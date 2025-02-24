Herkes Çıplak Sandı: Turne İçin Sydney'e Uçan Billie Eilish Giydiği Kıyafetle Büyük Fake Attı!
Herkes Çıplak Sandı: Turne İçin Sydney'e Uçan Billie Eilish Giydiği Kıyafetle Büyük Fake Attı!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Bad Boy'la hayatımıza hızlı ve sağlam bir giriş yapan dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish kısa süre içinde dünya çapında eşi benzeri olmayan seslerden biri olduğunu kanıtladı.
Attığı her adım olay olan, asiliği ve deli dolu halleriyle tanınan Billie Eilish, geçtiğimiz saatlerde turnesinin ilk ayağı için Sydney'e gitti. Uçaktan inerken çekilen ve hızla yayılan fotoğrafları ise yabancı magazini resmen ayağa kaldırdı!
Herkes Billie'yi çıplak sandı ama kendisinin herkese koca bir fake attığı ortaya çıktı!
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Günümüzün en genç ve gözde şarkıcılarından biri, Amerika'nın asi ve deli kızı Billie Eilish Bad Boy'la hayatımıza girdiğinden beri etkisinden çıkamıyoruz.
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Hem 2022 hem 2024 yılında Oscar'larda "En İyi Orijinal Şarkı" ödülünü eve götürerek kariyerinde peş peşe ilklere imza atmıştı.
En son Coachella'da yaptığı sürprizle konuştuğumuz ünlü şarkıcı yeni şarkısı "Lunch"ın tanıtımıyla büyük ses getirmişti.
Yarın akşam, Avustralya'da Sydney Olympic Park'ta HIT ME HARD AND SOFT turnesinin ilk konserini verecek olan Billie, geçtiğimiz saatlerde ülkeye iniş yaptı.
Pozları hızla yayılan Billie Eilish'in ilk etapta uçaktan üstsüz indiği düşünüldü.
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Fakat kendisi alay etmeyi pek seven bir karakter biliyorsunuz... 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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