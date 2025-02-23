Boşanma Falan Yok: Kanye West Ayrılık İddialarına Son Noktayı Bianca Censori'nin Çıplak Fotoğrafıyla Koydu!
Boşanma Falan Yok: Kanye West Ayrılık İddialarına Son Noktayı Bianca Censori'nin Çıplak Fotoğrafıyla Koydu!
Birkaç hafta önce Grammy ödül törenine damga vuran Kanye West ve eşi Bianca Censori magazin gündemini ele geçirmişti. Davetli olmadıkları törende kırmızı halıda yürümek için ısrar eden ikili, Bianca kürkünü çıkarıp çırılçıplak kalınca tepkilerin odağı olmuştu.
Olaydan birkaç gün sonra da bir boşanma dedikodusu dolaşmaya başladı. Bugüne dek ikliden ayrılık iddiasına dair herhangi bir açıklama yoktu. Kanye West geçtiğimiz saatlerde eşinin ilk oyunculuk deneyimini çıplak pozuyla duyurup, 'karımla çok gurur duyuyorum' dedi.
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Kanye West, Kim Kardashian'la oldukça problemli boşanmasının ardından hayatına Bianca Censori'yi almıştı hatırlarsanız.
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Kısa süre içerisinde evlilik kararı alan ikili, ne zaman bir yerde görüntülense olay oldu. Kendileri de bunu istiyordu zaten.
Çiftimiz bir süredir sessiz sedasız takılıyordu ki olay Grammy gecesinde koptu!
Olaydan 11 gün sonra ne hikmettir bilinmez, Kanye West ve Bianca Censori'nin boşanacağı dedikoduları dolaşmaya başladı.
Boşanma dedikodusu çıktıktan sonra konudan bağımsız paylaşımlarıyla dikkat çeken Kanye West eşiyle ilgili yeni bir açıklamada bulunmamıştı.
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Eşinin reklamını yapmaya aynen geri dönen Kanye West, bir de aşka geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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