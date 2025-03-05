Dedikodulardan İllallah Eden Danla Bilic, Beşiktaşlı Futbolcuyla Aşk Yaşadığı İddiasına Cevap Verdi!
Dedikodulardan İllallah Eden Danla Bilic, Beşiktaşlı Futbolcuyla Aşk Yaşadığı İddiasına Cevap Verdi!
DanlaCast isimli yeni bir YouTube programına başlayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in Doğan Alemdar'dan sonra bu sefer de Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Gel Konuşalım canlı yayınında ikilinin aşk yaşadığını söyleyen gazeteci Mehmet Üstündağ'ın iddiası hızla yayıldı. Bir de üstüne havaalanından Danla ve Emirhan görüntüleri ifşa edilince iddia iyice kuvvetlenmişti.
Dedikodulardan sıkılan Danla Bilic, bu sefer sessiz kalamadı. X hesabından isyan ettiği bir paylaşımda bulundu!
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Ülkeye "sosyal medya fenomeni" konseptini getiren, seneler önce YouTube için çektiği makyaj videolarıyla hayatımıza giren ve kariyer basamaklarını hızla çıkan Danla Bilic'i tanımayan yoktur
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Danla Bilic, aylar önce şu an küs olduğu en yakın arkadaşı Ala Tokel, Bertuğ Yıldırım'la aşk yaşamaya başladığında adı Doğan Alemdar'la anılmıştı.
Doğan Alemdar iddiaları uzun sürmedi, bir iki kez görüntülenen ikili sevgili olmadı sanıyoruz...
Geçtiğimiz haftalarda Danla Bilic'in beyaz atlı prensini hakikaten de atın üstünde bulduğu, jokey Berk Çetin'le aşk yaşamaya başladığını öğrenmiştik.
Danla işiyle gündeme geliyor, aşkı bir kenara bıraktı sanılıyordu ve her şey de sütlimandı. Ta ki geçtiğimiz gün bir başka aşk iddiası patlayıp, çok peş peşe oldu diye herhalde, cümle aleme yayılana dek!
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Bitmek bilmeyen, konuşuldukça konuşulan ikinci "futbolcu aşkı" dedikodularından ilallah eden Danla Bilic, birkaç saat önce sessizliğini bozdu.
Altına da "Silerim birazdan, okuyacak olan okusun uykumdan uyandım" notunu düştü.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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