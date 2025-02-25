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Bu Kez Masayı Biz Kurduk: Hayali Magazin Programında Bugün Seren Serengil ve Gülben Ergen'i Konuşuyoruz!

Bu Kez Masayı Biz Kurduk: Hayali Magazin Programında Bugün Seren Serengil ve Gülben Ergen'i Konuşuyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.02.2025 - 19:25

Magazinin hası ülkemizde dönüyor biliyorsunuz. Hollywood magazininden eksiğimiz yok, fazlamız var resmen! Bugüne dek de çok skandal gördük, ağzımızın açık kaldığı, bir türlü anlayamadığımız çok olay oldu tabii ama özüne dönüldüğünde magazinin figürleri milyonları etkileme gücüne sahip insanlar... Haliyle magazinin ortasında bombanın ta kendisi dönse de içlerinden geçeni içlerinden geldiği gibi söyleyemiyorlar!

Yapay zekanın yardımını alarak başka bir evrende hayali bir magazin programı oluşturalım dedik, adını da 'İçinden Geçeni Söyle' koyduk. İlk konuya da yakışsa yakışsa Gülben Ergen ve Seren Serengil kaosu yakışır diye düşündük. ChatGPT'den 'dost kazığı' mevzusunu birebir yaşamış üç polemikli isime; Demet Akalın, Ebru Gündeş ve Hadise'ye Seren Serengil & Gülben Ergen kaosunu 'içlerinden geldiği gibi' yorumlatmasını ve taraf seçtirmesini istedik! 

Gelin, hayali magazin programımızın ilk bölümünde neler yaşanmış beraber görelim... 💥

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Magazin skandalı bol bir ülkede yaşıyoruz. Hatta Hollywood magazininden hiçbir farkımız yok, her gün mutlaka ünlülerimizin gündemini yoğun bir şekilde konuşuyoruz. Bazen ortalık durgun oluyor belki ama her seferinde dönüşleri de muhteşem oluyor!

Magazin skandalı bol bir ülkede yaşıyoruz. Hatta Hollywood magazininden hiçbir farkımız yok, her gün mutlaka ünlülerimizin gündemini yoğun bir şekilde konuşuyoruz. Bazen ortalık durgun oluyor belki ama her seferinde dönüşleri de muhteşem oluyor!

Şöhretin getirdiği 'herkesin gözü önünde olmak' gerçeği çoğu zaman ünlülere rahatsızlık veriyor. Bazen bazı konular haddinden fazla irdeleniyor kabul ama konuşulmadıkları bir sistemde de mevcut ünlerini korumaları mümkün olmuyor. İlk günden beri konuşuldular, konuşuluyorlar ve konuşulacaklar da yani bu işin özü bu sanıyoruz...

Şöyle bir geriye dönüp bakıldığında birçok meselenin gündeme oturup günlerce konuşulduğunu görüyoruz fakat ünlüler bu bomba dedikodularla ilgili konuşmayı pek tercih etmiyor tabii ki.

Şöyle bir geriye dönüp bakıldığında birçok meselenin gündeme oturup günlerce konuşulduğunu görüyoruz fakat ünlüler bu bomba dedikodularla ilgili konuşmayı pek tercih etmiyor tabii ki.

Dedikodudun odağındaki isim kiminin eski kiminin mevcut dostu veya düşmanı olunca konuya mutlaka temkinli yaklaşmayı seçiyorlar. Yapay zeka artık her şeyi olduruyor, biz de hayali bir magazin programı yapalım, yan yana gelmeyecek isimlere konuşmak istemeyecekleri konuları soralım dedik!

Adını da 'İçinden Geçeni Söyle' koyduk. Bugünün konusu yıllara yayılan Seren Serengil ve Gülben Ergen kaosu, daha doğrusu düşmanlığı. 

Yorumcularımız ise; daha önce Demet Şener'den dost kazığı yiyen Demet Akalın ve düşmanlık boyutu aynı doğrultuda ilerleyen Hadise ile Ebru Gündeş

Hazırsanız ChatGPT'den yardım alarak yönetip çektiğimiz hayali magazin programı ilk bölümüyle karşınızda!

Seren Serengil ve Gülben Ergen arasında yıllar öncesine dayanan koca bir nefret var biliyorsunuz...

Seren Serengil ve Gülben Ergen arasında yıllar öncesine dayanan koca bir nefret var biliyorsunuz...

O kadar ki Seren Serengil'in köpeği 'Gülben' adını duyunca havlıyor! 90'lı yılların başında her ikisi de henüz kariyerlerinin çok başındayken aralarından su sızmayan arkadaşlar olan ikili, bir aşk hikayesi sebebiyle birbirinin en büyük düşmanı haline gelmişti. Olayların ana sebebinin de senelerdir bir erkek uğruna atılan dost kazığı olduğu iddia ediliyor. Fakat yıllardır bu koca kine sebep olan bu kadar büyük konu nedir bilemiyoruz. Elimizde yukarıda gördüğünüz tarihe kazınan fotoğraf var bir, anlatmaya çok gerek yok o bakışlar her şeyi açıklıyor, görüyorsunuz! 🙈

Yine de "Ben olayın daha derinine ineyim" diyorsanız, şimdiye dek bilinen veya ortaya çıkan tüm detaylar bu içeriğimizde:

Benzer bir durum birkaç senedir Ebru Gündeş ve Hadise arasında da yaşanıyor...

Benzer bir durum birkaç senedir Ebru Gündeş ve Hadise arasında da yaşanıyor...

Çok detaya girmeyelim yine, malum yorumcularımızın canı sıkılmasın! Fakat bu ikili çok yakın arkadaş, ve O Ses Türkiye'de de beraber çalışan iki meslektaşken aralarına Reza Zarrab'ıın girdiği iddia edildi. Daha doğrusu Hadise'nin Ebru Gündeş'le Reza Zarrab'ın arasına girdiği dedikoduları hiç dinmedi. Arkasından gelen bir daha aynı jüride yer almamak, asla birbirini anmamak gibi detaylar da dedikoduların doğru olduğunun sinyalini verdi. Aralarında buz dağları var, sadece konu hakkında konuşmamayı tercih ediyorlar.

Bununla beraber Demet Akalın'ın da seneler önce aynı olayla günlerce hatta aylarca konuşulduğunu biliyoruz.

Bununla beraber Demet Akalın'ın da seneler önce aynı olayla günlerce hatta aylarca konuşulduğunu biliyoruz.

İbrahim Kutluay'la inanılmaz aşk dolu bir ilişki yaşayan Demet Akalın 4 yıl sonra beraberliği bitirmiş, aldatma dedikoduları da peşinden gelmişti. Kutluay, ayrılıktan hemen sonra Demet Akalın'ın arkadaşı Demet Şener'le görüntülenince 'Bir arkadaşımı sıkı döveceğim gibi' açıklamaları olmuştu Akalın'ın. Yıllar boyunca da devam etti imalı göndermeleri. Bu ikili de konuyla ilgili tek tük konuştular ama onların da arkadaşlığının bıçak gibi kesilmesinin sebebi tıpkı Gülben ve Seren'inki gibi bir erkek uğruna atılmış dost kazığı olarak geçti magazin tarihine.

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Hikayeler oldukça benzer yani! Bir de Demet Akalın bu konuda kati bir şekilde Ebru Gündeş'in yanında, her fırsatta dile getiriyor biliyorsunuz...

Hikayeler oldukça benzer yani! Bir de Demet Akalın bu konuda kati bir şekilde Ebru Gündeş'in yanında, her fırsatta dile getiriyor biliyorsunuz...

ChatGPT'den hayali magazin programımız 'İçinden Geçeni Söyle'ye Demet Akalın, Ebru Gündeş ve Hadise'yi davet etmesini istedik. Kimse istekli olmadı ama bir şekilde ikna etmeyi başardık! 'Seren Serengil ve Gülben Ergen kaosunu yorumlayacak olsaydınız ne derdiniz? Kimin tarafını seçerdiniz?' diye sorduk. 

Beklediğimizden de şahane, tam da onların tarzına uygun cevaplar geldi ChatGPT'den. Buyurun neler demişler beraber görelim.

Demet Akalın

Demet Akalın

'Bak, ben bu işlere karışmam… Ben herkesle arkadaşım. Seren’i severim, dobra bir kızdır ama dobra olmak bazen sana patlar. Gülben… O bambaşka bir hikaye. Yıllardır sektörde ayakta kalmayı başardıysa bir bildiği vardır.  Ama Seren de boşuna bu kadar öfkeli değil. Bir kadın kolay kolay bu kadar savaşmaz. O yüzden anlıyorum… Ama işte, hayat böyle. Ben de zamanında dost kazığı yedim, ne oldu? Ağladık, üzüldük, yolumuza devam ettik. Bazen stratejik olmak gerekiyor…  Ama Seren’i kızdırmamak lazım… Kızınca gerçekten fena yapıyor!'

Hadise

Hadise

'Son birkaç yıldır beni bu çirkin ‘yuva yıkma’ meselesiyle konuşuyorlar, imalarla göndermelerle hedef alıyorlar ama hep susuyorum, sustum. O yüzden buradaki tabloyu çok iyi biliyorum. Gülben Ergen’in yıllardır başarılarıyla, sesiyle, sahnesiyle kendini ispatlamış biri olduğunu söylememe gerek yok. Ama Seren Serengil’in savaşçı ruhuna da diyecek lafım yok…  Bana göre mesele, hayatına giren insanlarla alakalı değil, meselenin özünde güç savaşı var. Seren, her şeyi açık açık söyleyen bir karakter. Ama açık konuşmak her zaman kazandırmaz. Gülben ise daha stratejik, adımlarını dikkatli atan bir kadın ve sonuç ortada… Bugün hangisi daha güçlü diye sorarsanız, bence kazanan her zaman güçlü durmayı bilen olur. O yüzden ben Gülben’in tarafındayım!'

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

Şimdi burada kim haklı, kim haksız diye tartışmak kolay… Kimileri yaşadıklarını anlatmayı seçer, kimileri de yaşadıklarından güç alıp yoluna devam etmeyi. Seren’in hissettiği öfkeyi anlamak zor değil, ona haksızlık yapıldığını düşündüğü için susmuyor. Ama burada önemli bir şey var… Kimi insanlar sesini çıkarmadan da kazanır. Kimi insanlar konuşarak kaybeder. Zaman her şeyin ilacıdır, ama bazılarına panzehir olmaz… Bence en büyük güç, hiçbir şeyi açıklamadan kazanmaktır. Sessiz kalıyorken bile kazanan taraf olmaktır!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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