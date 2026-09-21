Bir Kelimeyi Defalarca Tekrarlayınca Neden Anlamsızlaşıyor?

Bir kelimeyi ilk duyduğunuzda ya da söylediğinizde, beyninizdeki ilgili sinir devreleri anlamı çağırmak için harekete geçer. Ancak aynı devre çok kısa aralıklarla defalarca tetiklenince, nörologların 'reaktif inhibisyon' dediği bir yorgunluk devreye girer: devre geçici olarak tepki verme gücünü kaybeder. Kelimenin bilgisi kaybolmaz, yalnızca ona giden sinirsel yol birkaç saniyeliğine 'tükenmiş' olur.

Bu yüzden kelime düşünceden silinmiş gibi değil, sanki ilk kez duyuyormuşsunuz gibi bir yabancılık hissi yaratır. Tekrar durduğunuzda devre birkaç saniye içinde toparlanır ve kelime eski anlamına geri döner.