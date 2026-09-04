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2 Yıllık Çile Sona Eriyor! Hayatını Yeniden Kuracak 4 Burç

2 Yıllık Çile Sona Eriyor! Hayatını Yeniden Kuracak 4 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 20:35
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Son iki yılda ilişkilerinden kariyerlerine kadar hayatlarının pek çok alanında beklenmedik değişimler yaşayan dört burç için zorlu dönemin sona erdiği belirtiliyor. Astrolog Eleanor’un yorumlarına göre 28 Ağustos’ta gerçekleşen Ay tutulması, Eylül 2024’te başlayan sürecin dönüm noktası oldu. Balık, Başak, Yay ve İkizler burçları uzun süredir taşıdıkları yükleri geride bırakarak aldıkları kararların nedenini daha açık biçimde görmeye başlayabilir.

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Balık burcu hayatını değiştirecek kararı vermeye hazırlanıyor

Balık burcu hayatını değiştirecek kararı vermeye hazırlanıyor

Balık burcu için değişim süreci 2024 yılında, içinde bulunduğu hayatın artık kendisini mutlu etmediğini anlamasıyla başladı. Bazıları ilişkilerinin kendileri için doğru olmadığını fark ederken bazıları da giderek yoruldukları bir iş veya yaşam düzeniyle yüzleşmek zorunda kaldı. Yaşananlar, görmezden gelinen memnuniyetsizliğin daha fazla ertelenemeyeceğini gösterdi.

2025 yılı ise Balıkların yalnızca sorunları fark ettiği değil, harekete geçtiği dönem olarak yorumlanıyor. Bir ilişkinin sona ermesi, başka bir şehre taşınmak veya tamamen farklı bir kariyere yönelmek gibi büyük değişiklikler yaşanmış olabilir. Peş peşe gelen gelişmeler nedeniyle zaman zaman kendi hayatlarını tanımakta zorlanmış olsalar da eski düzene dönmenin artık mümkün olmadığını anladılar.

Balık burcunda gerçekleşen 28 Ağustos Ay tutulmasının, iki yıldır devam eden süreci önemli bir karara bağladığı belirtiliyor. Aynı seçimle iki yıl önce karşılaşmaları halinde geri adım atabilecek Balıklar, yaşadıkları sayesinde artık daha cesur hareket edebilir. Dağınık görünen gelişmelerin anlam kazanmasıyla seçtikleri yol konusunda daha güçlü bir güven hissetmeleri bekleniyor.

Başak burcu kendisini ikinci plana atmaktan vazgeçiyor

Başak burcu kendisini ikinci plana atmaktan vazgeçiyor

Başak burcunun zorlu dönemi, 2024 yılında hayatına giren veya hayatından çıkan birinin gelecek planlarını tamamen değiştirmesiyle başlamış olabilir. Güvendiği düzenin bozulması, Başakları alışık olmadıkları şekilde sıfırdan başlamaya zorladı. İlk anda kayıp gibi görünen gelişmelerin zamanla önemli bir dönüşümün başlangıcı olduğu anlaşıldı.

Son iki yılda Başak burçlarının öğrendiği en önemli derslerden biri, herkesi memnun etmeye çalışmaktan vazgeçmek oldu. Başkalarının beklentileri uğruna kendi ihtiyaçlarını erteleyen Başaklar, artık karar verirken kendi çıkarlarını ve huzurlarını da düşünmeye başladı. Sürekli fedakârlık yapan taraf olmamak, ilişkilerindeki dengeleri önemli ölçüde değiştirdi.

Sınır koymaya başlamaları bazı arkadaşlıkların veya yakın ilişkilerin sona ermesine neden olmuş olabilir. Ancak astrolojik yorumlara göre hayatlarından çıkan kişiler, Başakların gerçek hâlini kabul etmek yerine eski fedakârlıklarından yararlananlar olabilir. Zorlu dönemin kapanmasıyla kendilerini oldukları gibi seven insanlara hayatlarında daha fazla yer açmaları bekleniyor.

Yay burcu sonunda nereye ait olduğunu anlayacak

Yay burcu sonunda nereye ait olduğunu anlayacak

Yay burcunun güven ve aidiyet anlayışı 2024 yılında köklü biçimde değişti. Ev, aile, kariyer veya kendisini ait hissettiği çevreyle ilgili beklenmedik bir belirsizlik yaşanmış olabilir. Daha önce düşünmediği kararlarla karşılaşan Yaylar, hayatlarını yalnızca başkalarını mutlu edecek şekilde sürdüremeyeceklerini fark etti.

Yaşanan farkındalık bazı Yayları iş değiştirmeye, taşınmaya veya alıştıkları düzeni tamamen geride bırakmaya yöneltti. Büyük bir hedefe ulaştıktan sonra elde ettikleri sonucun bekledikleri tatmini sağlamadığını görenler de oldu. Dışarıdan başarı gibi görünen gelişmelerin iç dünyalarında aynı karşılığı bulmaması, ne istediklerini yeniden sorgulamalarına neden oldu.

Astrolog Eleanor’un yorumlarına göre Yay burçları artık yeniden kök salmaya başlıyor. Nerede yaşamak istedikleri ve kariyerlerini hangi yönde sürdürmeleri gerektiği giderek netleşebilir. 2024 yılında hayatlarının dağıldığını düşündüren gelişmelerin, aslında gurur duyacakları yeni bir düzen kurmalarını sağladığını fark etmeleri bekleniyor.

İkizler burcu eski planının neden gerçekleşmediğini görecek

İkizler burcu eski planının neden gerçekleşmediğini görecek

İkizler burcunun geçmişte hayatına ilişkin oldukça açık ve uzun vadeli bir planı bulunmuş olabilir. Ancak 2024 yılında karşılarına çıkan beklenmedik bir fırsat veya seçtikleri yolun onları istedikleri yere götürmediğini anlamaları, bütün planı değiştirdi. Kontrolün ellerinden çıktığını düşünseler de yeni bir yön seçmeleri gerektiğini gördüler.

2025 yılında aldıkları büyük karar çevrelerindeki herkes tarafından desteklenmemiş olabilir. İkizler burçlarından bazıları güvenli bir işi bırakarak daha riskli bir kariyer seçerken bazıları da yıllardır sürdürdüğü hayat düzeninden uzaklaştı. İnsanların nedenini anlayamadığı değişiklikler, aslında İkizlerin hayatlarından daha fazlasını istemesinin sonucuydu.

İki yıllık belirsizliğin ardından gösterdikleri cesaretin karşılığını almaya başladıkları belirtiliyor. Hayatları geçmişte hazırladıkları plana hiç benzemese bile neden aynı şekilde devam edemeyeceklerini artık daha iyi anlayabilirler. Eski planın gerçekleşmemesi başarısızlık olmaktan çıkarak onları doğru yöne taşıyan kırılma noktası haline gelebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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