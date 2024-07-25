Futbolcular Artık Serbest: Dünyaca Ünlü Fransız Kulüp Bordeaux "Profesyonel Kulüp" Statüsünü Kaybetti!
Futbolcular Artık Serbest: Dünyaca Ünlü Fransız Kulüp Bordeaux "Profesyonel Kulüp" Statüsünü Kaybetti!
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1881 yılında kurulan ve uzun yıllar 'Ligue 1'de kendini gösteren Bordeaux takımında sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde borçları nedeniyle küme düşürülen takım bu kez taraftarlarının umutlarını adeta yok edecek bir haberle gündeme geldi.
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Fransa merkezli Sod Ouest gazetesinde yayımlanan habere göre, Bordeaux futbol kulübü 1937'de kazandıkları 'profesyonel kulüp' statüsünü yitirdi.
'Profesyonel kulüp' statüsünün yitirilmesiyle birlikte Fransız temsilcisinde forma giyen tüm futbolcular serbest kaldı.
Takımın resmi Facebook sayfasında futbolcular için teker teker veda paylaşımları yapıldı, her bir futbolcuya "Teşekkürler" notu eklendi.
Üstelik hepsi bunlarla sınırlı değil... Borç içinde yüzen takımın antrenman merkezinin de kapatıldığı öğrenildi.
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Bordeaux kulübü geçen sezon Ligue 2'yi 50 puanla 12'nci sırada tamamlamıştı. Kulübün efsanelerinden Alain Giresse, son gelişmelerden sonra "Çok ama çok dipteyiz. Her açıdan hatalıyız" açıklamasında bulunmuştu.
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