Masalların Altındaki Gizli Mesaj! Sonsuza Dek Mutlu Yaşayan Pamuk Prenses'in Psikolojik Rahatsızlığı Neydi?

Uzun yıllardır Disney prenseslerinin her birinin aslında bir psikolojik rahatsızlığı temsil ettiği düşünülüyor. Konu yalnızca Disney prensesleriyle de sınırlı değil hatta, senelerdir nesilden nesile aktarılan her masal ve hikaye için geçerli.

Tuhaf da değil özüne bakıldığında yalnızca şaşırtıcı. Bir zamanlar rengarenk dünyalarına dalarak izlediğimiz veya dinlediğimiz o hikayelerin altında derin psikolojik karakter analizleri yatıyor çünkü...

Bugün başrolümüzde Disney'in ilk göz ağrısı Pamuk Prenses var. Hazırsanız gelin, masum ve saf görünümünün altında esasen hangi psikolojik rahatsızlıkların belirtilerini yansıtıyor, beraber inceleyelim!