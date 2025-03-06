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Türkiye Kupası’nda Erken Final: Çeyrek Finalde Fenerbahçe ile Galatasaray Eşleşti

Türkiye Kupası’nda Erken Final: Çeyrek Finalde Fenerbahçe ile Galatasaray Eşleşti

Fenerbahçe galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2025 - 14:46 Son Güncelleme: 06.03.2025 - 15:24

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde erken final yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Galatasaray ile Fenerbahçe eşleşti. 

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Kurada grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer aldı.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Trabzonspor-Bodrum FK

Konyaspor-İskenderunspor

Fenerbahçe-Galatasaray

Beşiktaş-Göztepe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Trabzonspor-Bodrum FK / Beşiktaş-Göztepe

Konyaspor-İskenderunspor / Fenerbahçe-Galatasaray

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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