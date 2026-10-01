Savcı "Hedef Rihanna'ydı" Dedi: Ünlü Şarkıcının Evine Kurşun Yağdıran Kadını Bekleyen Ceza Ortaya Çıktı
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Rihanna'nın Los Angeles'taki evine mart ayında düzenlenen silahlı saldırı herkesi şoke etmişti. Aylardır sessiz ilerleyen dava bu hafta bomba gibi bir gelişmeyle yeniden gündemde. Saldırgan olduğu iddia edilen kadın hakkındaki gizli iddianame nihayet açıldı, savcının duruşmadaki sözleri ise tüyleri diken diken etti.
Kaynak: Rolling Stone
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Rihanna, Umbrella'dan Fenty Beauty'ye uzanan kariyeriyle dünyanın en zengin kadın şarkıcılarından biri oldu.
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Rihanna'nın evine tüfekle en az 20 kurşun sıkıldığında evde üç çocuğu da vardı.
Savcıya göre Ivanna Ortiz'in hedefi doğrudan Rihanna'ydı, evdeki herkes ise yan hasardı.
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