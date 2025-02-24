Herkes Çıplak Sandı: Turne İçin Sydney'e Uçan Billie Eilish Giydiği Kıyafetle Büyük Fake Attı!

Bad Boy'la hayatımıza hızlı ve sağlam bir giriş yapan dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish kısa süre içinde dünya çapında eşi benzeri olmayan seslerden biri olduğunu kanıtladı.

Attığı her adım olay olan, asiliği ve deli dolu halleriyle tanınan Billie Eilish, geçtiğimiz saatlerde turnesinin ilk ayağı için Sydney'e gitti. Uçaktan inerken çekilen ve hızla yayılan fotoğrafları ise yabancı magazini resmen ayağa kaldırdı!

Herkes Billie'yi çıplak sandı ama kendisinin herkese koca bir fake attığı ortaya çıktı!