Çamaşır Makinesindeki Küfü Çıkarmanın Basit Hilesi: 3 Malzemeli Karışım Yetiyor

Mila’nın tarifinde bir bardak hidrojen peroksit ile bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı karıştırılıyor. Karışıma koku amacıyla 10 damla karanfil veya çay ağacı yağı eklenebileceği belirtiliyor. Hazırlanan sıvı doğrudan makinenin içine dökülmek yerine küf görülen lastik körüğe uygulanıyor.

Hidrojen peroksidin küflü lekelerin görünümünü azaltması, bulaşık deterjanının ise lastikte biriken yağlı kir ve deterjan kalıntılarını gevşetmesi amaçlanıyor. Uçucu yağ tarifin zorunlu bir parçası değil. Hidrojen peroksit bazı renkleri ve yüzeyleri açabileceği için uygulamanın önce körüğün görünmeyen küçük bir bölümünde denenmesi öneriliyor.