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Futbolcular Artık Serbest: Dünyaca Ünlü Fransız Kulüp Bordeaux "Profesyonel Kulüp" Statüsünü Kaybetti!

Futbolcular Artık Serbest: Dünyaca Ünlü Fransız Kulüp Bordeaux "Profesyonel Kulüp" Statüsünü Kaybetti!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 19:30

Borçları nedeniyle çalkantılı günlerden geçen dünyaca ünlü Fransız futbol kulübü Bordeaux'da sular durulmuyor. Önce 'Ulusal Lig'e düşürülen takımda kriz devam edince 143 yıllık tarihlerinde dibe vuruş da kaçınılmaz oldu!

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1881 yılında kurulan ve uzun yıllar 'Ligue 1'de kendini gösteren Bordeaux takımında sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde borçları nedeniyle küme düşürülen takım bu kez taraftarlarının umutlarını adeta yok edecek bir haberle gündeme geldi.

1881 yılında kurulan ve uzun yıllar 'Ligue 1'de kendini gösteren Bordeaux takımında sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde borçları nedeniyle küme düşürülen takım bu kez taraftarlarının umutlarını adeta yok edecek bir haberle gündeme geldi.

Fransa merkezli Sod Ouest gazetesinde yayımlanan habere göre, Bordeaux futbol kulübü 1937'de kazandıkları 'profesyonel kulüp' statüsünü yitirdi.

Fransa merkezli Sod Ouest gazetesinde yayımlanan habere göre, Bordeaux futbol kulübü 1937'de kazandıkları 'profesyonel kulüp' statüsünü yitirdi.

'Profesyonel kulüp' statüsünün yitirilmesiyle birlikte Fransız temsilcisinde forma giyen tüm futbolcular serbest kaldı.

'Profesyonel kulüp' statüsünün yitirilmesiyle birlikte Fransız temsilcisinde forma giyen tüm futbolcular serbest kaldı.

Takımın resmi Facebook sayfasında futbolcular için teker teker veda paylaşımları yapıldı, her bir futbolcuya "Teşekkürler" notu eklendi.

Takımın resmi Facebook sayfasında futbolcular için teker teker veda paylaşımları yapıldı, her bir futbolcuya "Teşekkürler" notu eklendi.

Üstelik hepsi bunlarla sınırlı değil... Borç içinde yüzen takımın antrenman merkezinin de kapatıldığı öğrenildi.

Üstelik hepsi bunlarla sınırlı değil... Borç içinde yüzen takımın antrenman merkezinin de kapatıldığı öğrenildi.
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Bordeaux kulübü geçen sezon Ligue 2'yi 50 puanla 12'nci sırada tamamlamıştı. Kulübün efsanelerinden Alain Giresse, son gelişmelerden sonra "Çok ama çok dipteyiz. Her açıdan hatalıyız" açıklamasında bulunmuştu.

Bordeaux kulübü geçen sezon Ligue 2'yi 50 puanla 12'nci sırada tamamlamıştı. Kulübün efsanelerinden Alain Giresse, son gelişmelerden sonra "Çok ama çok dipteyiz. Her açıdan hatalıyız" açıklamasında bulunmuştu.

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