şeyler' diyerek kolayca geçtiği bir durum, bir Başak'ın günlerce aklını meşgul edebiliyor.

Bu mükemmeliyetçi bakış açısı iş hayatında da kendini gösterebiliyor. Bir projede küçük bir detayın eksik kalması, Başak için tüm emeğin boşa gittiği hissini yaratabiliyor. İlişkilerde ise partnerinden ya da kendisinden beklediği standartları tutturamadığında huzursuzlanabiliyor. Oysa aslında kötü gitmeyen pek çok dönemde bile kendini şanssız hissetmesinin nedeni, çoğu zaman koşulların değil, kendi beklentilerinin yüksekliği olabiliyor.

Belki de en büyük şansı, kusursuzluğu değil, yeterince iyi olanı kabul etmeyi öğrendiği gün açılacak.

Oğlak

Oğlak

Oğlak denildiğinde akla şanstan önce emek ve sabır geliyor. Astrolojide bu burcun yönetici gezegeni olan Satürn; sorumluluk, disiplin, sınırlar ve gecikmelerle anılıyor. Bu yüzden Oğlakların istediklerine kestirmeden ulaşamadığına dair güçlü bir inanış bulunuyor. Çevresindeki biri aynı hedefe çok daha kısa sürede ulaşırken bir Oğlak'ın aynı noktaya varmak için çok daha uzun süre uğraşması gerekebiliyor.

Kariyerden ilişkilere kadar hayatın birçok alanında 'biraz daha sabret' cümlesini fazlasıyla duyabilen Oğlaklar için asıl hikaye genellikle burada bitmiyor. Astrolojik yorumlara göre bu burcun şansı hızlı değil, geç ama kalıcı çalışıyor. Genç yaşlarında sürekli engellerle karşılaştığını düşünen bir Oğlak, ilerleyen dönemde verdiği emeğin karşılığını fazlasıyla almaya başlayabiliyor.

Sabrı bir eksiklik değil, aslında en büyük sermayesi olarak görmeye başladığında işler tersine dönebilir.

Balık

Balık

Balık burçları için talihsizlik çoğu zaman insan ilişkilerinde ortaya çıkabiliyor. Hassas, empatik ve iyi niyetli yapıları nedeniyle karşılarındaki kişilere gereğinden fazla şans tanıma eğiliminde olabiliyorlar. Birinin değişeceğine inanmak, uyarı işaretlerini görmezden gelmek ya da 'belki bu kez farklı olur' diyerek aynı kapıyı yeniden açmak, bir Balık'ın hayal kırıklığı yaşamasına neden olabiliyor.

Bu durum özellikle aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde kendini gösterebiliyor. Sezgileri çoğu zaman bir şeylerin ters gittiğini fısıldasa bile duyguları ağır basabiliyor ve Balık kendini yanlış kişilerin arasında bulabiliyor. Aslında burada söz konusu olan kaderin cilvesinden çok, herkeste iyiyi görmeye çalışan bir kalbin bedeli olabiliyor.

Sınır koymayı öğrenmek, Balık'ın şefkatini kaybetmeden kendini koruyabileceği en değerli beceri olabilir.

Yengeç

Yengeç

Listenin en dikkat çeken ismi ise Yengeç. Bu burcun talihsizliği astrolojik yorumlarda özellikle duygusal yaşamla ilişkilendiriliyor. Yengeçler yaşadıkları olayları kolay kolay geride bırakamıyor. Bir ilişkinin bitmesi, yakın bir arkadaşla yaşanan kırgınlık ya da ailede ortaya çıkan bir sorun, onları diğer burçlardan çok daha uzun süre etkileyebiliyor.

Tam hayatını yeniden düzene soktuğunu düşündüğü anda geçmişten gelen bir meseleyle yeniden karşılaşmak, bir Yengeç'i 'neden hep beni buluyor' diye düşündürebiliyor. Güven duygusu Yengeç için oldukça kıymetli; birine güvenmesi uzun sürebiliyor ama güvendikten sonra yaşadığı hayal kırıklığının etkisi de bir o kadar derin olabiliyor.

Geçmişi taşımak yerine ondan ders çıkarmayı seçtiğinde, Yengeç'in en güçlü tarafı olan hafızası artık bir yüke değil bir rehbere dönüşebilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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