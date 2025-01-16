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Masalların Altındaki Gizli Mesaj! Sonsuza Dek Mutlu Yaşayan Pamuk Prenses'in Psikolojik Rahatsızlığı Neydi?

Masalların Altındaki Gizli Mesaj! Sonsuza Dek Mutlu Yaşayan Pamuk Prenses'in Psikolojik Rahatsızlığı Neydi?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.01.2025 - 20:19

Uzun yıllardır Disney prenseslerinin her birinin aslında bir psikolojik rahatsızlığı temsil ettiği düşünülüyor. Konu yalnızca Disney prensesleriyle de sınırlı değil hatta, senelerdir nesilden nesile aktarılan her masal ve hikaye için geçerli. 

Tuhaf da değil özüne bakıldığında yalnızca şaşırtıcı. Bir zamanlar rengarenk dünyalarına dalarak izlediğimiz veya dinlediğimiz o hikayelerin altında derin psikolojik karakter analizleri yatıyor çünkü...

Bugün başrolümüzde Disney'in ilk göz ağrısı Pamuk Prenses var. Hazırsanız gelin, masum ve saf görünümünün altında esasen hangi psikolojik rahatsızlıkların belirtilerini yansıtıyor, beraber inceleyelim!

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Disney Prensesleri'nin kökeni çok eskiye dayanıyor. Prensine kavuştuktan sonra "sonsuza dek mutlu" yaşayan prenseslerin başrolünde olduğu masallar, henüz küçücükken kafamızda bir model oturtmamıza sebep oluyor.

Disney Prensesleri'nin kökeni çok eskiye dayanıyor. Prensine kavuştuktan sonra "sonsuza dek mutlu" yaşayan prenseslerin başrolünde olduğu masallar, henüz küçücükken kafamızda bir model oturtmamıza sebep oluyor.

Elbette bu 'modelin' güzel yanları da var yok değil fakat prenseslerin prenslerine daimi bir muhtaçlığı var.

Farkında olsak da olmasak da, en bilinen masallar ve hatta filmler olduklarından dolayı ister istemez bazen dış görünüşü bazen de karakteristik özellikleri sebebiyle kendimize yakın bulduğumuz prensesi idol alıyoruz. 

Masal hep bildiğiniz gibi, korkunç zorlukların içinden bir prens figürüyle kurtarılan prensesler, hakiki mutluluğa ancak o prens onları o kaostan çekip aldığında kavuşabiliyor...

Yıllar içerisinde daha özgür, prense bağlı bir mutluluğa muhtaç olmayan prensesler aramıza katılıyor çok şükür! Şu hale gelinmesi için aradan seneler geçse de ana odağında prensi tarafından kurtarılmak olmayan, kendi ayaklarının üzerinde duran prensesler görüyoruz.

Bu tartışma bir yana her birinin hikayesini dinlerken de rengarenk dünyalarının içinde kayboluyoruz tabii ki. Küçükken o detaylar daha ilgi çekici oluyor. E haliyle, yaşadıkları karmaşıklıklara, olaylara verdikleri tepkilere çok takılmıyoruz.

Bu tartışma bir yana her birinin hikayesini dinlerken de rengarenk dünyalarının içinde kayboluyoruz tabii ki. Küçükken o detaylar daha ilgi çekici oluyor. E haliyle, yaşadıkları karmaşıklıklara, olaylara verdikleri tepkilere çok takılmıyoruz.

Fakat aslında, bu masalların ve hatta özelinde prenseslerin her biri bir psikolojik rahatsızlığı temsil ediyor. 

Zamanla, derinine dalmayı tercih edenlerin görüp anlayabileceği hikayelerin içine işlenmiş üstü kapalı detaylar bilerek mi eklenmiş, bilinçsizce mi orası muamma. 

Yine de zihinsel sağlık konularının hafif bir dille işlenmesi hem çocuklar hem de yetişkinler için meseleyi daha anlaşılır hale getiriyor. Dolayısıyla izleyiciye empati ve farkındalık kazandırabilecekleri kesin.

Prensesleri tek tek inceleyeceğiz ama serinin ilk karakteri elbette Pamuk Prenses. Hazırsanız, kendisinin masum ve iyimser görünümünün ötesinde hangi psikolojik rahatsızlıklar yatıyor, Pamuk Prenses hangi psikolojik sorunları taşıyor beraber inceleyelim.

Prensesleri tek tek inceleyeceğiz ama serinin ilk karakteri elbette Pamuk Prenses. Hazırsanız, kendisinin masum ve iyimser görünümünün ötesinde hangi psikolojik rahatsızlıklar yatıyor, Pamuk Prenses hangi psikolojik sorunları taşıyor beraber inceleyelim.

Pamuk Prenses, Disney'in ilk göz ağrısı. Tarihin ilk 'Disney Prensesi' kendisi. Hikayeyi anlatmaya gerek var mı bilmiyoruz ama yine de kabataslak üstünden geçelim... 

En özet haliyle; Kötü kalpli üvey annesi tarafından ormana atılan Pamuk Prenses, yedi cüceler ile yaşamaya başlar. Gerçekte cadı olan üvey annesinin verdiği zehirli elmadan ısıran Pamuk Prenses ölür. Ardından bir prens gelir, Pamuk Prenses’i öper ve evlenip mutlu yaşarlar.

Masal boyunca masumiyeti, cadıdan aldığı elmayı hiç düşünmeden yiyecek kadar saf ve iyi niyetli kalbiyle öne çıkan Pamuk Prenses'i yalnızca bu karakteristik özellikleriyle değerlendirmek doğru değil. Çünkü hikayesi, birazcık daha yakından bakıldığında bir dizi psikolojik durum ve karakter özelliğini gözler önüne seriyor.

Konuya dair birçok araştırma yapılmış, psikolojik tez yazılmış ve analiz yapılmış durumda.

Genele bakıldığında ise Pamuk Prenses'le ilgili öne çıkan üç psikolojik rahatsızlık var. Semptomlarını ve çıkış noktasını bildiğiniz zaman çok da tuhaf gelmeyecek rahatsızlıklar bunlar.

İlki: Bağımlı Kişilik Bozukluğu (DPD)

www.healthline.com

Bağımlı Kişilik Bozukluğunun karakteristik özellikleri arasında sürekli biri veya birilerine bağımlı olma hali, onay arayışı, pasiflik ve yalnız kalma korkusu var. Pamuk Prenses'te de tüm bu duygu ve davranışların ekstra boyutları ve tekrarlılığı mevcut.  

Hikayenin en başından sonuna sürekli başkalarına bağımlı olarak yaşayan Pamuk Prenses, vereceği her kararda yanındaki hayvan arkadaşları ordusunun onayını bekliyor. Cüceler olmadığında, yalnız kaldığında ise büyük bir korku içine hapsoluyor. 

Eğer kimse ona ilgi göstermezse, dünya onun için bir anlam ifade etmeyecekmiş gibi davranan Pamuk Prenses, aynı zamanda hikaye örgüsündeki her olayda bir adım geride durmasıyla da dikkat çekiyor. Kendini savunma ya da bir şeyleri çözme konusunda oldukça pasif davranan prenses, kötü kraliçenin elinden kaçmak yerine, sürekli olarak başka birinin onu kurtarmasını bekliyor.

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İkincisi: Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve aslında PTSD, Bağımlı Kişilik Bozukluğu özellikleri göstermesinin ana sebebi.

İkincisi: Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve aslında PTSD, Bağımlı Kişilik Bozukluğu özellikleri göstermesinin ana sebebi.
www.nhs.uk

Diğer prensesler gibi Pamuk Prenses'in hikayesinin başlangıcı da bir travmadan geçiyor aslında. Hatta bir değil, zincirleme olarak devam eden travmalardan oluşuyor hikayesi. Üvey anneyle kaldığı süre boyunca gördüğü zorbalık, kendi annesinin yanında olamayışının verdiği yoksunluk hissi, babasının ölümü, arından üvey annenin canına kast edişi... Bir prensesken kendisini aniden ormanın içinde yedi cüce ve yüzlerce hayvanla buluşu, cadının tuzağı, zehirli elma ve ölüm uykusu! 

Şimdi böyle bakıldığında hiç de küçük çocuk masalı gibi durmuyor değil mi? Travma Sonrası Stres Bozukluğunun davranış belirtileri arasında aşırı duyarlılık ve kaygı, zihinsel uzaklaşma ve duygusal yalıtılma gibi özellikler buluyor. 

Her şey güllük gülistanlık gitse de sürekli kendisini tehlike içinde hisseden Pamuk Prenses'in 'masumiyeti' biraz da korkusundan geliyor aslında. Sürekli olarak yaşadıklarını kafasında yeniden canlandıran ve her şeyin bir anda kötü gidebileceği korkusuna kapılan prensesin ormanda tek başına kalması da tesadüfe yorulmamaması gereken bir detay. 

Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşayan kişilerin en belirgin özelliklerinden biri hayatın akışından kendisini koparması. Pamuk Prenses'in uyuduğu 'derin' uyku da, prens gelene kadar 'donan' duygusallığı da buna işaret.

Son olarak prensesimizde, tahmin etmek çok zor olmasa gerek; Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OCB) var.

www.nhs.uk

Obsesif Kompulsif Bozukluk aslında takıntılı düşünceler ve bunları durdurmaya çalışırken yapılan tekrarlayan davranışlar ile kendini gösteriyor. Örneğin birinin sürekli olarak 'acaba kapıyı kapattım mı?' diye düşünüp kendini sorgulaması, bunun için geriye dönüp kontrol etme ihtiyacı hissetmesi, her şeyin belli bir rutin ve düzende eksiksiz ilerlemesine duyduğu derin ihtiyaç OKB'nin en belirgin özellikleri arasında yer alıyor. 

Ormanda yalnız kaldığında cücelerin evine yerleşen ve daimi olarak temizlik yapmaya başlayan Pamuk Prenses, daha ilk anda evin her köşesini tertemiz yapma takıntısı ve her şeyin düzenli olması gerektiğini sürekli vurgulamasıyla öne çıkıyor. 

Pamuk Prenses’in sabahları hayvanlarla birlikte şarkılar söylemesi, cücelerle yemek yaparken belirli bir düzene uyması, hatta onları işe göndermeden önce her birine bir 'talimat listesi' vermesi, rutinlerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösteriyor.

"Disney Characters That Suffer From Mental Disorders" isimli makalesinde Pamuk Prenses'i de inceleyen Dr. Joshua Jager'in konu hakkında yazdığı analizi ise şöyle;

westgawellnesscenter.com

Yager, Pamuk Prenses'in OKB sahibi olma ihtimaliyle ilgili yazdığı analiz şu şekilde; 'Cücelerin kulübesini dağınık halde bulduğunda hemen temizleme isteği, OCB'si olan bireylerin sıklıkla deneyimlediği zorluklarla paralellik gösteriyor; kaygıyı hafifletmek için belirli rutinleri veya ritüelleri gerçekleştirme ihtiyacı hissediyor. Eylemleri eğlenceli bir şekilde tasvir edilse de, genellikle istenmeyen düşünce veya duyguları bastırmak için aynı görevleri tekrar tekrar yapan OCB'li kişilerin mücadelelerini incelikle yansıtıyor. Pamuk Prenses'in canlandırdığı karakter, zorlayıcı davranış kavramına nazik bir giriş yaparak, izleyicilere OCB ile yaşamanın gerçekleri hakkında fikir edinme fırsatı sunuyor ve ruh sağlığı sorunlarının ele alınmasında anlayış ve şefkatin önemini vurguluyor'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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