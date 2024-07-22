"Dostum Uyutma Canları, Yuvamızı Yıkma": Sezen Aksu ve Ceylan Ertem Sokak Hayvanları İçin "Bizi Unutma" Dedi

Sokak hayvanlarının uyutularak 'ötanazi' adı altında öldürülmesine dair yasa teklifine ünlülerden tepkiler devam ediyor. TBMM'de görüşülmeye devam edilecek yasa teklifi öncesinde tepkilerini ortaya koyan Sezen Aksu ve Ceylan Ertem, 'Bizi Unutma' adlı şarkıda bir araya geldi.