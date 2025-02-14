Kanye West ve Bianca Censori Boşanıyor mu? 5 Milyon Dolarlık İddia!
Kanye West ve Bianca Censori Boşanıyor mu? 5 Milyon Dolarlık İddia!
Kanye West ve Bianca Censori hakkında boşanma iddiaları gündemde. Ancak bu iddiaların tamamen asılsız olduğu yönünde de haberler var. Grammy gecesinde yaşananların ardından çiftin ilişkisini sonlandırdığı öne sürülüyor. Ancak çiftin temsilcileri bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Peki boşanma haberleri gerçek mi, yoksa sadece magazin dedikodusu mu?
Gelin birlikte bakalım.
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Grammy gecesi sadece ödüllerle değil, kırmızı halıda yaşanan olaylarla da gündeme damga vurmuştu. Ünlü rapçi Kanye West’in, eşi Bianca Censori’yi üzerindeki transparan kıyafeti çıkarmaya zorladığı iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
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Censori’nin bu durumu istemediği, ancak yine de West’in isteğine boyun eğdiği öne sürülürken, olay sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Bu olaydan yalnızca 11 gün sonra çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi. Çeşitli magazin kaynaklarına göre, Kanye West ve Bianca Censori boşanma sürecine girdi ve West, Tokyo’ya geri dönmeye hazırlanıyor.
Üstelik çiftin boşanma öncesinde Bianca Censori’ye 5 milyon dolarlık bir ödeme konusunda sözlü olarak anlaştıkları da konuşuluyor.
Ancak The Hollywood Reporter’ın haberine göre ise bu iddiaların hiçbir dayanağı yok.
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Kanye West ve Bianca Censori’nin ayrıldığına dair haberlerin asılsız olduğunu belirten çiftin uzun süredir temsilciliğini yapan Milo Yiannopoulos, “Ye ve Bianca, Sevgililer Günü’nü birlikte geçirmek üzere Los Angeles’talar. Özel hayatlarıyla ilgili açıklamalar doğrudan kendilerinden gelecek” dedi.
Yiannopoulos, açıklamasının devamında "Bu, basının Ye ve Bianca'nın ayrıldığını yanlış bildirdiği beşinci veya altıncı sefer mi? Sayısını unuttum." ifadelerini kullandı.
Kısacası gerçekleri öğrenmek için Kanye West ve Bianca Censori’den gelecek açıklamaları beklemek gerekiyor. Bakalım ilerleyen günlerde çiftin ilişkisi hakkında net bir bilgi gelecek mi?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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