Bu Kez Masayı Biz Kurduk: Hayali Magazin Programında Bugün Seren Serengil ve Gülben Ergen'i Konuşuyoruz!
Magazinin hası ülkemizde dönüyor biliyorsunuz. Hollywood magazininden eksiğimiz yok, fazlamız var resmen! Bugüne dek de çok skandal gördük, ağzımızın açık kaldığı, bir türlü anlayamadığımız çok olay oldu tabii ama özüne dönüldüğünde magazinin figürleri milyonları etkileme gücüne sahip insanlar... Haliyle magazinin ortasında bombanın ta kendisi dönse de içlerinden geçeni içlerinden geldiği gibi söyleyemiyorlar!
Yapay zekanın yardımını alarak başka bir evrende hayali bir magazin programı oluşturalım dedik, adını da 'İçinden Geçeni Söyle' koyduk. İlk konuya da yakışsa yakışsa Gülben Ergen ve Seren Serengil kaosu yakışır diye düşündük. ChatGPT'den 'dost kazığı' mevzusunu birebir yaşamış üç polemikli isime; Demet Akalın, Ebru Gündeş ve Hadise'ye Seren Serengil & Gülben Ergen kaosunu 'içlerinden geldiği gibi' yorumlatmasını ve taraf seçtirmesini istedik!
Gelin, hayali magazin programımızın ilk bölümünde neler yaşanmış beraber görelim... 💥
Magazin skandalı bol bir ülkede yaşıyoruz. Hatta Hollywood magazininden hiçbir farkımız yok, her gün mutlaka ünlülerimizin gündemini yoğun bir şekilde konuşuyoruz. Bazen ortalık durgun oluyor belki ama her seferinde dönüşleri de muhteşem oluyor!
Şöyle bir geriye dönüp bakıldığında birçok meselenin gündeme oturup günlerce konuşulduğunu görüyoruz fakat ünlüler bu bomba dedikodularla ilgili konuşmayı pek tercih etmiyor tabii ki.
Seren Serengil ve Gülben Ergen arasında yıllar öncesine dayanan koca bir nefret var biliyorsunuz...
Benzer bir durum birkaç senedir Ebru Gündeş ve Hadise arasında da yaşanıyor...
Bununla beraber Demet Akalın'ın da seneler önce aynı olayla günlerce hatta aylarca konuşulduğunu biliyoruz.
Hikayeler oldukça benzer yani! Bir de Demet Akalın bu konuda kati bir şekilde Ebru Gündeş'in yanında, her fırsatta dile getiriyor biliyorsunuz...
Demet Akalın
Hadise
Ebru Gündeş
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