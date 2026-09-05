Denizin Üstünde Merkez Kurup 32 Bin Eve Su ve Elektrik Sağlayacaklar

Tanıtılan görseller tamamlanmış bir gemiye değil, planlanan tesisin dijital tasarımına ait. Şu anda denizde çalışan ve 32 bin eve elektrik sağlayan 100 MW’lık bir Kraaken bulunmuyor. İlk yatırım turunun mühendislik çizimlerini ve dijital ikiz doğrulamalarını finanse etmesi, üretim planlarının ise 2027’de hedeflenen ikinci finansman turuna bağlı olması bekleniyor.

Projede kullanılan deniz termal enerjisi, tuzdan arındırma ve sıvı soğutma gibi teknolojiler ayrı ayrı biliniyor. Buna karşın tüm sistemlerin hareket edebilen bir gemide birleştirilmesi, gerekli miktarda deniz suyunun taşınması ve 100 MW net kapasiteye ulaşılması henüz uygulamalı olarak gösterilmedi.

Açıklanan 40 MW kıyı elektriği ile 60 MW veri merkezi kapasitesi toplam üretimin tamamını kullanıyor. Deniz suyunu pompalamak, arıtma tesisini çalıştırmak ve geminin diğer sistemlerini beslemek için gereken enerjinin ayrıntılı hesabı da kamuoyuyla paylaşılmış değil. Yaklaşık 587 milyon dolarlık projenin gerçek performansı ancak prototip üretildiğinde görülebilecek.