1,5 Ay Yalnız Bırakılan Kocanın Evi: Küflenen Çamaşırlar Ortalığı Karıştırdı
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Bir video, X'te hızla gündem oldu. Paylaşıma göre bir kadın, eşini 1,5 ay boyunca evde yalnız bıraktıktan sonra döndüğünde çamaşır makinesinde unutulmuş havlu ve çarşafların küflendiğini fark etti, o anı da kayda aldı. 21 saniyelik görüntü 2,2 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı Yorumlarda kadını haklı bulanlarla kocayı savunanlar karşı karşıya geldi, bir kısmı da videodaki makinenin aslında kurutma makinesi olduğunu öne sürerek tartışmaya başka bir boyut kattı. Tartışma kısa sürede evlilikte ev işi sorumluluğunun kime ait olduğu üzerine bir cepheleşmeye dönüştü.
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İlk paylaşım şöyleydi:
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Bir takipçi kocanın da küflenmiş olabileceğini yazdı
Kadını da suçlayanlar oldu: "Kurutup asıp gitse böyle olmazdı"
Videodaki aletin çamaşır değil kurutma makinesi olduğunu yazanlar çoğunluktaydı
"İmdat diye bağırırdım" diyen kullanıcılar da vardı
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Bazı kullanıcılar bu görüntüyü "idealize edilen evlilik hayatı" olarak yorumladı
Kocanın 1,5 ayda hiç çamaşır yıkamamış olmasını sorgulayanlar çoğunluktaydı
Kadını anlayışla karşılayanlar da oldu: Kurutmanın içine bakmak akla gelmeyebilir
Erkeklerin evde tek başına idare edemeyeceği varsayımına itiraz edenler oldu
Yargıtay'ın hijyensizliği emsal karar sayabileceğini öne sürenler de vardı
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"Siz olsanız ne yapardınız" diye sorup kendi cevabını veremeyenler oldu
Sorumsuzluğa tahammül edemeyeceğini söyleyip net tavır koyanlar oldu
"Boşanmak için geç değil" diyen kısa ve öz yorumlar da geldi
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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