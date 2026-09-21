Bir Kelimeyi Defalarca Tekrarlayınca Neden Anlamsızlaşıyor?
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Bir kelimeyi art arda, hızlıca tekrarladığınızda bir noktadan sonra kulağa tuhaf, hatta anlamsız gelmeye başladığını fark ettiniz mi? Mesela 'kaşık' kelimesini yirmi kez üst üste söylediğinizde, sözcük birden aşina olmayan bir ses yığınına dönüşüyor. Bu deneyim o kadar yaygın ve tekrarlanabilir ki, psikologlar 1962'den beri bunu inceliyor ve buna özel bir isim bile verdiler: semantik doygunluk. Sözcük ortadan kaybolmuyor, hafızanızdan da silinmiyor; yalnızca birkaç saniyeliğine erişilemez hale geliyor. Peki beyninizde tam olarak ne oluyor da tanıdık bir kelime birden yabancılaşıyor?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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