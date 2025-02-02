Taylor Swift Takıntısı Bitmedi Gitti: Kanye West, Grammy'lere Bir Gün Kala Hesabında Tek Kişi Bıraktı!
Taylor Swift Takıntısı Bitmedi Gitti: Kanye West, Grammy'lere Bir Gün Kala Hesabında Tek Kişi Bıraktı!
2009 yılında başlayan olaylar ve atışmalar silsilesinin ardından, tam sular duruluyor derken yine yeni yeniden gerginlikler başlamış, 2016'da Kanye'nin Taylor'a ''Onu ben ünlü yaptım'' demesinin ardından eriyen buzlar alevlenmişti. Taylor, Kanye'yi kadın düşmanı ilan etmiş; Kim Kardashian, West'in arkasında durup olayı kendince ''normalleştirmeye'' çalışmıştı.
Bir süredir iki cepheden de ses soluk çıkmasa da vurucu hamleyi Kanye West, Grammy Ödülleri'ne beş kala yaptı. Herkesi takipten çıkartan ünlü rapçi, Taylor Swift'i takibe aldı. Görenler bu durumu ''Taylor takıntısı geçmedi'' olarak yorumladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2009 yılından bu yana aralarındaki gerilimle yabancı magazinin olduğu kadar ülkemizdeki magazinin de odak noktalarından biri olmayı başaran iki ünlü şarkıcı Taylor Swift ve Kanye West'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanye West, 2009 yılındaki MTV Müzik Ödülleri’nde Taylor Swift’in ödül konuşmasını yarıda kestikten sonra ikilinin arasındaki kavga start vermişti. Taylor Swift’in konuşması esnasında elinden mikrofonu alarak, "Bu ödülü sen değil, Beyonce hak ediyor" cümlesini kullanmıştı.
Aralarındaki sular ha duruldu ha durulacak diye beklediğimiz ikilinin suları durulmaktan ziyade ateşleri daha da harlanır olmuştu son dönemlerde.
Kim Kardashian, 2020 yılında 'bu konuları kimsenin umursamadığını' söylese de durum pek de öyle değil. Birçoğunuzun bildiği üzere gerçekleşecek olan Grammy Ödül Töreni'nde Taylor Swift bu sene ödül alırken aynı zamanda ödülleri sahiplerine kavuşturacak bir isim.
West, kendince Taylor'ın sınırlarını mı zorluyor, yoksa Grammy öncesinde kendini yeniden hatırlatıp tarafını mı belirlemek istiyor bilemiyoruz fakat ünlü rapçi Instagram'ında gittiği bir değişiklikle şu sıralarda gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanye West, Instagram hesabından, karısı dahil, herkesi çıkartıp yalnızca Taylıor Swift'i takibe aldı.👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın