Masalların Altındaki Gizli Mesaj! Sonsuza Dek Mutlu Yaşayan Pamuk Prenses'in Psikolojik Rahatsızlığı Neydi?
Masalların Altındaki Gizli Mesaj! Sonsuza Dek Mutlu Yaşayan Pamuk Prenses'in Psikolojik Rahatsızlığı Neydi?
Uzun yıllardır Disney prenseslerinin her birinin aslında bir psikolojik rahatsızlığı temsil ettiği düşünülüyor. Konu yalnızca Disney prensesleriyle de sınırlı değil hatta, senelerdir nesilden nesile aktarılan her masal ve hikaye için geçerli.
Tuhaf da değil özüne bakıldığında yalnızca şaşırtıcı. Bir zamanlar rengarenk dünyalarına dalarak izlediğimiz veya dinlediğimiz o hikayelerin altında derin psikolojik karakter analizleri yatıyor çünkü...
Bugün başrolümüzde Disney'in ilk göz ağrısı Pamuk Prenses var. Hazırsanız gelin, masum ve saf görünümünün altında esasen hangi psikolojik rahatsızlıkların belirtilerini yansıtıyor, beraber inceleyelim!
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Disney Prensesleri'nin kökeni çok eskiye dayanıyor. Prensine kavuştuktan sonra "sonsuza dek mutlu" yaşayan prenseslerin başrolünde olduğu masallar, henüz küçücükken kafamızda bir model oturtmamıza sebep oluyor.
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Bu tartışma bir yana her birinin hikayesini dinlerken de rengarenk dünyalarının içinde kayboluyoruz tabii ki. Küçükken o detaylar daha ilgi çekici oluyor. E haliyle, yaşadıkları karmaşıklıklara, olaylara verdikleri tepkilere çok takılmıyoruz.
Prensesleri tek tek inceleyeceğiz ama serinin ilk karakteri elbette Pamuk Prenses. Hazırsanız, kendisinin masum ve iyimser görünümünün ötesinde hangi psikolojik rahatsızlıklar yatıyor, Pamuk Prenses hangi psikolojik sorunları taşıyor beraber inceleyelim.
Konuya dair birçok araştırma yapılmış, psikolojik tez yazılmış ve analiz yapılmış durumda.
İlki: Bağımlı Kişilik Bozukluğu (DPD)
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İkincisi: Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve aslında PTSD, Bağımlı Kişilik Bozukluğu özellikleri göstermesinin ana sebebi.
Son olarak prensesimizde, tahmin etmek çok zor olmasa gerek; Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OCB) var.
"Disney Characters That Suffer From Mental Disorders" isimli makalesinde Pamuk Prenses'i de inceleyen Dr. Joshua Jager'in konu hakkında yazdığı analizi ise şöyle;
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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