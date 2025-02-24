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Nispetin de Böylesi: China Suarez'le İstanbul'a Giriş Yapan Icardi'den Wanda Nara'yı Kudurtacak Paylaşım!

Nispetin de Böylesi: China Suarez'le İstanbul'a Giriş Yapan Icardi'den Wanda Nara'yı Kudurtacak Paylaşım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.02.2025 - 12:44

Geçtiğimiz gün heyecanla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta tribünden izlemek üzere İstanbul'a gelen Mauro Icardi ve China Suarez şehre iner inmez Wanda sürpriziyle karşılaşmıştı. 

Wanda Nara ve L-Gante de çitimizle aynı saatlerde İstanbul'a giriş yaptı! Soluğu Dolmabahçe Sarayı'nda alan Icardi'den akşam saatlerinde biricik sevgilisi China'yı paylaştığı, Wanda'yı kudurtacak bir paylaşım geldi!

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yle beraber hayatımıza hızlı bir giriş yapan Wanda Nara, magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yle beraber hayatımıza hızlı bir giriş yapan Wanda Nara, magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Başta Icardi'ye duyduğu büyük, tutkulu aşkla dikkat çeken Wanda, geçtiğimiz aylarda aniden boşanma kararı aldığını açıkladı. Kısa bir süre sonra da daha önce de yasak aşk yaşadığı L-Gante'yle basıldı.

"Her şey burada bitti" diyerek toparlanıp Arjantin'e giden Wanda Nara, L-Gante'yle gününü gün ederken birtakım gel gitler yaşandı tabii.

"Her şey burada bitti" diyerek toparlanıp Arjantin'e giden Wanda Nara, L-Gante'yle gününü gün ederken birtakım gel gitler yaşandı tabii.

Wanda'nın peşinden Arjantin'e giden Icardi bu aşka son bir şans daha vermek için elinden geleni yaptı, hatta beraber yemeğe çıkıp samimi pozlar verdiklerinde 'Eyvah yine barıştılar' demiştik. Fakat olmadı, Wanda bekar hayatının tadını bir kez alınca bir daha dönmek istemedi sanıyoruz.

Süreç boyunca işler gün geçtikçe çirkinleşti, çekişmeli boşanma davalarının her bir detayı "Yeter artık" dedirtti.

Süreç boyunca işler gün geçtikçe çirkinleşti, çekişmeli boşanma davalarının her bir detayı "Yeter artık" dedirtti.

Tüm bu kaos ve sansasyon dolu olaylara rağmen, Wanda'nın hayatına devam ettiğini gören Icardi de aşka kapısını kapamadı. Hatta ardına kadar açtı. Wanda'nın biraz olsun sevmediği ezeli düşmanı China Suarez'le aşk yaşamaya ve aşkını dağlara taşlara haykırmaya başladı.

Herkes kendi cephesinde düzenli olarak birbirine gönderme yapıp hayatında devam ediyordu ki olay çiftlerimiz dün aynı anda İstanbul'a giriş yaptı.

Herkes kendi cephesinde düzenli olarak birbirine gönderme yapıp hayatında devam ediyordu ki olay çiftlerimiz dün aynı anda İstanbul'a giriş yaptı.

Wanda Nara, L-Gante ile beraber İstanbul turu yapıp, bu akşam derbi sırasında Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek 'Best of Europe Awards'da 'Yılın Kadını' ödülünü almaya geldi.

Icardi ise China Suarez ile beraber büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisini stattan izlemek üzere İstanbul'a iniş yaptı.

Icardi ise China Suarez ile beraber büyük bir heyecanla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray derbisini stattan izlemek üzere İstanbul'a iniş yaptı.

Soluğu da Dolmabahçe Sarayı'nda, tıpkı Wanda ve L-Gante'nin hafta sonu yapacağı gibi bir küçük tarihi İstanbul turunda aldılar.

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Geçtiğimiz saatlerde ise Icardi'den Wanda'yı resmen kudurtacak bir paylaşım geldi...

Geçtiğimiz saatlerde ise Icardi'den Wanda'yı resmen kudurtacak bir paylaşım geldi...

China Suarez'in paylaştığı İstanbul pozlarından birini hikayesinde paylaşan Icardi, fotoğrafa 'Kraliçe evinde' notunu düştü. Daha önce Wanda'yla ne zaman benzer turlardan yapsalar aynı hitabı eski aşkına da yapıyordu kendisi...

Gece yarısı Wanda'ya geldiler herhalde o da hikayesiz bırakmadı sevenlerini.

Gece yarısı Wanda'ya geldiler herhalde o da hikayesiz bırakmadı sevenlerini.

Çırağan Sarayı'ndan selam çakan Wanda Nara, jetlag olduğunu belirtti.

Ardından güllerle kaplı yatak detayını da ekledi ki mesaj yerine ulaşsın!

Ardından güllerle kaplı yatak detayını da ekledi ki mesaj yerine ulaşsın!

UIaştı mı bilmiyoruz fakat bu iki çift İstanbul'da kalmaya devam ettiği sürece çok eğleneceğiz orası kesin!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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