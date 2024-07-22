"Dostum Uyutma Canları, Yuvamızı Yıkma": Sezen Aksu ve Ceylan Ertem Sokak Hayvanları İçin "Bizi Unutma" Dedi
"Dostum Uyutma Canları, Yuvamızı Yıkma": Sezen Aksu ve Ceylan Ertem Sokak Hayvanları İçin "Bizi Unutma" Dedi
Sokak hayvanlarının uyutularak 'ötanazi' adı altında öldürülmesine dair yasa teklifine ünlülerden tepkiler devam ediyor. TBMM'de görüşülmeye devam edilecek yasa teklifi öncesinde tepkilerini ortaya koyan Sezen Aksu ve Ceylan Ertem, 'Bizi Unutma' adlı şarkıda bir araya geldi.
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Sahipsiz sokak hayvanlarının uyutularak 'ötanazi' adı altında öldürülmek istenmesine dair yasa teklifine ünlüler cephesinden tepkiler devam ediyor.
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Aralarında Ajda Pekkan, Sertab Erener ve Tarkan gibi çok sayıda isim, sokak hayvanları için görüşülmeye devam edecek yasa teklifine ilişkin çağrıda bulunmuştu.
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14:00'te görüşülmeye devam edecek yasa teklifinin ikinci görüşmeleri öncesinde Sezen Aksu ve Ceylan Ertem'den ortak bir şarkı geldi.
'Bizi Unutma' adlı şarkıda bir araya gelen Aksu ve Ertem, yasa teklifine olan tepkilerini bir şarkıyla dile getirdi.
Maddi ve manevi haklarının barınaklara verileceğinin duyurulduğu şarkının sözleri ise dikkat çekti.
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İşte o sözler: "Bu yol, yol değil, taşları vebaldir. Vicdanına sobelenir şiddeti çâre sanan. Bizi unutma, unutma. Bizi unutma. Şahit yazıldık hakikat aynalarına. Dostum uyutma, uyutma. Uyutma canları. Yer de bu yuva da bu. Yuvamızı yıkma."
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