Fransa'nın Köklü Kulüplerinden Bordeaux Borçlarını Üstlenen Park Bench'e 1 Euroya Satıldı
Fransız futbolunun köklü kulüplerinden Girondins de Bordeaux'nun yeni sahibi belli oldu. Kulübün 30 Eylül'de yaptığı resmi açıklamaya göre Gérard Lopez'e ait şirket ile yatırım fonu Park Bench arasında devir anlaşması imzalandı. Satış bedeli ise futbol dünyasında şaşkınlık yarattı: sembolik 1 euro. Ancak işin bir de görünmeyen tarafı var. Reuters'ın haberine göre Park Bench, kulübün yaklaşık 18 milyon euroluk yükümlülüğünü üstleniyor. 6 kez Fransa şampiyonu olan, yıllarca Ligue 1'in ve Avrupa kupalarının müdavimi Bordeaux, art arda gelen mali krizlerin ardından bugün altıncı lig seviyesindeki Régional 1'de mücadele ediyor. Satışın kesinleşmesi için mahkemenin ve bölgesel denetim komisyonunun onayı bekleniyor.
Bordeaux'nun satış bedeli 1 euro, yeni sahibinin üstleneceği yük ise yaklaşık 18 milyon euro
Ligue 1'den altıncı lige uzanan düşüş yalnızca dört yılda yaşandı
Satışın kesinleşmesi için iki onay gerekiyor, ilk lig maçı 17 Ekim'de
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