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1200 Yıl Önce Attıkları Deniz Kabukları Birikerek 3 Bin Metre Karelik Adaya Dönüştü

1200 Yıl Önce Attıkları Deniz Kabukları Birikerek 3 Bin Metre Karelik Adaya Dönüştü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 11:11
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Fiji’nin Vanua Levu adası açıklarında yürütülen arkeolojik araştırmalar, insan eliyle oluşturulmuş sıra dışı bir kara parçasının varlığını gözler önüne seriyor. Yüzyıllar boyunca biriken deniz kabukları ve tarihî çömlek kalıntıları, mangrove ormanlarının arasında yükselen benzersiz bir adanın doğuşuna zemin hazırlıyor.

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Kaynak: https://www.iflscience.com/a-new-isla...
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Bilim insanları tarafından yürütülen kazı çalışmaları, ada zeminini oluşturan kalın tabakanın neredeyse tamamının yenilebilir kabuklu deniz canlılarına ait olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları tarafından yürütülen kazı çalışmaları, ada zeminini oluşturan kalın tabakanın neredeyse tamamının yenilebilir kabuklu deniz canlılarına ait olduğunu gösteriyor.

Culasawani bölgesinin kuzeyinde yer alan 3 bin metrekarelik adada detaylı araştırmalar gerçekleştiren uzmanlar, yüzeyin altındaki 20 ila 40 santimetrelik tabakanın yüzde 90 oranında kabuklardan meydana geldiğini tespit ediyor. Sığ sular ve mangrove bitki örtüsüyle çevrelenen bu özel alan, yüzyıllar boyunca süregelen insan faaliyetlerinin somut bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. Bölgede ulaşılan seramik ve çömlek parçaları da malzeme birikiminin doğal yollarla gerçekleşmediği fikrini güçlü biçimde destekliyor.

Laboratuvarda yapılan radyokarbon analizleri, adadaki ilk birikimlerin Milattan Sonra 420 ile 1040 yılları arasında gerçekleştiğini belgeliyor.

Laboratuvarda yapılan radyokarbon analizleri, adadaki ilk birikimlerin Milattan Sonra 420 ile 1040 yılları arasında gerçekleştiğini belgeliyor.

Çıkarılan örnekler üzerinde uygulanan tarihlendirme testleri, kabuk kalıntılarının büyük bir kısmının MS 760 civarında birikmeye başladığını ortaya koyuyor. Yerel halkın topladığı deniz ürünlerini bu noktada ayıklayarak besin kısımlarını yerleşim yerlerine taşıdığı, geride kalan kabukların ise zamanla devasa bir yığına dönüştüğü öngörülüyor. Bir diğer güçlü ihtimal ise toplulukların belirli dönemlerde doğrudan bu yapının üzerinde konaklamış olabileceği seçeneği olarak öne çıkıyor.

Doğal tsunami dalgalarının etkisi elenirken, deniz seviyesindeki değişimlerin insani atıklarla birleşerek bu yapıyı meydana getirdiği kabul görüyor.

Doğal tsunami dalgalarının etkisi elenirken, deniz seviyesindeki değişimlerin insani atıklarla birleşerek bu yapıyı meydana getirdiği kabul görüyor.

Saha incelemelerinin ilk aşamasında kabukların dev fırtına dalgaları kanalıyla kıyıya sürüklendiği düşünülse de, malzeme türlerinin tamamen insan tüketimine uygun canlılardan oluşması bu olasılığı zayıflatıyor. Araştırmacıların 'kabuk atığı adası' şeklinde adlandırdığı bu kara parçası, günümüzde yüksek gelgit seviyesinin yaklaşık 60 santimetre üzerinde konumlanmayı sürdürüyor. Gelgit hareketleri ve yüzyıllık atık birikiminin ortak etkisi, Pasifik'teki bu özgün coğrafi oluşumu günümüze kadar ulaştırıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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