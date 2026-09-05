Denizin Üstünde Merkez Kurup 32 Bin Eve Su ve Elektrik Sağlayacaklar
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Denizin üzerinde çalışacak bir veri merkezini elektrik santrali ve su arıtma tesisiyle birleştiren Kraaken adlı gemi konsepti tanıtıldı. Projenin geliştiricileri tek bir geminin yaklaşık 32 bin eve kesintisiz elektrik gönderebileceğini, günde 30 milyon litre tatlı su üretebileceğini ve aynı anda yapay zeka sunucularını çalıştırabileceğini öne sürüyor.
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Aynı gemide veri merkezi, elektrik ve içme suyu bulunacak
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Kraaken henüz denizde çalışan bir tesis değil
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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