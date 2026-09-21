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1,5 Ay Yalnız Bırakılan Kocanın Evi: Küflenen Çamaşırlar Ortalığı Karıştırdı

1,5 Ay Yalnız Bırakılan Kocanın Evi: Küflenen Çamaşırlar Ortalığı Karıştırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.09.2026 - 11:47
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Bir video, X'te hızla gündem oldu. Paylaşıma göre bir kadın, eşini 1,5 ay boyunca evde yalnız bıraktıktan sonra döndüğünde çamaşır makinesinde unutulmuş havlu ve çarşafların küflendiğini fark etti, o anı da kayda aldı. 21 saniyelik görüntü 2,2 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı Yorumlarda kadını haklı bulanlarla kocayı savunanlar karşı karşıya geldi, bir kısmı da videodaki makinenin aslında kurutma makinesi olduğunu öne sürerek tartışmaya başka bir boyut kattı. Tartışma kısa sürede evlilikte ev işi sorumluluğunun kime ait olduğu üzerine bir cepheleşmeye dönüştü.

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İlk paylaşım şöyleydi:

Bir takipçi kocanın da küflenmiş olabileceğini yazdı

Bir takipçi kocanın da küflenmiş olabileceğini yazdı
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Kadını da suçlayanlar oldu: "Kurutup asıp gitse böyle olmazdı"

Kadını da suçlayanlar oldu: "Kurutup asıp gitse böyle olmazdı"
twitter.com

Videodaki aletin çamaşır değil kurutma makinesi olduğunu yazanlar çoğunluktaydı

Videodaki aletin çamaşır değil kurutma makinesi olduğunu yazanlar çoğunluktaydı
twitter.com

"İmdat diye bağırırdım" diyen kullanıcılar da vardı

"İmdat diye bağırırdım" diyen kullanıcılar da vardı
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Bazı kullanıcılar bu görüntüyü "idealize edilen evlilik hayatı" olarak yorumladı

Bazı kullanıcılar bu görüntüyü "idealize edilen evlilik hayatı" olarak yorumladı
twitter.com

Kocanın 1,5 ayda hiç çamaşır yıkamamış olmasını sorgulayanlar çoğunluktaydı

Kocanın 1,5 ayda hiç çamaşır yıkamamış olmasını sorgulayanlar çoğunluktaydı
twitter.com

Kadını anlayışla karşılayanlar da oldu: Kurutmanın içine bakmak akla gelmeyebilir

Kadını anlayışla karşılayanlar da oldu: Kurutmanın içine bakmak akla gelmeyebilir
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Erkeklerin evde tek başına idare edemeyeceği varsayımına itiraz edenler oldu

Erkeklerin evde tek başına idare edemeyeceği varsayımına itiraz edenler oldu
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Yargıtay'ın hijyensizliği emsal karar sayabileceğini öne sürenler de vardı

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"Siz olsanız ne yapardınız" diye sorup kendi cevabını veremeyenler oldu

"Siz olsanız ne yapardınız" diye sorup kendi cevabını veremeyenler oldu
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Sorumsuzluğa tahammül edemeyeceğini söyleyip net tavır koyanlar oldu

Sorumsuzluğa tahammül edemeyeceğini söyleyip net tavır koyanlar oldu
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"Boşanmak için geç değil" diyen kısa ve öz yorumlar da geldi

"Boşanmak için geç değil" diyen kısa ve öz yorumlar da geldi
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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