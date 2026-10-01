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Savcı "Hedef Rihanna'ydı" Dedi: Ünlü Şarkıcının Evine Kurşun Yağdıran Kadını Bekleyen Ceza Ortaya Çıktı

Savcı "Hedef Rihanna'ydı" Dedi: Ünlü Şarkıcının Evine Kurşun Yağdıran Kadını Bekleyen Ceza Ortaya Çıktı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
01.10.2026 - 10:38
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Rihanna'nın Los Angeles'taki evine mart ayında düzenlenen silahlı saldırı herkesi şoke etmişti. Aylardır sessiz ilerleyen dava bu hafta bomba gibi bir gelişmeyle yeniden gündemde. Saldırgan olduğu iddia edilen kadın hakkındaki gizli iddianame nihayet açıldı, savcının duruşmadaki sözleri ise tüyleri diken diken etti.

Kaynak: Rolling Stone

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Rihanna, Umbrella'dan Fenty Beauty'ye uzanan kariyeriyle dünyanın en zengin kadın şarkıcılarından biri oldu.

Rihanna, Umbrella'dan Fenty Beauty'ye uzanan kariyeriyle dünyanın en zengin kadın şarkıcılarından biri oldu.

Barbadoslu yıldız 2005'te 'Pon de Replay' ile müzik dünyasına adım attı, 'Umbrella' ile de kısa sürede listelerin kraliçesi oldu. Dokuz Grammy'lik kariyerine Fenty Beauty'yi ekleyince milyarderler kulübüne giren Rihanna, son yıllarda sahneden çok ailesiyle konuşuluyor.

Rapçi A$AP Rocky ile ilişkisinden üç çocuğu var: RZA, Riot ve geçen yıl dünyaya gelen kızı Rocki. Çiftin Los Angeles'ın lüks semti Beverly Crest'teki evi ise bu yılın mart ayında yaşanan dehşetle bir anda dünya basınının gündemine oturdu.

Rihanna'nın evine tüfekle en az 20 kurşun sıkıldığında evde üç çocuğu da vardı.

Rihanna'nın evine tüfekle en az 20 kurşun sıkıldığında evde üç çocuğu da vardı.

Peki o gün ne oldu? 8 Mart Pazar öğleden sonra beyaz bir Tesla, yıldızın evinin önünde durdu. Polisin açıklamasına göre araçtaki kadın, AR-15 tipi bir tüfekle eve doğru en az 20 el ateş etti. Kurşunlar çocuk odasının dış duvarına, bahçedeki karavana, çite ve giriş kapısına isabet etti, yan komşunun evi de hedef oldu.

O sırada içeride Rihanna, A$AP Rocky, çiftin üç çocuğu, Rihanna'nın annesi, bir bakıcı ve çalışanlar vardı. Neyse ki kimsenin burnu bile kanamadı. Polis aracı kısa süre sonra Sherman Oaks'taki bir alışveriş merkezinin otoparkında buldu, tüfek de araçtan çıktı. Florida'nın Orlando kentinde yaşayan Ivanna Lisette Ortiz gözaltına alındı ve ilk etapta 10,2 milyon dolarlık kefalet belirlendi.

Savcıya göre Ivanna Ortiz'in hedefi doğrudan Rihanna'ydı, evdeki herkes ise yan hasardı.

Savcıya göre Ivanna Ortiz'in hedefi doğrudan Rihanna'ydı, evdeki herkes ise yan hasardı.

Asıl bomba bu hafta patladı. Haziranda büyük jüri kararıyla hazırlanan ama üç ay boyunca mühürlü tutulan iddianame Los Angeles'ta açıklandı. Ortiz'in avukatının akıl sağlığına dair şüpheleri nedeniyle dava mayıs ayında durdurulmuş, kadın psikiyatrik incelemeye gönderilmişti. Mahkeme şimdi 36 yaşındaki Ortiz'in yargılanabilir olduğuna karar verdi.

Bölge savcı yardımcısı Alexander Bott duruşmada sözünü sakınmadı: 'Bu, Rihanna'yı öldürmek isteyen biri. Diğer herkes yan hasar.' İddianamede cinayete teşebbüs, saldırı silahıyla 10 ayrı saldırı ve meskûn eve ile dolu araca ateş etmek dahil tam 14 suçlama yer alıyor. Bir silah uzmanının tüfeği 'saldırı silahı' sınıfına koymasıyla suçlamalar ağırlaştı.

Ortiz suçlamaların hiçbirini kabul etmedi. 2,6 milyon dolar kefaletle tutuklu kalan Ortiz, tüm suçlamalardan mahkûm olursa ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya. İşin en ürkütücü yanı ise şu: On yılı aşkın süredir lisanslı ses-dil terapisti olarak çalışan ve sabıkası bulunmayan Ortiz'in Rihanna ile bilinen bir bağlantısı yok, yetkililer de saldırının nedenine dair henüz bir açıklama yapmadı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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