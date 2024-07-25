Zeynep Bastık'tan Semicenk'e Mela Bedel'den Reynmen'e Bu Hafta Radyoları Fethedenler!
Zeynep Bastık'tan Semicenk'e Mela Bedel'den Reynmen'e Bu Hafta Radyoları Fethedenler!
Bir şarkının tutup tutmayacağını öğrenmek için sadece dijital müzik platformlarına bakmak yeterli değil. Radyolar günümüzde bir şarkının popüler olmasında hâlâ önemli bir paya sahip. Peki bu hafta kimler radyoların gözdesi olmayı başardı? İşte o isimler...
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Zeynep Bastık, sözü ve müziği Mabel Matiz imzalı akustik 'Lan' şarkısıyla aylardır radyoların zirvesindeki isim olmayı başardı. Mart ayında yayınlanan şarkı çıkışının üzerinden 4 ay geçmesine rağmen en çok çalan şarkıların başında geliyor.
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Modernize arabesk tarzıyla pop çalan radyoların gözdesi haline gelen Semicenk son dönemde 'Tek Başıma' ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Şarkının pop ile uyumlu 'damar'lığı ve dinlendikçe daha çok dinlenme isteği uyandırması onu 'radyo dostu' bir şarkı yapmaya yetiyor da artıyor bile!
Standart radyo dinleyicisinin pek aşina olmadığı Mela Bedel, 'Ben Sana Gelemem' şarkısıyla bu durumu çoktan ters yüz etmiş durumda. Şarkının özellikle akılda kalıcı nakaratı ve Mela Bedel'in karakteristik vokali 'Ben Sana Gelemem'i bir radyo hit'ine çevirdi bile...
Trap furyasından yavaş yavaş daha ana akım sound'lara kayan isimlerden biri olan Reynmen'den 'Renklensin' gibi bir şarkı duymayı elbette hiçbir kimse beklemiyordu. Radyoların gözdesi olan 'Renklensin'i Reynmen'in söylediğini öğrenenlerin şaşkınlığı oldukça fazla hâlâ!
Düzenli aralıklarla radyo hit'i patlatan isimlerin başında gelen Ziynet Sali bugünlerde daha çok 'Daha Nasıl Sevebilirim' şarkısıyla rotasyona girmiş durumda. Eyüp Ercan Sezer imzalı şarkı Ziynet Sali'nin doğu-batı sentez vokaliyle birleşince e doğal olarak radyo dinleyicisini de yakalamış oluyor...
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Aleyna Tilki ile kaydettiği 'Bir Gün Ol Yerimde' ile sürprize imza atan Doğu Swag bu kez Semicenk ile güçlerini birleştirmiş durumda. 'Küle Dönmüşsün' adım adım radyolarda yükselişe geçmiş durumda.
Tam 7 aydır kulaklarımızın pasını silmeye ant içen Emrah Karaduman ve Merve Özbey ikilisi 'Bir İmkansız Var'la birçok farklı türden dinleyiciyi bir araya getirmeye devam ediyor.
5 yıl önce çıkan bir şarkı nasıl olur da popüler olabiliyor bugünlerde? İşte bunun sebebi hem dijital hem de radyolarda aynı anda bu şarkının patlaması! O Ses Türkiye çıkışlı Melis Kar'ın 'Yatıya'sı TikTok'taki başarısından sonra aşırı gecikmeli bir şekilde radyolarda çalmaya devam ediyor.
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Hiçbir anlam ifade etmeyen sözler Alakasız müzikler eşliğinde ne tür olduğu belli olmayan bir şey.