Avrupa Şampiyonu Sporcu Burhan Yusuf Çizmecioğlu 10 Katlı Apartmanın Çatısından Düşerek Hayatını Kaybetti
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Burhan Yusuf Çizmecioğlu, önceki gün öğleden sonra ikamet ettiği 10 katlı apartmanın çatısından düşerek ağır yaralandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu olan ve şubat ayında Bulgaristan'ın Burgas kentindeki U16-U18 şampiyonasında altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan genç atıcı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesini, okulunu ve atıcılık camiasını yasa boğan ölüm haberinin ardından dün cenaze töreni düzenlendi.
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Olay, Önceki Gün Saat 14.45 Sıralarında Kalkanca Mahallesi'nde Meydana Geldi.
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Genç Şampiyona Ailesi, Okul Arkadaşları ve Atıcılık Camiasının Katılımıyla Veda Edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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