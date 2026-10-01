Savcı "Hedef Rihanna'ydı" Dedi: Ünlü Şarkıcının Evine Kurşun Yağdıran Kadını Bekleyen Ceza Ortaya Çıktı

Barbadoslu yıldız 2005'te 'Pon de Replay' ile müzik dünyasına adım attı, 'Umbrella' ile de kısa sürede listelerin kraliçesi oldu. Dokuz Grammy'lik kariyerine Fenty Beauty'yi ekleyince milyarderler kulübüne giren Rihanna, son yıllarda sahneden çok ailesiyle konuşuluyor.

Rapçi A$AP Rocky ile ilişkisinden üç çocuğu var: RZA, Riot ve geçen yıl dünyaya gelen kızı Rocki. Çiftin Los Angeles'ın lüks semti Beverly Crest'teki evi ise bu yılın mart ayında yaşanan dehşetle bir anda dünya basınının gündemine oturdu.