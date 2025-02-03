onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Skandallarıyla Tanıdığımız Paris Hilton'un Grammy'de Giydiği Kristal Taşlı Elbisesi Geceye Damgasını Vurdu!

Skandallarıyla Tanıdığımız Paris Hilton'un Grammy'de Giydiği Kristal Taşlı Elbisesi Geceye Damgasını Vurdu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 21:27

2021 yılında aniden evlenerek hayranlarını şaşırtan Paris Hilton, 2023 yılında gördüğü tüp bebek tedavisi ve ardından gelen hamileliği gündeme bomba gibi düşmüştü. 

Skandalları, davaları ve bilerek çizdiği ''aptal sarışın'' edalarıyla tanıdığımız Hilton, geçtiğimiz gece gerçekleşen Grammy Ödül Töreni'ne katılanlar arasındaydı. Paris Hilton, taşlarla bezeli yarı transparan elbisesiyle gecenin sonundaki partide eşiyle birlikte boy gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paris Hilton'u bebeksi sesi, akollü araba sürme davaları ve birçok skandalıyla tanıyoruz. Kendisinin 2003 yılında 'The Simple Life' isimli programla gündeme gelmiş, Hilton'un imaj gelişimi bu program içerisinde şekillenmişti.

Paris Hilton'u bebeksi sesi, akollü araba sürme davaları ve birçok skandalıyla tanıyoruz. Kendisinin 2003 yılında 'The Simple Life' isimli programla gündeme gelmiş, Hilton'un imaj gelişimi bu program içerisinde şekillenmişti.

Aynı yıl 3 yılında Rick Salomon ile özel videoları internete sızdırılan Paris Hilton, özel hayatıyla da çok uzun yıllar gündeme gelmişti.

Aynı yıl 3 yılında Rick Salomon ile özel videoları internete sızdırılan Paris Hilton, özel hayatıyla da çok uzun yıllar gündeme gelmişti.

2020 yılına ise 'This is Paris' dizisinde yaptığı bir itirafla damga vurmuştu kendisi. "Ben aptal sarışın değilim, sadece iyi bir rol yeteneğim var” diyerek yıllarca rol yaptığını ve bu imajı bilinçli bir şekilde inşa ettiğini açıklamış oldu.

2020 yılına ise 'This is Paris' dizisinde yaptığı bir itirafla damga vurmuştu kendisi. "Ben aptal sarışın değilim, sadece iyi bir rol yeteneğim var” diyerek yıllarca rol yaptığını ve bu imajı bilinçli bir şekilde inşa ettiğini açıklamış oldu.

2021 yılında Carter Reum ile dünyaevine giren Hilton, 2023 yılında tüp bebek tedavisiyle anne olmuştu.

2021 yılında Carter Reum ile dünyaevine giren Hilton, 2023 yılında tüp bebek tedavisiyle anne olmuştu.

Tüm detaylarına bu yazımızda değinmiştik👇

Paris Hilton, geçtiğimiz gece 67.'si gerçekleşen Grammy Ödül Törenin'de boy gösteren isimlerden biriydi. Işıltılı makyajı ve sıkı toplayarak at kuyruğu yaptığı saçlarını, taşlarla bezeli elbisesiyle tamamladı.👇

Paris Hilton, geçtiğimiz gece 67.'si gerçekleşen Grammy Ödül Törenin'de boy gösteren isimlerden biriydi. Işıltılı makyajı ve sıkı toplayarak at kuyruğu yaptığı saçlarını, taşlarla bezeli elbisesiyle tamamladı.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hilton'un İlkyaz Özel'in markasına ait yarı transparan ve kristallerle süslenmiş bu elbisesi bir bakanı kendisine bir daha baktıracak cinstendi.👇

Hilton'un İlkyaz Özel'in markasına ait yarı transparan ve kristallerle süslenmiş bu elbisesi bir bakanı kendisine bir daha baktıracak cinstendi.👇

Marka elbiseyi 1.935 dolara satıyor ve kristal versiyonu 'Shaman's Dream' olarak adlandırılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilecek diğer içerikler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın