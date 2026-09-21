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Bir Kelimeyi Defalarca Tekrarlayınca Neden Anlamsızlaşıyor?

Bir Kelimeyi Defalarca Tekrarlayınca Neden Anlamsızlaşıyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.09.2026 - 10:24
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Bir kelimeyi art arda, hızlıca tekrarladığınızda bir noktadan sonra kulağa tuhaf, hatta anlamsız gelmeye başladığını fark ettiniz mi? Mesela 'kaşık' kelimesini yirmi kez üst üste söylediğinizde, sözcük birden aşina olmayan bir ses yığınına dönüşüyor. Bu deneyim o kadar yaygın ve tekrarlanabilir ki, psikologlar 1962'den beri bunu inceliyor ve buna özel bir isim bile verdiler: semantik doygunluk. Sözcük ortadan kaybolmuyor, hafızanızdan da silinmiyor; yalnızca birkaç saniyeliğine erişilemez hale geliyor. Peki beyninizde tam olarak ne oluyor da tanıdık bir kelime birden yabancılaşıyor?

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Beyin, Sürekli Tekrarlanan Sinyale Karşı Duyarsızlaşıyor

Beyin, Sürekli Tekrarlanan Sinyale Karşı Duyarsızlaşıyor

Bir kelimeyi ilk duyduğunuzda ya da söylediğinizde, beyninizdeki ilgili sinir devreleri anlamı çağırmak için harekete geçer. Ancak aynı devre çok kısa aralıklarla defalarca tetiklenince, nörologların 'reaktif inhibisyon' dediği bir yorgunluk devreye girer: devre geçici olarak tepki verme gücünü kaybeder. Kelimenin bilgisi kaybolmaz, yalnızca ona giden sinirsel yol birkaç saniyeliğine 'tükenmiş' olur.

Bu yüzden kelime düşünceden silinmiş gibi değil, sanki ilk kez duyuyormuşsunuz gibi bir yabancılık hissi yaratır. Tekrar durduğunuzda devre birkaç saniye içinde toparlanır ve kelime eski anlamına geri döner.

Tartışma Sürüyor: Sorun Anlamda mı, Algıda mı?

Tartışma Sürüyor: Sorun Anlamda mı, Algıda mı?

Bilim insanları arasında bu fenomenin tam olarak nerede gerçekleştiği hâlâ tartışılıyor. Bir görüşe göre sorun doğrudan 'anlam' katmanında, yani kelimenin çağrıştırdığı kavramda yaşanıyor. Diğer bir görüşe göreyse önce algısal düzeyde bir alışma oluyor; kulak aynı ses örüntüsünü art arda duyunca onu 'düz bir ses' gibi işlemeye başlıyor ve bu bozulan algı, anlam çağrışımını ikinci planda etkiliyor.

Hangi açıklama doğru olursa olsun, deneyim herkeste hemen hemen aynı: en tanıdık kelime bile yeterince tekrarlanınca kulağa bir anda başka bir dilden geliyormuş gibi gelebiliyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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