Taylor Swift Takıntısı Bitmedi Gitti: Kanye West, Grammy'lere Bir Gün Kala Hesabında Tek Kişi Bıraktı!

2009 yılında başlayan olaylar ve atışmalar silsilesinin ardından, tam sular duruluyor derken yine yeni yeniden gerginlikler başlamış, 2016'da Kanye'nin Taylor'a ''Onu ben ünlü yaptım'' demesinin ardından eriyen buzlar alevlenmişti. Taylor, Kanye'yi kadın düşmanı ilan etmiş; Kim Kardashian, West'in arkasında durup olayı kendince ''normalleştirmeye'' çalışmıştı.

Bir süredir iki cepheden de ses soluk çıkmasa da vurucu hamleyi Kanye West, Grammy Ödülleri'ne beş kala yaptı. Herkesi takipten çıkartan ünlü rapçi, Taylor Swift'i takibe aldı. Görenler bu durumu ''Taylor takıntısı geçmedi'' olarak yorumladı.