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Avrupa Şampiyonu Sporcu Burhan Yusuf Çizmecioğlu 10 Katlı Apartmanın Çatısından Düşerek Hayatını Kaybetti

Avrupa Şampiyonu Sporcu Burhan Yusuf Çizmecioğlu 10 Katlı Apartmanın Çatısından Düşerek Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 10:04 Son Güncelleme: 21.09.2026 - 11:03
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Burhan Yusuf Çizmecioğlu, önceki gün öğleden sonra ikamet ettiği 10 katlı apartmanın çatısından düşerek ağır yaralandı. Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu olan ve şubat ayında Bulgaristan'ın Burgas kentindeki U16-U18 şampiyonasında altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan genç atıcı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesini, okulunu ve atıcılık camiasını yasa boğan ölüm haberinin ardından dün cenaze töreni düzenlendi.

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Olay, Önceki Gün Saat 14.45 Sıralarında Kalkanca Mahallesi'nde Meydana Geldi.

Olay, Önceki Gün Saat 14.45 Sıralarında Kalkanca Mahallesi'nde Meydana Geldi.

Edinilen bilgilere göre OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Çizmecioğlu, İlkadım'ın Kalkanca Mahallesi'nde ikamet ettiği 10 katlı binanın çatısından henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesinin ardından bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Ağır yaralı halde bulunan genç sporcu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Doktorların saatlerce süren çabalarına rağmen Çizmecioğlu hayata döndürülemedi. Olayla ilgili adli ve teknik incelemenin sürdüğü belirtiliyor.

Genç Şampiyona Ailesi, Okul Arkadaşları ve Atıcılık Camiasının Katılımıyla Veda Edildi.

Genç Şampiyona Ailesi, Okul Arkadaşları ve Atıcılık Camiasının Katılımıyla Veda Edildi.

Çizmecioğlu için cenaze namazı dün öğle namazının ardından İlkadım'daki Nur'u Osmaniye Camii'nde kılındı. Törene ailesinin yanı sıra okul arkadaşları, öğretmenleri ve Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan çok sayıda sporcu ve antrenör katıldı. Namazın ardından genç sporcu, Kalkancı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Acı kaybın gölgesinde kalan asıl haber, Çizmecioğlu'nun daha birkaç ay önce yaşadığı başarıydı. Milli sporcu, şubat ayında Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen U16-U18 Atıcılık Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 15 yaşında Avrupa şampiyonu unvanını kazanmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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