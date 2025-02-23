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Boşanma Falan Yok: Kanye West Ayrılık İddialarına Son Noktayı Bianca Censori'nin Çıplak Fotoğrafıyla Koydu!

Boşanma Falan Yok: Kanye West Ayrılık İddialarına Son Noktayı Bianca Censori'nin Çıplak Fotoğrafıyla Koydu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.02.2025 - 21:25

Birkaç hafta önce Grammy ödül törenine damga vuran Kanye West ve eşi Bianca Censori magazin gündemini ele geçirmişti. Davetli olmadıkları törende kırmızı halıda yürümek için ısrar eden ikili, Bianca kürkünü çıkarıp çırılçıplak kalınca tepkilerin odağı olmuştu. 

Olaydan birkaç gün sonra da bir boşanma dedikodusu dolaşmaya başladı. Bugüne dek ikliden ayrılık iddiasına dair herhangi bir açıklama yoktu. Kanye West geçtiğimiz saatlerde eşinin ilk oyunculuk deneyimini çıplak pozuyla duyurup, 'karımla çok gurur duyuyorum' dedi.

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Kanye West, Kim Kardashian'la oldukça problemli boşanmasının ardından hayatına Bianca Censori'yi almıştı hatırlarsanız.

Kanye West, Kim Kardashian'la oldukça problemli boşanmasının ardından hayatına Bianca Censori'yi almıştı hatırlarsanız.

O dönem peş peşe enteresan hareketlerde ve her biri dumura uğratan açıklamalarda bulunan Kanye West, bipolar olduğunu açıklamış, uzunca bir süre de Bianca Censori'yi Kim Kardashian gibi giydirip ona benzetmeye çalıştığı düşünüldüğü için tepkilerin odağında kalmıştı.

Kısa süre içerisinde evlilik kararı alan ikili, ne zaman bir yerde görüntülense olay oldu. Kendileri de bunu istiyordu zaten.

Kısa süre içerisinde evlilik kararı alan ikili, ne zaman bir yerde görüntülense olay oldu. Kendileri de bunu istiyordu zaten.

İlginç aksesuarlarla neredeyse çıplak olduğu kombinler seçen Bianca, her defasında göze battı. Kendine bunu neden yaptığına bir türlü anlam verilemeyince de yabancı basında Kanye West'in eşi Bianca'yı zorla bu şekilde giydirdiği ve mecbur bıraktığı iddiaları dolanmaya başlamıştı.

Çiftimiz bir süredir sessiz sedasız takılıyordu ki olay Grammy gecesinde koptu!

Çiftimiz bir süredir sessiz sedasız takılıyordu ki olay Grammy gecesinde koptu!

Grammy Ödül Töreni'ne davet edilmemelerine rağmen kırmızı halıda boy göstermek için tören alanına el ele giriş yapan Kanye West ve Bianca Censori günlerce hatta haftalarca konuşulan bir skandala imza attı. Ortama kürküyle giriş yapan Bianca ilk bakışta gayet normal gözüktü. Fakat dakikalar içinde adeta bir oyun sergiliyormuş gibi yaptığı şov ağızları açık bırakmıştı. 

Kanye West'e dönüp kürkünü çıkaran Bianca'nın içine hiçbir şey giymediği ortaya çıkmıştı.

Kaçıranlar için tüm detaylardan ve olaya gelen tepkilerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Olaydan 11 gün sonra ne hikmettir bilinmez, Kanye West ve Bianca Censori'nin boşanacağı dedikoduları dolaşmaya başladı.

Olaydan 11 gün sonra ne hikmettir bilinmez, Kanye West ve Bianca Censori'nin boşanacağı dedikoduları dolaşmaya başladı.

Boşanmakta kararlı oldukları iddia edilen çiftin boşanma öncesinde Bianca Censori’ye 5 milyon dolarlık bir ödeme konusunda sözlü olarak anlaştığı da iddiası da olayı ayrı bir boyuta taşıdı.

Boşanma iddiasının detaylarına da bu içeriğimizde yer vermiştik:

Boşanma dedikodusu çıktıktan sonra konudan bağımsız paylaşımlarıyla dikkat çeken Kanye West eşiyle ilgili yeni bir açıklamada bulunmamıştı.

Boşanma dedikodusu çıktıktan sonra konudan bağımsız paylaşımlarıyla dikkat çeken Kanye West eşiyle ilgili yeni bir açıklamada bulunmamıştı.

Ayrılık iddiasını yalanlayan paylaşım ise geçtiğimiz saatlerde geldi. Bianca Censori'nin Japonya'da çekilen yapımcılığını üstlendiği filmde başrolde oynayacağını duyuran Kanye West, Bianca'nın yerde yatan çıplak fotoğraflı afişini paylaştı.

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Eşinin reklamını yapmaya aynen geri dönen Kanye West, bir de aşka geldi.

Eşinin reklamını yapmaya aynen geri dönen Kanye West, bir de aşka geldi.

Paylaşımına, 'Japonya'da çekilen, Vanessa Beecroft'un yönettiği, benim de yapımcılığını üstlendiğim ilk uzun metrajlı filmimin başrolünde oynayan karımla çok gurur duyuyorum' notunu düştü.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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