Çamaşır Makinesindeki Küfü Çıkarmanın Basit Hilesi: 3 Malzemeli Karışım Yetiyor
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Çamaşır makinelerinin kapak çevresindeki lastik körüklerde biriken su, deterjan kalıntıları ve kir zamanla küf oluşmasına neden olabiliyor. Temizlik içerikleri hazırlayan Chantel Mila, bölgedeki küfü çıkarmak için hidrojen peroksit, bulaşık deterjanı ve isteğe bağlı uçucu yağdan oluşan bir karışım önerdi. Ancak yöntemin makinenin kullanım kılavuzuna uygun olması ve başka temizleyicilerle karıştırılmaması gerekiyor.
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Karışım, kirleri gevşetip körükten ayrılmasını sağlıyor
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Çamaşır makinesindeki küf nasıl temizlenir?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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