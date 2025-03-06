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Kanser Tedavisi Gören Kıymetli Şarkıcı İlhan Şeşen'den Kötü Haber!

Kanser Tedavisi Gören Kıymetli Şarkıcı İlhan Şeşen'den Kötü Haber!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.03.2025 - 18:14

Geçtiğimiz saatlerde, Gel Konuşalım canlı yayınında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın duyurduğu üzere kıymetli şarkıcı İlhan Şeşen'in durumunun ciddileştiği öğrenildi. 

2023 yılından beri akciğer kanseriyle mücadele eden Şeşen'e 16 Şubat gecesi 55. sanat yılına özel bir gece düzenlenmişti. Son halini o zaman gördüğümüz, geceye sandalyesinde katılan Şeşen'in doktorlarının tedavi sürecinin artık tükendiğini ve kritik boyuta ulaştığının altını çizdiği bildirildi.

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"Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize?", "Sen Benim Şarkılarımsın" ve niceleri...

"Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize?", "Sen Benim Şarkılarımsın" ve niceleri...

Senelerdir sesiyle ve besteleriyle büyüleyen kıymetli şarkıcımız İlhan Şeşen, 2023 yılında akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı. Ne yazık ki, geçtiğimiz saatlerde durumunun iyiye gitmediği öğrenildi.

Ustanın 55. sanat yılı, 16 Şubat gecesi, Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Tek Şarkılık Konser" ile kutlanmıştı.

Ustanın 55. sanat yılı, 16 Şubat gecesi, Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Tek Şarkılık Konser" ile kutlanmıştı.

Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen özel konserin sunuculuğunu Sunay Akın üstlenmişti. Zeynep Talu, Sarper Semiz, Seran Bilgi, Türkü Akbayram, Vedat Sakman, Özer Atik, Burçin Büke & Güvenç Dağüstün, Cem Adrian, Dilhan Şeşen, Gündoğarken ve Kenan Doğulu'nun İlhan Şeşen şarkılarını seslendirdiği gece oldukça duygusal anlar yaşanmıştı.

Son halini o zaman görebildiğimiz Şeşen'i gözlerimiz dola dola izlemiştik.

Son halini o zaman görebildiğimiz Şeşen'i gözlerimiz dola dola izlemiştik.

Şeşen, Kenan Doğulu ile birlikte “Ellerimde Çiçekler” şarkısını seslendirirken,  geceye katılan tüm sanatçılar da hep birlikte “Ankara’dan Abim Geldi” şarkısını söylemişti.

Geçtiğimiz saatlerde gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberiyle uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi.

Geçtiğimiz saatlerde gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberiyle uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi.

Doktorların tedavi sürecinin artık tükendiğini ve kritik boyuta ulaştığını söylediği bildirildi. Üstündağ, 'Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Sanatçının bir süredir kanser mücadele ettiğini biliyoruz, duyuyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti.'' ifadelerini kullandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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