Nispetin de Böylesi: China Suarez'le İstanbul'a Giriş Yapan Icardi'den Wanda Nara'yı Kudurtacak Paylaşım!
Nispetin de Böylesi: China Suarez'le İstanbul'a Giriş Yapan Icardi'den Wanda Nara'yı Kudurtacak Paylaşım!
Geçtiğimiz gün heyecanla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta tribünden izlemek üzere İstanbul'a gelen Mauro Icardi ve China Suarez şehre iner inmez Wanda sürpriziyle karşılaşmıştı.
Wanda Nara ve L-Gante de çitimizle aynı saatlerde İstanbul'a giriş yaptı! Soluğu Dolmabahçe Sarayı'nda alan Icardi'den akşam saatlerinde biricik sevgilisi China'yı paylaştığı, Wanda'yı kudurtacak bir paylaşım geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yle beraber hayatımıza hızlı bir giriş yapan Wanda Nara, magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Her şey burada bitti" diyerek toparlanıp Arjantin'e giden Wanda Nara, L-Gante'yle gününü gün ederken birtakım gel gitler yaşandı tabii.
Süreç boyunca işler gün geçtikçe çirkinleşti, çekişmeli boşanma davalarının her bir detayı "Yeter artık" dedirtti.
Herkes kendi cephesinde düzenli olarak birbirine gönderme yapıp hayatında devam ediyordu ki olay çiftlerimiz dün aynı anda İstanbul'a giriş yaptı.
Icardi ise China Suarez ile beraber büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisini stattan izlemek üzere İstanbul'a iniş yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde ise Icardi'den Wanda'yı resmen kudurtacak bir paylaşım geldi...
Gece yarısı Wanda'ya geldiler herhalde o da hikayesiz bırakmadı sevenlerini.
Ardından güllerle kaplı yatak detayını da ekledi ki mesaj yerine ulaşsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın