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Denizin Üstünde Merkez Kurup 32 Bin Eve Su ve Elektrik Sağlayacaklar

Denizin Üstünde Merkez Kurup 32 Bin Eve Su ve Elektrik Sağlayacaklar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 14:33
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Denizin üzerinde çalışacak bir veri merkezini elektrik santrali ve su arıtma tesisiyle birleştiren Kraaken adlı gemi konsepti tanıtıldı. Projenin geliştiricileri tek bir geminin yaklaşık 32 bin eve kesintisiz elektrik gönderebileceğini, günde 30 milyon litre tatlı su üretebileceğini ve aynı anda yapay zeka sunucularını çalıştırabileceğini öne sürüyor.

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Aynı gemide veri merkezi, elektrik ve içme suyu bulunacak

Aynı gemide veri merkezi, elektrik ve içme suyu bulunacak

Blue Economy VITAL 100 MW Kraaken adı verilen proje, deniz mühendisliği alanında çalışan iki şirketin kurduğu ortaklık tarafından geliştiriliyor. Yaklaşık 91 metre uzunluğunda olması planlanan geminin toplam enerji kapasitesinin 100 MW’a ulaşması hedefleniyor.

Açıklanan plana göre bu kapasitenin 40 MW’lık bölümü karaya gönderilecek. Şirket bunun yaklaşık 32 bin evin kesintisiz elektrik ihtiyacına karşılık geldiğini belirtiyor. Geminin ayrıca günde 30 milyon litre deniz suyunu arıtarak yaklaşık 150 bin kişinin ihtiyacını karşılayabilecek tatlı su üretmesi planlanıyor.

Kalan 60 MW ise sıvı soğutmalı yapay zekâ veri merkezine ayrılacak. Sistem, yüzeydeki sıcak deniz suyu ile derindeki soğuk su arasındaki sıcaklık farkından enerji üretmeyi ve sunucuların atık ısısını bu sürece eklemeyi amaçlıyor. Elektrik, su ve veri bağlantıları hızlıca ayrılabilen bir hatla kıyıya taşınacak.

Kraaken henüz denizde çalışan bir tesis değil

Kraaken henüz denizde çalışan bir tesis değil

Tanıtılan görseller tamamlanmış bir gemiye değil, planlanan tesisin dijital tasarımına ait. Şu anda denizde çalışan ve 32 bin eve elektrik sağlayan 100 MW’lık bir Kraaken bulunmuyor. İlk yatırım turunun mühendislik çizimlerini ve dijital ikiz doğrulamalarını finanse etmesi, üretim planlarının ise 2027’de hedeflenen ikinci finansman turuna bağlı olması bekleniyor.

Projede kullanılan deniz termal enerjisi, tuzdan arındırma ve sıvı soğutma gibi teknolojiler ayrı ayrı biliniyor. Buna karşın tüm sistemlerin hareket edebilen bir gemide birleştirilmesi, gerekli miktarda deniz suyunun taşınması ve 100 MW net kapasiteye ulaşılması henüz uygulamalı olarak gösterilmedi.

Açıklanan 40 MW kıyı elektriği ile 60 MW veri merkezi kapasitesi toplam üretimin tamamını kullanıyor. Deniz suyunu pompalamak, arıtma tesisini çalıştırmak ve geminin diğer sistemlerini beslemek için gereken enerjinin ayrıntılı hesabı da kamuoyuyla paylaşılmış değil. Yaklaşık 587 milyon dolarlık projenin gerçek performansı ancak prototip üretildiğinde görülebilecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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