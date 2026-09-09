Nehri Olmayan Şehrin Altına 25 Kilometrelik Su Tüneli Kazdılar
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İtalya’nın Siena kentinde nehir ya da büyük bir doğal su kaynağı bulunmaması, Orta Çağ’da sıra dışı bir çözüm geliştirilmesine yol açtı. Şehrin altına kazılan ve toplam uzunluğu 25 kilometreyi aşan Bottini tünelleri, yağmur suyunu yalnızca eğimden yararlanarak çeşmelere taşıyor. Yüzyıllar boyunca şehrin su ihtiyacını karşılayan dar tüneller bugün de çalışmayı sürdürüyor.
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Suyu pompa kullanmadan şehrin çeşmelerine taşıdılar
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Tüneller cin ve gizemli ışık efsaneleriyle anılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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