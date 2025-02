Bu Kez Masayı Biz Kurduk: Hayali Magazin Programında Bugün Seren Serengil ve Gülben Ergen'i Konuşuyoruz!

O kadar ki Seren Serengil'in köpeği 'Gülben' adını duyunca havlıyor! 90'lı yılların başında her ikisi de henüz kariyerlerinin çok başındayken aralarından su sızmayan arkadaşlar olan ikili, bir aşk hikayesi sebebiyle birbirinin en büyük düşmanı haline gelmişti. Olayların ana sebebinin de senelerdir bir erkek uğruna atılan dost kazığı olduğu iddia ediliyor. Fakat yıllardır bu koca kine sebep olan bu kadar büyük konu nedir bilemiyoruz. Elimizde yukarıda gördüğünüz tarihe kazınan fotoğraf var bir, anlatmaya çok gerek yok o bakışlar her şeyi açıklıyor, görüyorsunuz! 🙈