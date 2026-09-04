2 Yıllık Çile Sona Eriyor! Hayatını Yeniden Kuracak 4 Burç

Balık burcu için değişim süreci 2024 yılında, içinde bulunduğu hayatın artık kendisini mutlu etmediğini anlamasıyla başladı. Bazıları ilişkilerinin kendileri için doğru olmadığını fark ederken bazıları da giderek yoruldukları bir iş veya yaşam düzeniyle yüzleşmek zorunda kaldı. Yaşananlar, görmezden gelinen memnuniyetsizliğin daha fazla ertelenemeyeceğini gösterdi.

2025 yılı ise Balıkların yalnızca sorunları fark ettiği değil, harekete geçtiği dönem olarak yorumlanıyor. Bir ilişkinin sona ermesi, başka bir şehre taşınmak veya tamamen farklı bir kariyere yönelmek gibi büyük değişiklikler yaşanmış olabilir. Peş peşe gelen gelişmeler nedeniyle zaman zaman kendi hayatlarını tanımakta zorlanmış olsalar da eski düzene dönmenin artık mümkün olmadığını anladılar.

Balık burcunda gerçekleşen 28 Ağustos Ay tutulmasının, iki yıldır devam eden süreci önemli bir karara bağladığı belirtiliyor. Aynı seçimle iki yıl önce karşılaşmaları halinde geri adım atabilecek Balıklar, yaşadıkları sayesinde artık daha cesur hareket edebilir. Dağınık görünen gelişmelerin anlam kazanmasıyla seçtikleri yol konusunda daha güçlü bir güven hissetmeleri bekleniyor.