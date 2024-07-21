CHP Lideri Özgür Özel 'Normalleşme' Sürecine İlişkin Konuştu: "Bugün Seçim Olsa Biz İktidarız"
CHP Lideri Özgür Özel 'Normalleşme' Sürecine İlişkin Konuştu: "Bugün Seçim Olsa Biz İktidarız"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinden itibaren başlayan siyasetteki normalleşmeyi ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, çok konuşulacak ifadeler kullandı.
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Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilki 2 Mayıs'ta olmak üzere başlattığı görüşmelere istinaden yorumlarda bulunan Özel, şunları söyledi:
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"Son seçimlerdeki ana muhalefet partisinin genel başkanı ülkenin Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile el sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyor. Ben bu tabloyu şahsen doğru bulmam."
"Ülkeyi yönetmeye talip olan ve son seçimlerde birinci parti olmuş, bugün seçim yapılsa bütün anketlerde birinci parti çıkan bir partiye bu tablo yakışmaz. O yüzden ilk adımı ben attım."
Ak Parti'nin 22 yıl önce birinci parti seçildiğini hatırlatan CHP lideri Özel, şöyle devam etti: "22'nci yılın sonunda biz birinci parti olduk. Bugün seçim olsa biz iktidarız. O yüzden ilk telefonu ben açtım, ilk ziyarete ben gittim."
Gündemdeki sıcak gelişme olan Joe Biden'ın ABD Başkanlık yarışından çekilmesine de değinen CHP Genel Başkanı Özel, "Kampanyayı yürütmekte zorluk çekiyordu. Biden'ın aldığı kendi kararı. Trump'ın karşısına daha zorlu bir rakip çıkacak gibi görünüyor" yorumunda bulundu.
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o zaman milleti neden bu sefalete mahkum ediyorsun, çıkar sesini erken seçim iste.
Ülkede normalleşme denilen şey, eskiden siyasilerin bir araya gelip tartıştığı seviyeye gelemedi henüz. Tabii bunun sorumlusu gücünü cehaletten alan Vichy hü... Devamını Gör
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