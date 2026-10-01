Fransa'nın Köklü Kulüplerinden Bordeaux Borçlarını Üstlenen Park Bench'e 1 Euroya Satıldı

Bordeaux, Fransız futbolunun en başarılı kulüplerinden biri. 6 lig şampiyonluğu bulunan kulüp son şampiyonluğunu 2008-09 sezonunda Laurent Blanc yönetiminde kazandı. Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry ve Aurélien Tchouaméni gibi isimler de bu formayı giydi.

Çöküş ise oldukça hızlı oldu. 2022'de Ligue 1'den düşen kulüp, iki sezon Ligue 2'de kaldıktan sonra 2024 yazında mali sorunlar nedeniyle profesyonel statüsünü kaybetti ve dördüncü lig National 2'ye gönderildi. Bordeaux, 2021'den bu yana iki kez mahkeme gözetiminde yeniden yapılandırma sürecine girdi.

2025-26 sezonunu National 2 A Grubu'nda ikinci sırada bitiren takım sahada başarılı olsa da mali tablo nedeniyle ulusal liglerden çıkarıldı. Bu kararla Bordeaux, yeni sezona altıncı seviyedeki bölgesel lig Régional 1'de başlayacak.