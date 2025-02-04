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Grammy Skandalı Gündemden Düşmüyor! Bianca'nın Çıplaklığı Nedeniyle Suçlanan Kanye West'e Tepki Yağdı

Grammy Skandalı Gündemden Düşmüyor! Bianca'nın Çıplaklığı Nedeniyle Suçlanan Kanye West'e Tepki Yağdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 12:14

Grammy kırmızı halısında Kanye West ve eşi Bianca Censori yine olay yarattı! Bianca’nın siyah tüylü paltosunu çıkarıp tamamen çıplak kalması büyük tepki çekerken, birçok kişi Kanye West’i suçladı. Sosyal medyada Bianca’nın bu hareketi baskı altında yaptığı iddiaları hızla yayıldı. “Kanye onu buna zorladı” diyenler ünlü rapçiye sert eleştiriler yöneltti!

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Grammy Ödülleri gecesinde Kanye West ve eşi Bianca Censori’nin kırmızı halı şovu olay oldu!

Grammy Ödülleri gecesinde Kanye West ve eşi Bianca Censori’nin kırmızı halı şovu olay oldu!

Kanye, her zamanki gibi tamamen siyah bir kombinle gelirken, Bianca’nın üzerindeki siyah kürkü çıkarması ve neredeyse çıplak kalması büyük şaşkınlık yarattı. Ancak geceye asıl damga vuran şey bu hareketin Kanye tarafından mı yönlendirildiği iddiaları oldu!

Kanye, her zamanki gibi tamamen siyah bir kombinle gelirken, Bianca’nın üzerindeki siyah kürkü çıkarması ve neredeyse çıplak kalması büyük şaşkınlık yarattı. Ancak geceye asıl damga vuran şey bu hareketin Kanye tarafından mı yönlendirildiği iddiaları oldu!

Sosyal medya bu olayla çalkalanırken birçok kullanıcı Bianca’nın hareketlerini tedirgin buldu ve Kanye West’in baskısı altında olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

Sosyal medya bu olayla çalkalanırken birçok kullanıcı Bianca’nın hareketlerini tedirgin buldu ve Kanye West’in baskısı altında olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

“Bianca mutlu görünmüyor, Kanye onu kontrol ediyor mu?” yorumları hızla yayılırken bazıları ünlü rapçiyi “kadınları metalaştırmakla” suçladı.

“Bianca mutlu görünmüyor, Kanye onu kontrol ediyor mu?” yorumları hızla yayılırken bazıları ünlü rapçiyi “kadınları metalaştırmakla” suçladı.

Polislerin müdahale ederek çifti uzaklaştırdığı söylenirken Kanye West cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Polislerin müdahale ederek çifti uzaklaştırdığı söylenirken Kanye West cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.
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Ancak tartışmalar durulacak gibi görünmüyor! Bianca’nın bu hareketinin kendi tercihi mi yoksa Kanye’nin bir baskısı mı olduğu magazin dünyasında en çok konuşulan konu haline geldi!

Ancak tartışmalar durulacak gibi görünmüyor! Bianca’nın bu hareketinin kendi tercihi mi yoksa Kanye’nin bir baskısı mı olduğu magazin dünyasında en çok konuşulan konu haline geldi!
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İşte gelen tepkilerden bazıları:

İşte gelen tepkilerden bazıları:
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''Birinci derecede tehlikeli olduğunu düşünüyorum.''

''Birinci derecede tehlikeli olduğunu düşünüyorum.''
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''İkisinin de tutuklanması lazım''

''İkisinin de tutuklanması lazım''
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''Kanye West, akıl hastalığının arkasına saklanan narsisist, tacizci bir pislik. Karısının tüm kıyafetlerini ve öz saygısını elinden aldı, karısı bir kukladan başka bir şey değil, bu arada o elbette HER ZAMAN tamamen giyinik. Bu "sanat" değil - taciz. Ne zaman yeter artık?''

''Kanye West, akıl hastalığının arkasına saklanan narsisist, tacizci bir pislik. Karısının tüm kıyafetlerini ve öz saygısını elinden aldı, karısı bir kukladan başka bir şey değil, bu arada o elbette HER ZAMAN tamamen giyinik. Bu "sanat" değil - taciz. Ne zaman yeter artık?''
twitter.com

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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