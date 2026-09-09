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Çamaşır Makinesindeki Küfü Çıkarmanın Basit Hilesi: 3 Malzemeli Karışım Yetiyor

Çamaşır Makinesindeki Küfü Çıkarmanın Basit Hilesi: 3 Malzemeli Karışım Yetiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 17:26
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Çamaşır makinelerinin kapak çevresindeki lastik körüklerde biriken su, deterjan kalıntıları ve kir zamanla küf oluşmasına neden olabiliyor. Temizlik içerikleri hazırlayan Chantel Mila, bölgedeki küfü çıkarmak için hidrojen peroksit, bulaşık deterjanı ve isteğe bağlı uçucu yağdan oluşan bir karışım önerdi. Ancak yöntemin makinenin kullanım kılavuzuna uygun olması ve başka temizleyicilerle karıştırılmaması gerekiyor.

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Karışım, kirleri gevşetip körükten ayrılmasını sağlıyor

Karışım, kirleri gevşetip körükten ayrılmasını sağlıyor

Mila’nın tarifinde bir bardak hidrojen peroksit ile bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı karıştırılıyor. Karışıma koku amacıyla 10 damla karanfil veya çay ağacı yağı eklenebileceği belirtiliyor. Hazırlanan sıvı doğrudan makinenin içine dökülmek yerine küf görülen lastik körüğe uygulanıyor.

Hidrojen peroksidin küflü lekelerin görünümünü azaltması, bulaşık deterjanının ise lastikte biriken yağlı kir ve deterjan kalıntılarını gevşetmesi amaçlanıyor. Uçucu yağ tarifin zorunlu bir parçası değil. Hidrojen peroksit bazı renkleri ve yüzeyleri açabileceği için uygulamanın önce körüğün görünmeyen küçük bir bölümünde denenmesi öneriliyor.

Çamaşır makinesindeki küf nasıl temizlenir?

Çamaşır makinesindeki küf nasıl temizlenir?

İşleme başlamadan önce makinenin üretici talimatları kontrol edilmeli, ortam havalandırılmalı ve eldiven kullanılmalı. Hidrojen peroksit sirke, çamaşır suyu, amonyak veya farklı temizlik ürünleriyle kesinlikle karıştırılmamalı. Özellikle hidrojen peroksit ile sirkenin birleşmesi tahriş edici ve aşındırıcı perasetik asit oluşturabilir.

  • Çamaşır makinesini boşaltın ve fişini çekin.

  • Lastik körüğün kıvrımlarındaki saç, tüy ve katı kalıntıları temizleyin.

  • Bir bardak hidrojen peroksit ile bir yemek kaşığı bulaşık deterjanını karıştırın.

  • İstenirse karışıma 10 damla karanfil veya çay ağacı yağı ekleyin.

  • Karışımı elektrikli parçalara değdirmeden yalnızca küflü lastik bölgeye uygulayın.

  • Kısa süre beklettikten sonra yumuşak bir mikrofiber bezle silin.

  • Temiz suyla nemlendirilmiş ayrı bir bezle kalıntıları alın ve körüğü kurulayın.

  • İşlemden sonra makinenin kapağını açık bırakarak içerideki nemin uzaklaşmasını sağlayın.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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