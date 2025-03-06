Kanser Tedavisi Gören Kıymetli Şarkıcı İlhan Şeşen'den Kötü Haber!
Kanser Tedavisi Gören Kıymetli Şarkıcı İlhan Şeşen'den Kötü Haber!
Geçtiğimiz saatlerde, Gel Konuşalım canlı yayınında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın duyurduğu üzere kıymetli şarkıcı İlhan Şeşen'in durumunun ciddileştiği öğrenildi.
2023 yılından beri akciğer kanseriyle mücadele eden Şeşen'e 16 Şubat gecesi 55. sanat yılına özel bir gece düzenlenmişti. Son halini o zaman gördüğümüz, geceye sandalyesinde katılan Şeşen'in doktorlarının tedavi sürecinin artık tükendiğini ve kritik boyuta ulaştığının altını çizdiği bildirildi.
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"Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize?", "Sen Benim Şarkılarımsın" ve niceleri...
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Ustanın 55. sanat yılı, 16 Şubat gecesi, Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Tek Şarkılık Konser" ile kutlanmıştı.
Son halini o zaman görebildiğimiz Şeşen'i gözlerimiz dola dola izlemiştik.
Geçtiğimiz saatlerde gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberiyle uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'in sağlık durumunun kötüleştiği öğrenildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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