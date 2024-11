Donald Trump Kimdir? Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Kariyeri ve Hayatı

Donald Trump, 1971 yılında babasının Elizabeth Trump & Son Co adlı şirketinin başına geçti. Daha sonra şirketin adını 'The Trump Organization' olarak değiştirdi. 1973 yılında New York'ta 290 dairelik bir gökdelen inşa eden Trump, emlak ve inşaat sektörüne hızlı bir giriş yaptı.

1975 yılında Grand Central Station'a bitişik ve harabe halindeki Commodore otelini 10 milyon dolara satın aldı. Bu adımına babası dahil pek çok kişi karşı çıksa da bu girişim, New York'u 70'lerde kaybetmeye başladığı eski ihtişamına olumlu etki etti. Trump daha sonra, Hyatt Otelleri'nin sahibi Jay Pritzker ile de ortak oldu. Sırada Manhattan vardı.

1978 yılında buraya yatırım yapan Trump, 25 milyon dolarlık banka kredisiyle 68 katlı bir gökdelen inşa etti. Başlangıçta Tiffany mücevher mağazası nedeniyle Tiffany Tower adı verilen bina bir süre sonra 'Trump Tower' olarak adlandırıldı. Trump Tower, Trump Plaza, Trump International gibi yatırımlarına devam eden Donald Trump, Türkiye de dahil pek çok ülkede otel açtı.