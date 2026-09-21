Ne Yapsalar Ters Gidiyor: Astrolojinin En Şanssız 4 Burcu

Başak burçlarının en büyük engeli çoğu zaman dışarıdan değil, kendi iç dünyasından geliyor. Her şeyin kusursuz ilerlemesini istemeleri, en küçük bir aksiliği bile olduğundan büyük bir soruna dönüştürebiliyor. Bir işe başlamadan önce ihtimalleri ince ince hesaplayan Başaklar, hayat planlarına uymadığında derin bir hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Başkalarının 'olur böyle şeyler' diyerek kolayca geçtiği bir durum, bir Başak'ın günlerce aklını meşgul edebiliyor.

Bu mükemmeliyetçi bakış açısı iş hayatında da kendini gösterebiliyor. Bir projede küçük bir detayın eksik kalması, Başak için tüm emeğin boşa gittiği hissini yaratabiliyor. İlişkilerde ise partnerinden ya da kendisinden beklediği standartları tutturamadığında huzursuzlanabiliyor. Oysa aslında kötü gitmeyen pek çok dönemde bile kendini şanssız hissetmesinin nedeni, çoğu zaman koşulların değil, kendi beklentilerinin yüksekliği olabiliyor.

Belki de en büyük şansı, kusursuzluğu değil, yeterince iyi olanı kabul etmeyi öğrendiği gün açılacak.