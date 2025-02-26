İşsizliğin Bu Kadarı: Çakal'ın Kadıköy'de "Danla Bilic'ten Ayrılmanın Şerefine" Lokma Döktürdüğü İddia Edildi!
İşsizliğin Bu Kadarı: Çakal'ın Kadıköy'de "Danla Bilic'ten Ayrılmanın Şerefine" Lokma Döktürdüğü İddia Edildi!
Son zamanlarda YouTube'da yeni başladığı DanlaCast isimli programıyla gündeme oturan Danla Bilic, 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir şey yaşadı!
Geçtiğimiz saatlerde Kadıköy'de kimliği bilinmeyen birinin 'Danla Bilic'ten ayrılmanın şerefine' lokma döktürdüğü ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının olay yerinden paylaştığı videolar hızla yayılınca, ortaya da peş peşe iddialar atıldı tabii.
Gerçek mi troll mü bilemiyoruz, fakat iddialar arasında bu işin arkasında eski aşkı Çakal'ın olduğu var... Hadi gelin, detaylara beraber bakalım!
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Sosyal medya fenomeni konseptinin öncüsü Danla Bilic, yıllar önce çektiği makyaj videoları ve samimiyetiyle hemen dikkatimizi çekmeyi başarmıştı.
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Kariyerinin basamaklarını hızla çıkarken uzunca bir süre yalnızca iş birlikleriyle devam etmeye, YouTube'a da ara vermeye karar vermişti.
Henüz Farah Zeynep Abdullah'lı bölüm yayınlanmadı ama...
İş hayatının yanında çalkantılı özel hayatıyla da dikkat çeken Danla Bilic, en son aşkı düzenli olarak gittiği binicilik kulübünde bulmuştu hatırlarsanız.
Geçtiğimiz saatlerde ise 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir şey yaşandı... Kadıköy'de "Danla Bilic'ten ayrılmanın şerefine" lokma döktürüldü.
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Yaşanan hadise baya olay oldu. Sosyal medyada hızla yayılan videoların ardından bir de iddia ortaya atıldı.
Buyurun, önce o lokma dağıtılan ve sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan anları beraber izleyelim.
Sonra da kimler ne demiş, nasıl teoriler üretmiş onu görelim! 👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Lokmayı döktüren kişi gerçekten de Danla'nın ex'iyse kim bu ex? Değilse de bu nasıl troll? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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