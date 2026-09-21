1200 Yıl Önce Attıkları Deniz Kabukları Birikerek 3 Bin Metre Karelik Adaya Dönüştü

Çıkarılan örnekler üzerinde uygulanan tarihlendirme testleri, kabuk kalıntılarının büyük bir kısmının MS 760 civarında birikmeye başladığını ortaya koyuyor. Yerel halkın topladığı deniz ürünlerini bu noktada ayıklayarak besin kısımlarını yerleşim yerlerine taşıdığı, geride kalan kabukların ise zamanla devasa bir yığına dönüştüğü öngörülüyor. Bir diğer güçlü ihtimal ise toplulukların belirli dönemlerde doğrudan bu yapının üzerinde konaklamış olabileceği seçeneği olarak öne çıkıyor.