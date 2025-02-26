onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İşsizliğin Bu Kadarı: Çakal'ın Kadıköy'de "Danla Bilic'ten Ayrılmanın Şerefine" Lokma Döktürdüğü İddia Edildi!

İşsizliğin Bu Kadarı: Çakal'ın Kadıköy'de "Danla Bilic'ten Ayrılmanın Şerefine" Lokma Döktürdüğü İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.02.2025 - 19:49

Son zamanlarda YouTube'da yeni başladığı DanlaCast isimli programıyla gündeme oturan Danla Bilic, 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir şey yaşadı!

Geçtiğimiz saatlerde Kadıköy'de kimliği bilinmeyen birinin 'Danla Bilic'ten ayrılmanın şerefine' lokma döktürdüğü ortaya çıktı. Sosyal medya kullanıcılarının olay yerinden paylaştığı videolar hızla yayılınca, ortaya da peş peşe iddialar atıldı tabii. 

Gerçek mi troll mü bilemiyoruz, fakat iddialar arasında bu işin arkasında eski aşkı Çakal'ın olduğu var... Hadi gelin, detaylara beraber bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya fenomeni konseptinin öncüsü Danla Bilic, yıllar önce çektiği makyaj videoları ve samimiyetiyle hemen dikkatimizi çekmeyi başarmıştı.

Sosyal medya fenomeni konseptinin öncüsü Danla Bilic, yıllar önce çektiği makyaj videoları ve samimiyetiyle hemen dikkatimizi çekmeyi başarmıştı.

Zaman içerisindeki değişimi, güzelliği ve dobra karakteriyle iyice hayatımızın bir parçası olan Danla, hiç boş durmadı! Her projesini de mutlaka hepimize izlettirmeyi başardı.

Kariyerinin basamaklarını hızla çıkarken uzunca bir süre yalnızca iş birlikleriyle devam etmeye, YouTube'a da ara vermeye karar vermişti.

Kariyerinin basamaklarını hızla çıkarken uzunca bir süre yalnızca iş birlikleriyle devam etmeye, YouTube'a da ara vermeye karar vermişti.

Geçtiğimiz haftalarda ise YouTube'a geri döndü kendisi. Hem de ne dönmek! Podcast konseptli bir sohbet programı hazırlayan Danla her zamanki gibi kozlarını çok iyi oynadı!

Henüz Farah Zeynep Abdullah'lı bölüm yayınlanmadı ama...

Henüz Farah Zeynep Abdullah'lı bölüm yayınlanmadı ama...

Blok3, Adil Yıldırım ve Ebo'yla keyifli aynı zamanda da sansürsüz sohbetinden epey malzeme çıktı! Yani yine ve yeniden Danla'nın yayınlayacağı bölümleri beklediğimiz o döngüye geri döndük anlayacağınız.

İş hayatının yanında çalkantılı özel hayatıyla da dikkat çeken Danla Bilic, en son aşkı düzenli olarak gittiği binicilik kulübünde bulmuştu hatırlarsanız.

İş hayatının yanında çalkantılı özel hayatıyla da dikkat çeken Danla Bilic, en son aşkı düzenli olarak gittiği binicilik kulübünde bulmuştu hatırlarsanız.

Jokey Berk Çetin'e gönlünü kaptıran Danla, insan bulunduğu ortamdan etkilenip de sevgili buluyor tezini aynen kanıtlamıştı. Son zamanlarda seçtiği sevgilileriyle arasındaki yaş farkı da epey gündem olmuştu. Jokey bey de yine Danla Bilic'ten yaşça küçüktü. Fakat şimdiye dek, nazar değmesin göz önünde olmasalar da mutlu olduklarının sinyalini fazlasıyla aldık!

Geçtiğimiz saatlerde ise 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir şey yaşandı... Kadıköy'de "Danla Bilic'ten ayrılmanın şerefine" lokma döktürüldü.

Geçtiğimiz saatlerde ise 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir şey yaşandı... Kadıköy'de "Danla Bilic'ten ayrılmanın şerefine" lokma döktürüldü.

Evet yanlış duymadınız. Bu gözler ne yazık ki bunu da gördü... Komik geliyor ama kendinizi bir Danla'nın yerine koysanıza. Hayatınız şahane gidiyor, her şey tıkırında ve bir anda Kadıköy'ün ortasında ayrılmanın şerefine birinin sizin adınıza lokma döktürdüğünü öğreniyorsunuz...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaşanan hadise baya olay oldu. Sosyal medyada hızla yayılan videoların ardından bir de iddia ortaya atıldı.

Yaşanan hadise baya olay oldu. Sosyal medyada hızla yayılan videoların ardından bir de iddia ortaya atıldı.

Lokmanın Danla Bilic'in arasının gayet de iyi olduğuna inandığımız rapçi Emirhan Çakal tarafından döktürüldüğü dedikoduları dolaşmaya başladı. Şöyle bir düşününce Emirhan'ın komik olsun diye yapabileceği bir şey evet ama Danla'yı böyle bir hamleyle zorda bırakır mı orasından emin değiliz!

Buyurun, önce o lokma dağıtılan ve sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan anları beraber izleyelim.

Sonra da kimler ne demiş, nasıl teoriler üretmiş onu görelim! 👇

Sonra da kimler ne demiş, nasıl teoriler üretmiş onu görelim! 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz? Lokmayı döktüren kişi gerçekten de Danla'nın ex'iyse kim bu ex? Değilse de bu nasıl troll? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Lokmayı döktüren kişi gerçekten de Danla'nın ex'iyse kim bu ex? Değilse de bu nasıl troll? Hadi yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın