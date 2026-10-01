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Fransa'nın Köklü Kulüplerinden Bordeaux Borçlarını Üstlenen Park Bench'e 1 Euroya Satıldı

Fransa'nın Köklü Kulüplerinden Bordeaux Borçlarını Üstlenen Park Bench'e 1 Euroya Satıldı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
01.10.2026 - 10:40
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Fransız futbolunun köklü kulüplerinden Girondins de Bordeaux'nun yeni sahibi belli oldu. Kulübün 30 Eylül'de yaptığı resmi açıklamaya göre Gérard Lopez'e ait şirket ile yatırım fonu Park Bench arasında devir anlaşması imzalandı. Satış bedeli ise futbol dünyasında şaşkınlık yarattı: sembolik 1 euro. Ancak işin bir de görünmeyen tarafı var. Reuters'ın haberine göre Park Bench, kulübün yaklaşık 18 milyon euroluk yükümlülüğünü üstleniyor. 6 kez Fransa şampiyonu olan, yıllarca Ligue 1'in ve Avrupa kupalarının müdavimi Bordeaux, art arda gelen mali krizlerin ardından bugün altıncı lig seviyesindeki Régional 1'de mücadele ediyor. Satışın kesinleşmesi için mahkemenin ve bölgesel denetim komisyonunun onayı bekleniyor.

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Bordeaux'nun satış bedeli 1 euro, yeni sahibinin üstleneceği yük ise yaklaşık 18 milyon euro

Bordeaux'nun satış bedeli 1 euro, yeni sahibinin üstleneceği yük ise yaklaşık 18 milyon euro

Rue89 Bordeaux'nun aktardığına göre anlaşma 29 Eylül'ü 30 Eylül'e bağlayan gece imzalandı. Kulüp de sabah saatlerinde X hesabından yaptığı açıklamayla satışı duyurdu ve işlemin 'sembolik bir euro karşılığında, borçların devralınmasıyla' tamamlandığını bildirdi.

Sembolik bedelin arkasındaki asıl rakamlar ise şöyle:

• Mevcut kurtarma planı kapsamında 12 yıla yayılan yaklaşık 12-13 milyon euroluk borç

• Kulübün eski alacaklısı Fortress'e ödenecek 1,5 milyon euro

• Eski teknik direktör Vladimir Petkovic'e ödenecek 1,9 milyon euro

• Toplamda yaklaşık 18 milyon euroluk kaynak ihtiyacı

Kulübü 2021'den beri yöneten Gérard Lopez'in, Bordeaux'nun mali durumu düzelirse alacaklarını geri almasını sağlayacak maddeden de vazgeçtiği belirtiliyor. Yeni dönemde kulüp başkanlığına Dominique Delport'un getirilmesi bekleniyor.

Ligue 1'den altıncı lige uzanan düşüş yalnızca dört yılda yaşandı

Ligue 1'den altıncı lige uzanan düşüş yalnızca dört yılda yaşandı

Bordeaux, Fransız futbolunun en başarılı kulüplerinden biri. 6 lig şampiyonluğu bulunan kulüp son şampiyonluğunu 2008-09 sezonunda Laurent Blanc yönetiminde kazandı. Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry ve Aurélien Tchouaméni gibi isimler de bu formayı giydi.

Çöküş ise oldukça hızlı oldu. 2022'de Ligue 1'den düşen kulüp, iki sezon Ligue 2'de kaldıktan sonra 2024 yazında mali sorunlar nedeniyle profesyonel statüsünü kaybetti ve dördüncü lig National 2'ye gönderildi. Bordeaux, 2021'den bu yana iki kez mahkeme gözetiminde yeniden yapılandırma sürecine girdi.

2025-26 sezonunu National 2 A Grubu'nda ikinci sırada bitiren takım sahada başarılı olsa da mali tablo nedeniyle ulusal liglerden çıkarıldı. Bu kararla Bordeaux, yeni sezona altıncı seviyedeki bölgesel lig Régional 1'de başlayacak.

Satışın kesinleşmesi için iki onay gerekiyor, ilk lig maçı 17 Ekim'de

Satışın kesinleşmesi için iki onay gerekiyor, ilk lig maçı 17 Ekim'de

Anlaşma imzalanmış olsa da süreç henüz tamamlanmış değil. Bordeaux Ticaret Mahkemesi'nin yeni kurtarma planını onaylaması, Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi'nin bölgesel mali denetim komisyonunun da sahiplik değişikliğini ve 2026-27 bütçesini kabul etmesi gerekiyor. Kulübün açıklamasına göre yeni sahipler önümüzdeki günlerde bu komisyon önünde dinlenecek.

Park Bench futbol yatırımlarına yabancı bir isim değil. Reuters'ın haberine göre Amerikalı Evan Sofer ve İngiliz James Bord'a ait fon, İspanya ikinci liginde mücadele eden Córdoba'nın hissedarları arasında bulunuyor. İskoçya'da ise Dunfermline Athletic kulübünün çoğunluk hissesine sahip.

Onay süreçleri zamanında tamamlanırsa Bordeaux, Régional 1'deki ilk maçına 17 Ekim'de Bayonne deplasmanında çıkacak. Yeni yönetimin teknik direktör Arnaud Cormier ile yola devam etmek istediği aktarılıyor.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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