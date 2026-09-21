Avrupa Şampiyonu Sporcu Burhan Yusuf Çizmecioğlu 10 Katlı Apartmanın Çatısından Düşerek Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Çizmecioğlu, İlkadım'ın Kalkanca Mahallesi'nde ikamet ettiği 10 katlı binanın çatısından henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesinin ardından bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Ağır yaralı halde bulunan genç sporcu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Doktorların saatlerce süren çabalarına rağmen Çizmecioğlu hayata döndürülemedi. Olayla ilgili adli ve teknik incelemenin sürdüğü belirtiliyor.