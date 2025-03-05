Yeni İmajı Herkese Dert Oldu: Saçlarını Kestiren Birce Akalay'ın Edis ve Yılmaz Morgül'e Tuhaf Benzerliği!
Yeni İmajı Herkese Dert Oldu: Saçlarını Kestiren Birce Akalay'ın Edis ve Yılmaz Morgül'e Tuhaf Benzerliği!
Geçtiğimiz ay, dijitalde harikalar yarattığı son projesi Mezarlık bitince imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu Birce Akalay, hepimize küçük çaplı bir kalp krizi geçirtmişti.
O gün bugündür yeni imajına kimsecikler alışamadı! Hatta o kadar ki herkese dert oldu yeni kısacık saçları... Geçtiğimiz saatlerde de verdiği röportajdaki güneş gözlüklü hali gündeme oturdu. Dillere düşen Birce Akalay, bu sefer de Edis ve Yılmaz Morgül'e benzetildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En son Mezarlık ve Kuş Uçuşu dizilerindeki inanılmaz performansıyla izlediğimiz Birce Akalay, yalnızca başarılı oyunculuk performansıyla değil hayatının her detayıyla sık sık gündem olan isimlerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dinlenme döneminde dediysek bir küçük aşk molasından da bahsediyoruz aynı zamanda!
Birçok ünlümüz, uzun soluklu projelerden çıktıktan sonra uzun zamandır akıllarında olan birtakım değişikliklere nihayet cesaret edebiliyor biliyorsunuz...
Belki denk gelmişsinizdir, Birce Akalay geçtiğimiz ay hepimize küçük bir kalp krizi geçirtmişti.
Geçtiğimiz saatlerde TV100 muhabiri Onur Üçkarışoğlu tarafından Edip Akbayram'ın cenazesinde görüntülenen Birce Akalay yine yeni imajıyla dillere düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılmaz Morgül ve Edis'in aşağıda gördüğünüz iki fotoğrafıyla karşılaştırılan Birce Akalay'ın bu ikiliyle tuhaf benzerliğine yorumlar da gecikmedi tabii.
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
dayan Birce,tam kirilma yakin,mutmain ol.cay icme.