Donald Trump Kimdir? Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Kariyeri ve Hayatı
Donald Trump Kimdir? Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Kariyeri ve Hayatı
Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti adayı olarak ABD'deki başkanlık yarışında Kamala Harris ile yarışıyor. Destekçileri, 45. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 'Amerikalıların çıkarlarını ve haklarını savunduğunu' düşünüyor. Peki, Donald Trump kimdir?
İşte, detaylar...
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Donald Trump Kimdir?
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Donald Trump'ın Kariyer Hayatı
Donald Trump, inşaat sektörü dışında da gündeme gelmeye başladı!
Donald Trump'ın Siyasi Kariyeri
Donald Trump, 2020 yılında ikinci kez başkan adayı oldu. Ancak Demokrat Parti adayı Joe Biden'a karşı yarışı 7 milyon oy farkla kaybetti.
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Donald Trump'ın Ailesi ve Eşi
Trump, araştırma ve anketlere de sık sık konu oluyor!
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