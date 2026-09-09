Nehri Olmayan Şehrin Altına 25 Kilometrelik Su Tüneli Kazdılar

Siena’nın kolay işlenebilen tüf kayalıklarının içine kazılan Bottini tünelleri genellikle 1,80 metre yüksekliğinde ve bir metreden daha dar olacak biçimde tasarlandı. Tünellerin tabanındaki “gorello” adı verilen küçük kanallar, zeminden süzülen yağmur suyunu topluyor. Dikkatle hesaplanan eğim sayesinde su herhangi bir pompa kullanılmadan yer çekimiyle şehrin tarihi çeşmelerine ulaşıyor.

Bottini adına yazılı kaynaklarda ilk kez 1226’da rastlanıyor ancak yer altı ağının farklı bölümleri yüzyıllar içinde genişletildi. Sistemin iki ana kolundan eski olanı Fontebranda Çeşmesi’ne, 14. yüzyılda geliştirilen diğer kolu ise Piazza del Campo’daki Fonte Gaia’ya su taşıdı. Bottini, modern Vivo su kemerinin 20. yüzyılın başında evlere ulaşmasına kadar Siena’nın başlıca su sistemi olarak kullanıldı.