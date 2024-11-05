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Donald Trump Kimdir? Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Kariyeri ve Hayatı

Donald Trump Kimdir? Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın Kariyeri ve Hayatı

Donald Trump abd seçimleri
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.11.2024 - 15:28

Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti adayı olarak ABD'deki başkanlık yarışında Kamala Harris ile yarışıyor. Destekçileri, 45. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın  'Amerikalıların çıkarlarını ve haklarını savunduğunu' düşünüyor. Peki, Donald Trump kimdir? 

İşte, detaylar...

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Donald Trump Kimdir?

Donald Trump Kimdir?

Donald John Trump, 14 Haziran 1946 yılında New York'ta dünyaya geldi. O dönemde emlak kralı olarak tanınan Fred Trump'ın dördüncü çocuğu olan Trump, 60'larda liseyi terk etti ve 13 yaşındayken askeri akademiye gönderildi. 

1968 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nin Wharton Okulu'nda işletme bilimleri eğitimini tamamladı. Abisi pilot olmaya karar verince aile şirketinin başına geçecek isim de Donald Trump oldu.

Donald Trump'ın Kariyer Hayatı

Donald Trump'ın Kariyer Hayatı

Donald Trump, 1971 yılında babasının Elizabeth Trump & Son Co adlı şirketinin başına geçti. Daha sonra şirketin adını 'The Trump Organization' olarak değiştirdi. 1973 yılında New York'ta 290 dairelik bir gökdelen inşa eden Trump, emlak ve inşaat sektörüne hızlı bir giriş yaptı.

1975 yılında Grand Central Station'a bitişik ve harabe halindeki Commodore otelini 10 milyon dolara satın aldı. Bu adımına babası dahil pek çok kişi karşı çıksa da bu girişim, New York'u 70'lerde kaybetmeye başladığı eski ihtişamına olumlu etki etti. Trump daha sonra, Hyatt Otelleri'nin sahibi Jay Pritzker ile de ortak oldu. Sırada Manhattan vardı. 

1978 yılında buraya yatırım yapan Trump, 25 milyon dolarlık banka kredisiyle 68 katlı bir gökdelen inşa etti. Başlangıçta Tiffany mücevher mağazası nedeniyle Tiffany Tower adı verilen bina bir süre sonra 'Trump Tower' olarak adlandırıldı. Trump Tower, Trump Plaza, Trump International gibi yatırımlarına devam eden Donald Trump, Türkiye de dahil pek çok ülkede otel açtı.

Donald Trump, inşaat sektörü dışında da gündeme gelmeye başladı!

Donald Trump, inşaat sektörü dışında da gündeme gelmeye başladı!

1996 ila 2015 yıllarında Miss Universe, Miss USA ve Miss Teen USA güzellik yarışmalarının organizasyonlarını düzenledi. 2004 yılında NBC'de yayınlanan 'The Apprentice' programı ile şov dünyasına da giriş yaptı.

Donald Trump'ın Siyasi Kariyeri

Donald Trump'ın Siyasi Kariyeri

Donald Trump, 80'li yıllarda başkan adaylığına dair sinyaller vermeye başladı. Adaylığı ise 2000 yılında resmiyet kazandı. 'Trump 2000' logosu ile seçim kampanyalarında dikkatleri üzerine çekti. Fakat Reform Partisi ile seçime girmeyi planyan Trump, bir süre sonra parti ile ilişiğini kesti. 

2001 ila 2008 yıllarında Demokrat Parti'yi destekledi. 2008 yılında düzenlenene ABD başkanlık seçimlerinde ise Cumhuriyetçi Parti adayı John McCain'i destekledi. 2011 yılında bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylara mali destek sağladı. 

16 Haziran 2015 tarihinde ise Manhattan 5. caddede bulunan Trump Tower'da konuşma yaptı ve 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti başkan adayı olduğunu açıkladı. Demokrat Parti adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’a karşı girdiği yarışta 3 milyon o geride kaldığı halde; Amerika'nın seçiciler heyeti metoduna göre 45. ABD başkanı Donald Trump oldu.

Donald Trump, 2020 yılında ikinci kez başkan adayı oldu. Ancak Demokrat Parti adayı Joe Biden'a karşı yarışı 7 milyon oy farkla kaybetti.

Donald Trump, 2020 yılında ikinci kez başkan adayı oldu. Ancak Demokrat Parti adayı Joe Biden'a karşı yarışı 7 milyon oy farkla kaybetti.

Kasım 2022'de Donald Trump, bir kez daha başkan adaylığını açıkladı. 13 Temmuz'da Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişiminde bulunulan Trump kulağından yaralandı.

21 Temmuz'da ise Joe Biden, sürpriz bir kararla adaylıktan çekildi ve yerine 59 yaşındaki Kamala Harris'i aday gösterdi.

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Donald Trump'ın Ailesi ve Eşi

Donald Trump'ın Ailesi ve Eşi

Donald Trump, üç evlilik yaptı ve bu evliliklerden 3 erkeke 2 de kız çocuğu oldu. 5 çocuk babası Trump, 2020 yılında 10 torunu ile birlikte büyük bir aileye sahip oldu. 

1977 yılında ilk kez dünyaevine giren Donald Trump, Ivana Zelnickova'dan 1992 yılında boşandı. 93 yılında Marla Maples ile dünyaevine girdi ancak bu evlilik ise 1999 yılında sona erdi. Son olarak eski manken ve tasarımcı Melania Knauss ile 2005 yılında dünyevine giren Trump ve ailesi son derece göz önünde bir hayat yaşıyorlar.

Trump, araştırma ve anketlere de sık sık konu oluyor!

Trump, araştırma ve anketlere de sık sık konu oluyor!

2016 yılında Forbes'in 'Dünyanın En Zengin 400' kişi listesinde yer aldı. Gallup'un anketlerine göre ise Trump, Amerika'da 12 yaş üstü vatandaşların yüzde 98'i tarafından tanınıyor.

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