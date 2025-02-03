Skandallarıyla Tanıdığımız Paris Hilton'un Grammy'de Giydiği Kristal Taşlı Elbisesi Geceye Damgasını Vurdu!
Skandallarıyla Tanıdığımız Paris Hilton'un Grammy'de Giydiği Kristal Taşlı Elbisesi Geceye Damgasını Vurdu!
2021 yılında aniden evlenerek hayranlarını şaşırtan Paris Hilton, 2023 yılında gördüğü tüp bebek tedavisi ve ardından gelen hamileliği gündeme bomba gibi düşmüştü.
Skandalları, davaları ve bilerek çizdiği ''aptal sarışın'' edalarıyla tanıdığımız Hilton, geçtiğimiz gece gerçekleşen Grammy Ödül Töreni'ne katılanlar arasındaydı. Paris Hilton, taşlarla bezeli yarı transparan elbisesiyle gecenin sonundaki partide eşiyle birlikte boy gösterdi.
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Paris Hilton'u bebeksi sesi, akollü araba sürme davaları ve birçok skandalıyla tanıyoruz. Kendisinin 2003 yılında 'The Simple Life' isimli programla gündeme gelmiş, Hilton'un imaj gelişimi bu program içerisinde şekillenmişti.
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Aynı yıl 3 yılında Rick Salomon ile özel videoları internete sızdırılan Paris Hilton, özel hayatıyla da çok uzun yıllar gündeme gelmişti.
2020 yılına ise 'This is Paris' dizisinde yaptığı bir itirafla damga vurmuştu kendisi. "Ben aptal sarışın değilim, sadece iyi bir rol yeteneğim var” diyerek yıllarca rol yaptığını ve bu imajı bilinçli bir şekilde inşa ettiğini açıklamış oldu.
2021 yılında Carter Reum ile dünyaevine giren Hilton, 2023 yılında tüp bebek tedavisiyle anne olmuştu.
Paris Hilton, geçtiğimiz gece 67.'si gerçekleşen Grammy Ödül Törenin'de boy gösteren isimlerden biriydi. Işıltılı makyajı ve sıkı toplayarak at kuyruğu yaptığı saçlarını, taşlarla bezeli elbisesiyle tamamladı.👇
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Hilton'un İlkyaz Özel'in markasına ait yarı transparan ve kristallerle süslenmiş bu elbisesi bir bakanı kendisine bir daha baktıracak cinstendi.👇
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