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Herkes Çıplak Sandı: Turne İçin Sydney'e Uçan Billie Eilish Giydiği Kıyafetle Büyük Fake Attı!

Herkes Çıplak Sandı: Turne İçin Sydney'e Uçan Billie Eilish Giydiği Kıyafetle Büyük Fake Attı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.02.2025 - 14:58

Bad Boy'la hayatımıza hızlı ve sağlam bir giriş yapan dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish kısa süre içinde dünya çapında eşi benzeri olmayan seslerden biri olduğunu kanıtladı. 

Attığı her adım olay olan, asiliği ve deli dolu halleriyle tanınan Billie Eilish, geçtiğimiz saatlerde turnesinin ilk ayağı için Sydney'e gitti. Uçaktan inerken çekilen ve hızla yayılan fotoğrafları ise yabancı magazini resmen ayağa kaldırdı!

Herkes Billie'yi çıplak sandı ama kendisinin herkese koca bir fake attığı ortaya çıktı!

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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Günümüzün en genç ve gözde şarkıcılarından biri, Amerika'nın asi ve deli kızı Billie Eilish Bad Boy'la hayatımıza girdiğinden beri etkisinden çıkamıyoruz.

Günümüzün en genç ve gözde şarkıcılarından biri, Amerika'nın asi ve deli kızı Billie Eilish Bad Boy'la hayatımıza girdiğinden beri etkisinden çıkamıyoruz.

Kendine has tarzı ve güzelliğiyle tüm gözleri üzerine çeken, sesiyle de başka dünyalara alıp götüren Eilish, uzun yıllar boyunca hiç eskimeyecek, hep de konuşulacak kadın şarkıcılardan biri haline geldi.

Hem 2022 hem 2024 yılında Oscar'larda "En İyi Orijinal Şarkı" ödülünü eve götürerek kariyerinde peş peşe ilklere imza atmıştı.

Hem 2022 hem 2024 yılında Oscar'larda "En İyi Orijinal Şarkı" ödülünü eve götürerek kariyerinde peş peşe ilklere imza atmıştı.

Hatırlamayanlar için Oscar ödüllerinin ilki James Bond filmine yaptığı No Time to Die şarkısıyla, ikincisi de Barbie filmine yaptığı 'What Was I Mad For?' şarkısıyla gelmişti.

En son Coachella'da yaptığı sürprizle konuştuğumuz ünlü şarkıcı yeni şarkısı "Lunch"ın tanıtımıyla büyük ses getirmişti.

En son Coachella'da yaptığı sürprizle konuştuğumuz ünlü şarkıcı yeni şarkısı "Lunch"ın tanıtımıyla büyük ses getirmişti.

HIT ME HARD AND SOFT ismini verdiği yeni albümünü de hemen peşinden duyuran Billie'nin bu sefer hangi şaheserlere imza atacağı bekleniyordu. Bu sefer şarkılarının her biri patlamadı ama 'Birds of a Feather', Wildflower', ve 'Lunch' en sevilenler arasına yerleşti.

Yarın akşam, Avustralya'da Sydney Olympic Park'ta HIT ME HARD AND SOFT turnesinin ilk konserini verecek olan Billie, geçtiğimiz saatlerde ülkeye iniş yaptı.

Yarın akşam, Avustralya'da Sydney Olympic Park'ta HIT ME HARD AND SOFT turnesinin ilk konserini verecek olan Billie, geçtiğimiz saatlerde ülkeye iniş yaptı.

Sosyal medya gündemine oturmasının sebebi ise uçaktan indiği sırada çekilen fotoğrafları oldu!

Pozları hızla yayılan Billie Eilish'in ilk etapta uçaktan üstsüz indiği düşünüldü.

Pozları hızla yayılan Billie Eilish'in ilk etapta uçaktan üstsüz indiği düşünüldü.

Çünkü ilk bakışta sanki göğüslerini direkt ortada bırakan dekolteye sahip bir bluz giydiği düşünüldü!

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Fakat kendisi alay etmeyi pek seven bir karakter biliyorsunuz... 😂

Fakat kendisi alay etmeyi pek seven bir karakter biliyorsunuz... 😂

Fotoğraflara detaylı bakıldığında üstündekinden çıplak vücut baskılı basit bir tişört olduğu anlaşıldı. Herkese koca bir fake attı anlayacağınız ama bu da bir ona yakışırdı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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