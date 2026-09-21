1200 Yıl Önce Attıkları Deniz Kabukları Birikerek 3 Bin Metre Karelik Adaya Dönüştü
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Kaynak: https://www.iflscience.com/a-new-isla...
Fiji’nin Vanua Levu adası açıklarında yürütülen arkeolojik araştırmalar, insan eliyle oluşturulmuş sıra dışı bir kara parçasının varlığını gözler önüne seriyor. Yüzyıllar boyunca biriken deniz kabukları ve tarihî çömlek kalıntıları, mangrove ormanlarının arasında yükselen benzersiz bir adanın doğuşuna zemin hazırlıyor.
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Bilim insanları tarafından yürütülen kazı çalışmaları, ada zeminini oluşturan kalın tabakanın neredeyse tamamının yenilebilir kabuklu deniz canlılarına ait olduğunu gösteriyor.
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Laboratuvarda yapılan radyokarbon analizleri, adadaki ilk birikimlerin Milattan Sonra 420 ile 1040 yılları arasında gerçekleştiğini belgeliyor.
Doğal tsunami dalgalarının etkisi elenirken, deniz seviyesindeki değişimlerin insani atıklarla birleşerek bu yapıyı meydana getirdiği kabul görüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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