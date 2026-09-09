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Nehri Olmayan Şehrin Altına 25 Kilometrelik Su Tüneli Kazdılar

Nehri Olmayan Şehrin Altına 25 Kilometrelik Su Tüneli Kazdılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 12:21
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İtalya’nın Siena kentinde nehir ya da büyük bir doğal su kaynağı bulunmaması, Orta Çağ’da sıra dışı bir çözüm geliştirilmesine yol açtı. Şehrin altına kazılan ve toplam uzunluğu 25 kilometreyi aşan Bottini tünelleri, yağmur suyunu yalnızca eğimden yararlanarak çeşmelere taşıyor. Yüzyıllar boyunca şehrin su ihtiyacını karşılayan dar tüneller bugün de çalışmayı sürdürüyor.

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Suyu pompa kullanmadan şehrin çeşmelerine taşıdılar

Suyu pompa kullanmadan şehrin çeşmelerine taşıdılar

Siena’nın kolay işlenebilen tüf kayalıklarının içine kazılan Bottini tünelleri genellikle 1,80 metre yüksekliğinde ve bir metreden daha dar olacak biçimde tasarlandı. Tünellerin tabanındaki “gorello” adı verilen küçük kanallar, zeminden süzülen yağmur suyunu topluyor. Dikkatle hesaplanan eğim sayesinde su herhangi bir pompa kullanılmadan yer çekimiyle şehrin tarihi çeşmelerine ulaşıyor.

Bottini adına yazılı kaynaklarda ilk kez 1226’da rastlanıyor ancak yer altı ağının farklı bölümleri yüzyıllar içinde genişletildi. Sistemin iki ana kolundan eski olanı Fontebranda Çeşmesi’ne, 14. yüzyılda geliştirilen diğer kolu ise Piazza del Campo’daki Fonte Gaia’ya su taşıdı. Bottini, modern Vivo su kemerinin 20. yüzyılın başında evlere ulaşmasına kadar Siena’nın başlıca su sistemi olarak kullanıldı.

Tüneller cin ve gizemli ışık efsaneleriyle anılıyor

Tüneller cin ve gizemli ışık efsaneleriyle anılıyor

Karanlıkta çalışan ve “guerchi” olarak adlandırılan işçilerin yer altında küçük cinlere benzeyen “omiccioli” ile aniden ortaya çıkan parlak ışıklar anlamındaki “fuggisoli” gördüklerine ilişkin hikayeler anlatılıyor. 

Bazı araştırmacılar bu efsanelerin karanlık, yorgunluk, korku ve işçilere verilen şarabın etkisiyle doğmuş olabileceğini düşünüyor. Yer altı ağı günümüzde hem su taşımayı sürdürüyor hem de rehberli gezilerle ziyaret edilebiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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