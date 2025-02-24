Quentin Tarantino ve Didem Erol'un Bir Döneme Damga Vurup Alakaya Çay Demleten Aşkının Detaylarını İnceliyoruz
Quentin Tarantino ve Didem Erol'un Bir Döneme Damga Vurup Alakaya Çay Demleten Aşkının Detaylarını İnceliyoruz
Takvim 2007 yılını gösterdiğinde ülke inanılmaz bir aşk dedikodusuyla çalkalanmaya başlamış, Avrupa Yakası'nın Victoria'sı Didem Erol, başta inanmakta güçlük çeklilen bir bomba patlatmıştı!
Magazin efsanelerine hakim olanlar bilir, dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino'yla yaşadığı aşktan bahsediyoruz elbette!
Buyurun, hazırsanız yüzyılın en alakasız çiftlerinden biri olan Didem Erol ve Tarantino'nun tuhaf detaylar ve koca bir ayak sevdasıyla çevrili aşkının detaylarını beraber inceleyelim!
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Avustralya doğumlu Türk oyuncu, model ve sunucu Didem Erol'u mutlaka hatırlarsınız!
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Gayet de başarılıydı üstelik! Yalnızca güzelliğiyle değil yer aldığı projelerle de adından söz ettirmiş, tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı.
Uzun bir süre önce Türkiye'den ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Didem Erol, yalnızca hayatını değil adını da değiştirmişti.
2020 yılında müzik prodüktörü ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Nathan Cowles ile evlendi.
Biraz geç oldu ama güç olmadı... 47 yaşına girdiği 2023 yılında bir de kız çocuğu dünyaya getirdi!
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Fakat tüm bunların yanında Didem Erol'un ülkemizde gündem olmasının, senelerce konuşulmasının sebebi bambaşkaydı!
Amerika'ya taşındıktan bir süre sonra İstanbul'a gelen Didem Erol, Tarantino'yla aşk yaşadığını söylediğinde başta kimsecikler inanmamıştı.
Bu aşka dair elimizde az fakat oldukça sağlam, tuhaf detaylar var! Çiftimiz, Fransa'da Cannes Film Festivali'nde tesadüfen tanışmış ve ilk görüşte de birbirine vurulmuş.
Verdiği bir röportajda yaşadıkları aşkın detaylarını anlatan Didem Erol, Tarantino'nun ayak fetişini şu sözlerle vurgulamıştı;
Tarantino'nun kendisine "Sen çok güzel bir kadınsın, bende ne buluyorsun anlamıyorum" dediğini söyleyen Didem Erol, seks hayatlarına değinmeyi de ihmal etmemişti.
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Aşkın aşağı 3.5 yıl sürdüğü kayıtlara geçti. Tarantino ve Didem Erol aşkı magazin tarihine adını altın harflerle kazıyan bir ilişki oldu.
Kaçıranlar için o efsane anları şöyle bırakalım...
Geçtiğimiz günlerde ise bir sürpriz yaşandı! Instagram'da Erol ve Tarantino aşkını masaya yatıran @zeynebcetin adlı kullanıcıya Didem Erol'dan yepyeni bir açıklama geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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