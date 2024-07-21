Biden'dan Sonra Gözler Onda: ABD'nin İlk Kadın ve Siyahi Başkan Yardımcısı Kamala Harris Kimdir?
Biden'dan Sonra Gözler Onda: ABD'nin İlk Kadın ve Siyahi Başkan Yardımcısı Kamala Harris Kimdir?
Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın ABD'deki başkanlık yarışından çekilmesinden sonra tüm gözler başkan yardımcısı Kamala Harris'e çevrildi. Demokrat Parti başkan adayı Biden'ın yardımcısı olarak seçilen ve Biden tarafından destekleneceği açıklanan Kamala Harris, ABD Başkanlık seçimini kazanması halinde ülkenin ilk siyahi kadın başkanı olacak. Peki Kamala Harris kimdir?
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Savcılığa başladı
Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. Bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli kadın olma özelliğine sahip.
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2010 yılında yine bir ilke imza atarak Kaliforniya eyaletinin ilk kadın başsavcısı oldu.
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59 yaşındaki Senatör, siyasi kariyerine 2019’da Demokrat Parti’den ABD Başkanlığı yarışına girerek devam etti.
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