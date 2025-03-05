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Yeni İmajı Herkese Dert Oldu: Saçlarını Kestiren Birce Akalay'ın Edis ve Yılmaz Morgül'e Tuhaf Benzerliği!

Yeni İmajı Herkese Dert Oldu: Saçlarını Kestiren Birce Akalay'ın Edis ve Yılmaz Morgül'e Tuhaf Benzerliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.03.2025 - 00:02

Geçtiğimiz ay, dijitalde harikalar yarattığı son projesi Mezarlık bitince imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu Birce Akalay, hepimize küçük çaplı bir kalp krizi geçirtmişti.

O gün bugündür yeni imajına kimsecikler alışamadı! Hatta o kadar ki herkese dert oldu yeni kısacık saçları... Geçtiğimiz saatlerde de verdiği röportajdaki güneş gözlüklü hali gündeme oturdu. Dillere düşen Birce Akalay, bu sefer de Edis ve Yılmaz Morgül'e benzetildi!

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En son Mezarlık ve Kuş Uçuşu dizilerindeki inanılmaz performansıyla izlediğimiz Birce Akalay, yalnızca başarılı oyunculuk performansıyla değil hayatının her detayıyla sık sık gündem olan isimlerden.

En son Mezarlık ve Kuş Uçuşu dizilerindeki inanılmaz performansıyla izlediğimiz Birce Akalay, yalnızca başarılı oyunculuk performansıyla değil hayatının her detayıyla sık sık gündem olan isimlerden.

Duru güzelliği, zarafeti ve her zamanki asil duruşu ayrı, samimiyeti ve içtenliği ayrı beğenilen Akalay, şimdilerde bir süreliğine dinlenme döneminde!

Dinlenme döneminde dediysek bir küçük aşk molasından da bahsediyoruz aynı zamanda!

Dinlenme döneminde dediysek bir küçük aşk molasından da bahsediyoruz aynı zamanda!

Takip eden mutlaka bilir, Birce Akalay bir süredir meslektaşı Hakan Kurtaş'la doludizgin bir aşk yaşıyor. Ne zaman birlikte görüntülenseler birbirinden gözlerini alamadıkları aşık hallerle dikkat çeken ikili, son dönemin en favori çiftleri arasında.

Birçok ünlümüz, uzun soluklu projelerden çıktıktan sonra uzun zamandır akıllarında olan birtakım değişikliklere nihayet cesaret edebiliyor biliyorsunuz...

Birçok ünlümüz, uzun soluklu projelerden çıktıktan sonra uzun zamandır akıllarında olan birtakım değişikliklere nihayet cesaret edebiliyor biliyorsunuz...

Hele ki Birce Akalay gibi imaj değişikliğini çok seven, bugüne dek birçok farklı saç modeli ve tarzda gördüğümüz birinden bahsediyorsak...

Belki denk gelmişsinizdir, Birce Akalay geçtiğimiz ay hepimize küçük bir kalp krizi geçirtmişti.

Belki denk gelmişsinizdir, Birce Akalay geçtiğimiz ay hepimize küçük bir kalp krizi geçirtmişti.

Upuzun saçlarına ve salınışına hayran olduğumuz ünlü oyuncu, daha önce de bir dönem kullandığında hiç beğenilmeyen saç modelini seçmiş, saçlarına bir çırpıda kıyıvermişti.

Kaçıranlar için görenlerin yaşadığı ilk şokla beraber yaptıkları yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde TV100 muhabiri Onur Üçkarışoğlu tarafından Edip Akbayram'ın cenazesinde görüntülenen Birce Akalay yine yeni imajıyla dillere düştü.

Geçtiğimiz saatlerde TV100 muhabiri Onur Üçkarışoğlu tarafından Edip Akbayram'ın cenazesinde görüntülenen Birce Akalay yine yeni imajıyla dillere düştü.

Yeni imajını paylaştığı günden beri sosyal medya kullanıcılarından isyan dolu yorumlar alan Birce Akalay, geçtiğimiz saatlerde de ikonik iki isme benzetildi...

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Yılmaz Morgül ve Edis'in aşağıda gördüğünüz iki fotoğrafıyla karşılaştırılan Birce Akalay'ın bu ikiliyle tuhaf benzerliğine yorumlar da gecikmedi tabii.

Yılmaz Morgül ve Edis'in aşağıda gördüğünüz iki fotoğrafıyla karşılaştırılan Birce Akalay'ın bu ikiliyle tuhaf benzerliğine yorumlar da gecikmedi tabii.

Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! En son da yorumlarda buluşalım, sizce hakikaten de benziyorlar mı? 😂

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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herohe7189

dayan Birce,tam kirilma yakin,mutmain ol.cay icme.