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Quentin Tarantino ve Didem Erol'un Bir Döneme Damga Vurup Alakaya Çay Demleten Aşkının Detaylarını İnceliyoruz

Quentin Tarantino ve Didem Erol'un Bir Döneme Damga Vurup Alakaya Çay Demleten Aşkının Detaylarını İnceliyoruz

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.02.2025 - 09:42

Takvim 2007 yılını gösterdiğinde ülke inanılmaz bir aşk dedikodusuyla çalkalanmaya başlamış, Avrupa Yakası'nın Victoria'sı Didem Erol, başta inanmakta güçlük çeklilen bir bomba patlatmıştı!

Magazin efsanelerine hakim olanlar bilir, dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino'yla yaşadığı aşktan bahsediyoruz elbette!

Buyurun, hazırsanız yüzyılın en alakasız çiftlerinden biri olan Didem Erol ve Tarantino'nun tuhaf detaylar ve koca bir ayak sevdasıyla çevrili aşkının detaylarını beraber inceleyelim!

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Avustralya doğumlu Türk oyuncu, model ve sunucu Didem Erol'u mutlaka hatırlarsınız!

Avustralya doğumlu Türk oyuncu, model ve sunucu Didem Erol'u mutlaka hatırlarsınız!

Bir döneme damgasını vuran Didem Erol, Sidney'de doğup bir süre orada büyüse de ilerleyen yıllarda annesiyle beraber Türkiye'ye yerleşmiş, kendine bir kariyer inşa etmeye çalışmıştı.

Gayet de başarılıydı üstelik! Yalnızca güzelliğiyle değil yer aldığı projelerle de adından söz ettirmiş, tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı.

Gayet de başarılıydı üstelik! Yalnızca güzelliğiyle değil yer aldığı projelerle de adından söz ettirmiş, tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı.

Avrupa Yakası'nın Victoria'sı rolüyle hafızalarımıza kazınan Didem Erol'u Omuz Omuza, Emret Komutanım ve Arka Sokaklar gibi kült projelerde de izlemiş, samimiyetine hayran kalmıştık.

Uzun bir süre önce Türkiye'den ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Didem Erol, yalnızca hayatını değil adını da değiştirmişti.

Uzun bir süre önce Türkiye'den ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Didem Erol, yalnızca hayatını değil adını da değiştirmişti.

Serah Henesey ismini alan Didem Erol, 2017'de Los Angeles'ta sunuculuk yapmaya başlamış, sırra kadem bastığı için de merak uyandırmıştı. Yeni kimliği ve yeni hayatına üç yıl sonra bambaşka bir yön verdi.

2020 yılında müzik prodüktörü ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Nathan Cowles ile evlendi.

2020 yılında müzik prodüktörü ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Nathan Cowles ile evlendi.

Bu kendisiyle ilgili duyduğumuz ilk aşk haberi değildi elbette ama uzaktan bir yerden bir gün evlilik haberinin geleceğini de beklemiyorduk. Didem Erol, yeni adıyla Serah Henesey kendine yepyeni bir kariyer inşa ederken hayata da sil baştan başladı.

Biraz geç oldu ama güç olmadı... 47 yaşına girdiği 2023 yılında bir de kız çocuğu dünyaya getirdi!

Biraz geç oldu ama güç olmadı... 47 yaşına girdiği 2023 yılında bir de kız çocuğu dünyaya getirdi!

Nathan Cowles ile Ava Rose ismini verdikleri kızlarını da çok sonradan görebildik ve gördüğümüz anda da annesine benzerliğiyle konuştuk! Şimdilerde kendisine dair bildiğimiz şey Amerika'da evli, mutlu, çocuklu olduğu ve mankenlik oyunculuk sunuculuk bir yana film prodüktörlüğü yaptığı!

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Fakat tüm bunların yanında Didem Erol'un ülkemizde gündem olmasının, senelerce konuşulmasının sebebi bambaşkaydı!

Fakat tüm bunların yanında Didem Erol'un ülkemizde gündem olmasının, senelerce konuşulmasının sebebi bambaşkaydı!

Başlı başına ilginç detaylarla bezeli bir hikayeye sahip olan Didem Erol, Türk magazininde her şeyden çok dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu!

Amerika'ya taşındıktan bir süre sonra İstanbul'a gelen Didem Erol, Tarantino'yla aşk yaşadığını söylediğinde başta kimsecikler inanmamıştı.

Amerika'ya taşındıktan bir süre sonra İstanbul'a gelen Didem Erol, Tarantino'yla aşk yaşadığını söylediğinde başta kimsecikler inanmamıştı.

2007 yılında Türk magazininini çalkalayan aşk iddiası duyan gören herkese 'Bu ikili ne alaka ve nasıl bir araya geldi?' sorusunu sordurmuştu. Fakat aşkın uydurma değil gerçekten yaşanmış bir ilişki olduğu kısa süre içerisinde ortaya çıkmıştı.

Bu aşka dair elimizde az fakat oldukça sağlam, tuhaf detaylar var! Çiftimiz, Fransa'da Cannes Film Festivali'nde tesadüfen tanışmış ve ilk görüşte de birbirine vurulmuş.

Bu aşka dair elimizde az fakat oldukça sağlam, tuhaf detaylar var! Çiftimiz, Fransa'da Cannes Film Festivali'nde tesadüfen tanışmış ve ilk görüşte de birbirine vurulmuş.

Hatta öyle bir vurulma anı yaşanmış ki Didem Erol, aşkı ilk itiraf ettiğinde Tarantino'ya karşı duyduğu hisleri 'Aşk demek hafif kalır ona tapıyorum' ifadelerini kullanarak tarif etmiş... Erol'un açıklamaları bu kadarla da sınırlı değil, kendisi sayesinde koskoca Tarantino'yu daha yakından tanıma fırsatı elde etmiştik o günlerde.

Verdiği bir röportajda yaşadıkları aşkın detaylarını anlatan Didem Erol, Tarantino'nun ayak fetişini şu sözlerle vurgulamıştı;

Verdiği bir röportajda yaşadıkları aşkın detaylarını anlatan Didem Erol, Tarantino'nun ayak fetişini şu sözlerle vurgulamıştı;

'Tarantino dakikalarca ayaklarımı izliyor, sonra da masaj yapıyor'

Ayrıca Tarantino'nun mini sevdiğini belirtirken, evde hep seksi gözükmek için mini etek ve topuklu ayakkabı giydiğini belirtmişti.

Tarantino'nun kendisine "Sen çok güzel bir kadınsın, bende ne buluyorsun anlamıyorum" dediğini söyleyen Didem Erol, seks hayatlarına değinmeyi de ihmal etmemişti.

Tarantino'nun kendisine "Sen çok güzel bir kadınsın, bende ne buluyorsun anlamıyorum" dediğini söyleyen Didem Erol, seks hayatlarına değinmeyi de ihmal etmemişti.

'Bazı ilişkiler hastalıklı bir hal alabiliyor. İyi seks bağlayıcıdır. Bu yüzden 1 sene ara verdikten sonra ilk buluşmamızda hemen yeniden birlikte olduk. O bir sene içinde aramızda çok seksi mesajlaşmalar oldu. Ateşli yanımız her zaman doruktaydı.' açıklamasında bulunarak yanan ateşin yoğunluğunu hepimize iletivermişti...

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Aşkın aşağı 3.5 yıl sürdüğü kayıtlara geçti. Tarantino ve Didem Erol aşkı magazin tarihine adını altın harflerle kazıyan bir ilişki oldu.

Aşkın aşağı 3.5 yıl sürdüğü kayıtlara geçti. Tarantino ve Didem Erol aşkı magazin tarihine adını altın harflerle kazıyan bir ilişki oldu.

Didem Erol'dan bize, bu aşka dair kalan son açıklama ise canlı yayında Saba Tümer'e kurduğu, RTÜK'ün ceza kesmesine sebep olan cümleler oldu. Aldatmanın doğal olduğunu vurgulayan Didem Erol, '3.5 yıl beraber olduğum meşhur şahıs atıyorum Almanya'ya gidiyor film çekiyor. Ben 3 ay gidiyorum Türkiye'ye film çekiyorum. Yani bu adam Almanya'da otel odasında oturup bir yıl boyunca beni düşünerek kendisiyle oynamıyor yani!' demişti.

Kaçıranlar için o efsane anları şöyle bırakalım...

Geçtiğimiz günlerde ise bir sürpriz yaşandı! Instagram'da Erol ve Tarantino aşkını masaya yatıran @zeynebcetin adlı kullanıcıya Didem Erol'dan yepyeni bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde ise bir sürpriz yaşandı! Instagram'da Erol ve Tarantino aşkını masaya yatıran @zeynebcetin adlı kullanıcıya Didem Erol'dan yepyeni bir açıklama geldi.

Yalnızca birkaç gün önce bu yorumu yapan Didem Erol, yeni adıyla Serah Henesey, aşkın 3.5 değil 6.5 yıl sürdüğünü ve 2014'te sonlandığını duyurdu. Saba Tümer'le canlı yayında yaşanan anlar hakkında da ilk kez yorum yaptı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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