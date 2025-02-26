Masalların Altındaki Gizli Mesaj! Prensin Kurtardığı Uyuyan Güzel'in Yüz Yıllık Uykusu Bir Lanet mi Kaçış mı?
Uzun yıllardır Disney prenseslerinin her birinin aslında bir psikolojik rahatsızlığı temsil ettiği düşünülüyor. Konu yalnızca Disney prensesleriyle de sınırlı değil hatta, senelerdir nesilden nesile aktarılan her masal ve hikaye için geçerli.
Tuhaf da değil özüne bakıldığında yalnızca şaşırtıcı. Bir zamanlar rengarenk dünyalarına dalarak izlediğimiz veya dinlediğimiz o hikayelerin altında derin psikolojik karakter analizleri yatıyor çünkü...
Bugün başrolümüzde Uyuyan Güzel var! Hazırsanız gelin, '100 yıllık derin bir uykuyla lanetlenen ve sadece prensin öpücüğüyle ayağa kalkabilen Uyuyan Güzel'inki bir lanet miydi kaçış mı?', 'Hangi muhtemel psikolojik rahatsızlıkları yansıtıyordu?' sorularına beraber cevap bulalım!
Seriye Pamuk Prenses'le başlamıştık, belki denk gelen olmuştur!
Sistem yeni yeni değişiyor, yeni prenseslerin istekleri ve kendilerini "kurtarma" operasyonu çok şükür ki daha ayakları yere basan vaziyette artık.
Şimdi sıra hayata oldukça trajik başlayan Uyuyan Güzel (Aurora)'da!
En özet haliyle; doğumunda kötü kalpli Malefiz tarafından lanetlenen Aurora, 16 yaşına kadar ormanda üç peri annesiyle büyütülüyor.
Bu kurgu karakterlerde psikolojik anlamlar aramak ilk bakışta tuhaf gelebilir fakat;
Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) – "Kaderinle Yaşamak mı, Ondan Kaçmak mı?"
Kleine-Levin Sendromu - "Nam-ı diğer Uyuyan Güzel Sendromu"
Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu – "Ben Kimim? Ben Hangisiyim?"
Stockholm Sendromu – "Prense Olan Bağlılık Gönüllü mü Mecburi mi?"
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