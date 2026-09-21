1,5 Ay Yalnız Bırakılan Kocanın Evi: Küflenen Çamaşırlar Ortalığı Karıştırdı

Bir video, X'te hızla gündem oldu. Paylaşıma göre bir kadın, eşini 1,5 ay boyunca evde yalnız bıraktıktan sonra döndüğünde çamaşır makinesinde unutulmuş havlu ve çarşafların küflendiğini fark etti, o anı da kayda aldı. 21 saniyelik görüntü 2,2 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı Yorumlarda kadını haklı bulanlarla kocayı savunanlar karşı karşıya geldi, bir kısmı da videodaki makinenin aslında kurutma makinesi olduğunu öne sürerek tartışmaya başka bir boyut kattı. Tartışma kısa sürede evlilikte ev işi sorumluluğunun kime ait olduğu üzerine bir cepheleşmeye dönüştü.