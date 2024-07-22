Sürpriz Projede Bir Araya Gelecekler: Mehtap Algül ve Tarkan Müzikalde Buluşuyorlar!
Sürpriz Projede Bir Araya Gelecekler: Mehtap Algül ve Tarkan Müzikalde Buluşuyorlar!
'Kuantum 51' albümüyle müziğe bomba gibi dönen Tarkan, hayranlarına dev bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Üstelik bu sürprizin içinde sosyal medya fenomeni Mehtap Algül de var!
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Yeni albümü 'Kuantum 51'le hayranlarının albüm isyanını dindiren biricik Megastar'ımız Tarkan, bomba gibi bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor.
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Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ'ın köşesinde yer verdiği habere göre, dev bir müzikal prodüksiyon için ABD'nin Los Angeles şehrinden İstanbul'a dönen yapımcı Mine Vargı, bu proje için sosyal medya fenomeni Mehtap Algül'le anlaşmış. Algül'ün projede 'Anna Karenina' rolünü kabul ettiği konuşuluyor.
Projenin sürpriz ismi ise Megastar'ımız Tarkan... Şu anda planlama aşamasında olan ve adının 'Rouge' olması beklenen bu müzikalde başrol teklifi canımız ciğerimiz Tarkan'a gitmiş durumda!
Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlenmesi beklenen müzikal projesinde ABD'den özel koreografların geleceği ve aralarında Don Kişot, Anna Karenina, Marilyn Monroe ve Küçük Prens gibi klasik karakterlerin yer alacağı konuşuluyor. Heyecan uyandıran son detay ise müzikalin dört boyutlu olarak izlenme olanağına sahip olacak olması!
Şimdiden büyük bir heyecan uyandıran sürpriz projede Mehtap Algül ve Tarkan'ı bir arada görmeyi bekleyenleri yorumlara alalım!
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