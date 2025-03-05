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Dedikodulardan İllallah Eden Danla Bilic, Beşiktaşlı Futbolcuyla Aşk Yaşadığı İddiasına Cevap Verdi!

Dedikodulardan İllallah Eden Danla Bilic, Beşiktaşlı Futbolcuyla Aşk Yaşadığı İddiasına Cevap Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.03.2025 - 20:13

DanlaCast isimli yeni bir YouTube programına başlayan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in Doğan Alemdar'dan sonra bu sefer de Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla aşk yaşadığı iddia edilmişti. 

Gel Konuşalım canlı yayınında ikilinin aşk yaşadığını söyleyen gazeteci Mehmet Üstündağ'ın iddiası hızla yayıldı. Bir de üstüne havaalanından Danla ve Emirhan görüntüleri ifşa edilince iddia iyice kuvvetlenmişti. 

Dedikodulardan sıkılan Danla Bilic, bu sefer sessiz kalamadı. X hesabından isyan ettiği bir paylaşımda bulundu!

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Ülkeye "sosyal medya fenomeni" konseptini getiren, seneler önce YouTube için çektiği makyaj videolarıyla hayatımıza giren ve kariyer basamaklarını hızla çıkan Danla Bilic'i tanımayan yoktur

Ülkeye "sosyal medya fenomeni" konseptini getiren, seneler önce YouTube için çektiği makyaj videolarıyla hayatımıza giren ve kariyer basamaklarını hızla çıkan Danla Bilic'i tanımayan yoktur

YouTube'a uzun bir süre ara verip iş birlikleriyle hayatına devam eden Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda DanlaCast isimli, birbirinden ünlü isimleri konuk edip sohbet ettiği yeni bir programa başlamıştı. Şimdiye dek üç bölümü yayınlanan, her biri de olay olan Danla Bilic'in keyfi pek yerindeydi fakat geçtiğimiz gün yepyeni bir iddia patlak verdi.

Danla Bilic, aylar önce şu an küs olduğu en yakın arkadaşı Ala Tokel, Bertuğ Yıldırım'la aşk yaşamaya başladığında adı Doğan Alemdar'la anılmıştı.

Danla Bilic, aylar önce şu an küs olduğu en yakın arkadaşı Ala Tokel, Bertuğ Yıldırım'la aşk yaşamaya başladığında adı Doğan Alemdar'la anılmıştı.

Bundan önce rapçi Çakal'la kısa fakat hararetli bir aşk yaşayan Danla Bilic'in Ala Tokel'in yolundan giderek genç, futbolcu sevgili yaptığına kanaat getirilmişti.

Doğan Alemdar iddiaları uzun sürmedi, bir iki kez görüntülenen ikili sevgili olmadı sanıyoruz...

Doğan Alemdar iddiaları uzun sürmedi, bir iki kez görüntülenen ikili sevgili olmadı sanıyoruz...

Bekar kalmaya karar veren, erkeklerden de uzak durma prensibini edinen Danla Bilic, biniciliğe başlayıp gününün büyük bir çoğunluğunu tesiste geçirmeye başlayınca işler değişti.

Geçtiğimiz haftalarda Danla Bilic'in beyaz atlı prensini hakikaten de atın üstünde bulduğu, jokey Berk Çetin'le aşk yaşamaya başladığını öğrenmiştik.

Geçtiğimiz haftalarda Danla Bilic'in beyaz atlı prensini hakikaten de atın üstünde bulduğu, jokey Berk Çetin'le aşk yaşamaya başladığını öğrenmiştik.

Bu sefer iddiayla da kalmamıştı üstelik, çift fotoğrafları gelmişti, hepimiz de şahitlik etmiştik bunun gerçekten yaşanan bir ilişki olduğuna... Birkaç gün önce herkesi şoke eden bir gelişme de bu aşkla ilgili yaşanmıştı. Başta bu hareketi yapan kişinin Çakal olduğu sanılmıştı falat Yağmur Çevik'in iddiasına göre Danla Bilic'in şerefine lokma döktüren isim Berk Çetin'di!

Kaçıranlar için o tarihe geçen anlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Danla işiyle gündeme geliyor, aşkı bir kenara bıraktı sanılıyordu ve her şey de sütlimandı. Ta ki geçtiğimiz gün bir başka aşk iddiası patlayıp, çok peş peşe oldu diye herhalde, cümle aleme yayılana dek!

Danla işiyle gündeme geliyor, aşkı bir kenara bıraktı sanılıyordu ve her şey de sütlimandı. Ta ki geçtiğimiz gün bir başka aşk iddiası patlayıp, çok peş peşe oldu diye herhalde, cümle aleme yayılana dek!

Gel Konuşalım programına konuk olan gazeteci Mehmet Üstündağ, Danla Bilic'in bu sefer de Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla aşk yaşadığını canlı yayında iddia etmişti. Kimilerine tuhaf gelen iddia hızla yayıldı. Bir de üstüne havaalanında çekilmiş Danla ve Emirhan Topçu fotoğrafları eklenince iddialar iyice kuvvetlenmişti.

Kaçıranlar için o görüntülerden de bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Bitmek bilmeyen, konuşuldukça konuşulan ikinci "futbolcu aşkı" dedikodularından ilallah eden Danla Bilic, birkaç saat önce sessizliğini bozdu.

Bitmek bilmeyen, konuşuldukça konuşulan ikinci "futbolcu aşkı" dedikodularından ilallah eden Danla Bilic, birkaç saat önce sessizliğini bozdu.

X hesabından isyan eden Bilic, 'Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk meşk yok şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşça TT'den düşürelim baydı dünden beri' çıkışında bulundu.

Altına da "Silerim birazdan, okuyacak olan okusun uykumdan uyandım" notunu düştü.

Altına da "Silerim birazdan, okuyacak olan okusun uykumdan uyandım" notunu düştü.

Dediğini de yaptı, kısa bir süre sonra iki tweet'i de sildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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